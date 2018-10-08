2018-10-08T13:10:23+03:00
Общество

«Мы достойно дали отпор»: чеченцы записали видеоответ по итогам массовой драки в Башкирии

Драка из-за бытового конфликта чуть не превратилась в межнациональный конфликт [видео]
Эльвина АПАРИНА
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На фото чеченцы, с которыми у башкир произошла дракаНа фото чеченцы, с которыми у башкир произошла драка
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История, которая произошла в ночь на 30 сентября в селе Темясово Баймакского района, получила неожиданное продолжение. Гости из северного Кавказа записали видеоответ своим обидчикам и выложили ролик в социальные сети. Снял ролик общественник, который специально для этого приехал из Чечни.

- Перед вами достойные сыны, - показывает оператор рабочих. – Они не причем. Они сами пришли к нам в лес, устроили драку, сожгли наше жилье. Ими руководили провокаторы, так называемые, националисты. Деревенские наивные ребята были введены в заблуждение, что им преподнесли, они приняли за основу и наделали глупостей, - продолжает мужчина. – Главное, что мы не дали себя унизить, не дали оскорбить и дали им отпор.

Напомним, что конфликт с рабочими из Чечни произошел из-за того, что они якобы обидели 18-летнюю местную жительницу Лию С., кинув в нее шаурмой. Девушка рассказала все своему брату Артему, а тот решил заступиться за сестру.

Дождавшись выходных, друзья отправились в лес, чтобы «наказать» гостей. После потасовки лагерь рабочих загорелся. В ходе драки ножевое ранение получил один из жителей села, он до сих пор находится в больнице.

Сейчас все темясовцы, участники конфликта, проходят по делу как свидетели. Один из рабочих задержан по статье 111 ч.2 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему уже избрана мера пресечения – два месяца он проведет в СИЗО.

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