БСК выделит 1 млрд рублей на соцпроекты

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-05T14:57:53+03:00

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Башкирская содовая компания в ближайшие годы планирует направить 1 млрд рублей на реализацию социальных и инфраструктурных проектов в Ишимбайском районе Башкирии и городе Стерлитамак после получения лицензии на разработку месторождения известняка. Об этом сообщили в компании.

«Башкирская содовая компания» традиционно вкладывает средства в те территории, где она ведет разработку и планирует только увеличивать масштабы этой работы. Например, после того, как решится вопрос с разработкой Тратау, в ближайшие годы будет выделен 1 млрд рублей, что примерно в два раза больше суммы, затраченной на эти цели за прошедшие годы», - уточнили в БСК.

По данным компании, деньги будут направлены на строительство дорог, мостов и других объектов инфраструктуры. Планируется также реконструировать школы, детские сады, детдома, спортивные объекты и рекреационные зоны – парки и скверы. Программы могут быть реализованы как на территории Стерлитамака, так и в Ишимбайском районе.

БСК за прошедшие годы реализовала ряд крупных социальных проектов в Стерлитамаке. На средства компании была благоустроена площадь у здания Башкирского драматического театра, проведен ремонт в городских больницах №3 и 4, клинической больнице №1, спорткомплексе «Содовик», школах и детских садах. БСК также инвестировала деньги в открытие химической лаборатории в Стерлитамакском филиале Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ).

Ранее сообщалось, что БСК может прекратить производство пищевой и кальцинированной соды после 2022 года из-за нехватки сырья. На сегодняшний день у компании нет альтернативных источников известняка. По данным Роснедр и Санкт-Петербургского горного университета, для БСК подходит только гора Тратау, но начать ее разработку мешает природоохранный статус.

В интервью КП председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко отметил необходимость снятия статуса особо охраняемой природной территории с Тратау для решения проблем стратегически важного для страны предприятия, уточнив, что в этом случае компания должна дать компенсацию жителям соседних с горой населенных пунктов.

АО «БСК» (входит в Группу «БАШХИМ») было образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». Компания занимает первое место в России и Европе, а также шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ в РФ.

Продукция компании, помимо России, поставляется в страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.