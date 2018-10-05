В Уфе открылся новый медицинский центр

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-05T07:27:33+03:00

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Начал работу новый клинико-диагностический центр холдинга «ПроМедицина». Более ста лучших специалистов и современные медицинские технологии теперь доступны по адресу: Уфа, ул. Авроры,18. В честь открытия клиники для журналистов ведущих изданий и блогеров в новом здании организовали экскурсию и тематический квест, где участникам нужно было выполнить задания и спасти мир от редкого вируса.

«Это очень значимый для нас проект. Редко частная медицина, особенно региональная, может себе построить такой храм здоровья. Для нас это большой вызов, обязательства перед собой и пациентами. Здесь мы открываем несколько новых направлений – это круглосуточная детская и взрослая хирургия, стационар, стоматология, косметология, большая поликлиника, новые диагностические методы. Нам удалось совместить две важные функции – это медицина высокого уровня и теплая атмосфера. Все, чтобы пациентам здесь было комфортно и спокойно лечиться», – рассказал во время мероприятия председатель совета директоров «Промедицина» Илья Тупицын.

Площадь нового семиэтажного здания – более 7,8 тыс. кв. метров. Здесь размещено поликлиническое отделение для взрослых и детей, детский дневной стационар, круглосуточный стационар для взрослых и две современные операционные.

«Клиника, которую мы с вами открываем – клиника нового поколения, построенная по всем требованиям санитарных, инженерных норм, с правильной организацией систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Это очень важные моменты для медицинской организации, а для детской службы особенно. В этом красивом здании детская служба открывает новые направления. Это стационары дневного пребывания соматической и хирургической направленности. Мы продумали все для достижения высокого качества, доступности и безопасности медицинской деятельности. Я уверена, наши пациенты это оценят и с большим удовольствием будут наблюдаться у нас, а индивидуальный подход, бережное и трепетное отношение мы гарантируем», – отметила директор детских клиник «Промедицина» Айритта Ханова.

В новом центре прием пациентов ведут опытные специалисты – врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук.

«Современный уровень диагностического обследования – это очень важно. У нас пациент может получить все услуги в комплексе – от диагностики до лечебных мероприятий. Мы собираем медицинские технологии, стараемся поддерживать высокий уровень диагностического исследования. В этом клинико-диагностическом центре собраны все наши специалисты, которые давно у нас работают, которые обучены нами. Это одни из лучших специалистов, мы ими очень дорожим, это самая большая ценность центра. Здесь две большие операционные, хирургический стационар, полный цикл стоматологии – от терапевтической до хирургической, плюс косметология, плюс пластическая хирургия – нам есть куда двигаться. Мы очень довольны тем, что у нас появились новые площади, новые возможности, и у нас есть повод для развития», – отметила генеральный директор холдинга «ПроМедицина» Светлана Погорецкая.

Телефон единого контактного центра (347) 246-30-03

Сайт: promedicina.clinic

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