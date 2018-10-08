В полицию Уфы написали заявление об избиении Конора МакГрегора

СЕГОДНЯ 10:11 2018-10-08T10:48:31+03:00

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В Уфе некий «Хабиб Нурмагомедов» избил своего друга «Конора Макгрегора» и отнял у него пояс чемпиона UFC в легком весе.

Нет, это не очередная фантазия провинциальных любителей боев без правил. Подобная несуразица действительно произошла накануне в башкирской столице. Произошло все аккурат после самого «горячего» боя в клетке октагона в 2018 году.

«ПОБИЛ И ОТНЯЛ ПОЯС»

В сообществе «Омбудсмен полиции» в социальной сети появились любопытные документы. Из них понятно, что днем в минувшее воскресенье, седьмого октября, в отделение полиции №8 уфимского микрорайона Сипайлово обратился мужчина, который представился Конором Маккгрегором (именно так, с двумя буквами К).

Мужчина с горечью объявил, что его избил товарищ – российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Несмотря на всю комичность ситуации, на место выехали полицейские – они обязаны отрабатывать даже такие вызовы.

Прибывшие на место стражи порядка выяснили дополнительные подробности «преступления». Оказалось, что обидчик отнял у ирландца его пояс чемпиона и отказывается возвращать. В описании происшествия полицейские так и записали: «Просит найти друга Хабиба, избил забрал пояс не возвращает».

Заявление в полиции оформили по всем правилам. Поставили печати, подписи и передали для дальнейшего рассмотрения. Ничего не поделаешь - таков закон и сотрудники МВД просто обязаны были это сделать. После рассмотрения полицейским придется писать отказную, ведь все мы понимаем, что избиение это произошло отнюдь не в Уфе ...

В УФе полицейские выезжали на «избиение» Конора Макгрегора

И, если прошедший бой можно действительно описать как «избиение Макгрегора», то проходил он за десятки тысяч километров от Башкирии, в Лас-Вегасе.

По всей видимости, кто-то из фанатов боев попросту решил разыграть полицейских. Логично, что за такую выходку горе-заявителю может грозить приличный административный штраф вкупе с обязательными работами.

Источник «Комсомолки» в МВД республики информацию о необычном сообщении подтвердил.

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