Взялся за старое: уфимского криминального авторитета из 90-х Галима вновь задержали

СЕГОДНЯ 13:57 2018-10-05T14:03:40+03:00

На этот раз он попал в поле зрения полиции при попытке вымогательства полумиллиона рублей

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Вчера, 4 октября, сотрудники уголовного розыска МВД по Башкирии задержали группу мужчин, вымогавших у уфимского бизнесмена полмиллиона рублей. Троих человек «взяли» с поличным во время передачи части денег в одном из ресторанов Уфы. Как выяснилось, возглавлял преступное трио знаменитый в прошлом криминальный авторитет Альберт Галимов по прозвищу Галим.

ЧЕМ ЗАНИМАЛСЯ НА СВОБОДЕ

Как писала ранее «Комсомолка», с момента выхода на свободу в октябре 2014 года, Альберт Галимов жил обычной жизнью. До недавнего времени его имя лишь однажды прозвучало в криминальной хронике – в марте 2015 года на него было совершено нападение, пока он ужинал в одном из ресторанов Уфы. Нападавшие несколько раз выстрелили в сторону Галима из боевого пистолета. При этом стреляли с улицы через витражи ресторана. Тогда он не пострадал, а оперативники обнаружили пять пуль в мебели в непосредственной близости от того места, где сидел Галимов. После этого случая он пропал из виду.

Как стало известно «Комсомольской правде - Уфа», некоторое время он работал начальником службы безопасности в одном из автосервисов башкирской столицы. При этом владелец предприятия ранее, где трудился бывший криминальный авторитет, не был замечен в криминальных разборках и отношения к знаменитой «галимовской бригаде» не имел. Не так давно он оставил занимаемую должность, а нового места пока не нашел.

НОВАЯ ГЛАВА КРИМИНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Новая криминальная история, в которую угодил Галим, началась с того, что он и двое его подельников 24 и 20 лет стали вымогать у местного предпринимателя 500 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию и при передаче денег всех троих задержали. При личном досмотре у них обнаружили 146 тысяч рублей и пистолет. У самого Галимова нашли и изъяли нож в чехле, кастет, кобуру для пистолета и бейсбольную биту.

На месте задержания сотрудники полиции изъяли деньги и пистолет. Фото: пресс-служба МВД по Башкирии.

Далее сотрудники правоохранительных органов провели обыск на квартире у Альберта Галимова. Там их «добычей» стали патроны, вероятно от «ПМ», охотничье ружье 12 калибра и 70 патронов к нему. Выходит, знаменитый «абый», как его называли подчиненные, вновь взялся за старое?

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.