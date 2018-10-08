Стало известно, какое наказание получили родители девочки, просидевшей всю ночь на козырьке дома в Уфе

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-08T12:31:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Резонансная история, произошедшая в Уфе в августе, получила продолжение. Напомним, тогда трехлетняя девочка всю ночь провела на козырьке балкона последнего этажа одной из недостроенных многоэтажек. По данному факту прокуратура Советского района Уфы провела проверку, в ходе которой выяснились все обстоятельства произошедшего и виновные в происшествии понесли заслуженное наказание.

В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что строительная фирма не обеспечила соблюдение правил охраны труда: мастер привлек для работы на объекте человека, не имеющего доступ на объект.

На этом козырьке она провела всю ночь

В результате проверки строительная фирма и должностные лица были оштрафованы на 50 тысяч рублей. К тому же, наказали родителей ребенка. Их поставили на профилактический учет в полиции, а маму девочки привлекли к административной ответственности за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

ОГРАНИЧИЛИ ОБЩЕНИЕ С ПАПОЙ И БАБУШКОЙ

Родители девочки, Анастасия и Владимир, остались недовольны решением прокурора, но спорить не стали – смирились.

- Очередная отписка, по-другому не назовешь. Все закрыли глаза на травмы дочери и не стали дальше разбираться – их не волновало, кто ее туда поместил. Мы уж не стали обжаловать, просто забыли этот инцидент и все. Жену наказали за то, что она не уследила за ребенком. Теперь я, отец, и бабушка ограничены в общении с дочерью – мы можем находиться с ней только рядом с матерью. То есть если Настя куда-то соберется, оставить малышку с нами не получится, - говорит отец девочки Владимир Хлопин.

Напомним, 31 июля вечером к волонтерам и в полицию обратились супруги Хлопины с заявлением о том, что у них пропала дочь. К счастью, поиски завершились благополучно – рано утром 1 августа ее нашли на козырьке строящегося дома на 15 этаже. Малышка пришла на стройку с отцом и с братишкой, и в какой-то момент они потеряли ее из виду. Всю ночь ребенок просидел на высоте – у нее было диагностировано переохлаждение. Как она туда попала – до сих пор остается загадкой. Сейчас с девочкой все в порядке.