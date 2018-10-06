Дубль Кемппайнена: «Салават Юлаев» уверенно обыграл «Слован»

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-06T10:21:15+03:00

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Хоккеисты «Салавата Юлаева» на домашнем льду одержали победу над словацким «Слованом» - 4:1 в пользу хозяев.

Вообще, к нынешней серии домашних игр отдел маркетинга «зеленой машины» подошел со всей ответственностью. Вместо в меру унылых анонсов игр, «продажники» придумали целую легенду о башкирских батырах, готовящихся к славным сражениям с дикими зверями - символами клубов-соперников. Выглядел такой ход свежо и интересно. В первом матче уфимский клуб встретился с орланом из Братиславы.

Линус Умарк отличился результативной передачейФото: Рустем АХУНОВ

ИНОСТРАННОЕ ЗВЕНО В РАБОТЕ

Главный тренер клуба Николай Цулыгин решил вспомнить прошлые годы, и вновь воссоединил связку «иномарок». В нападении первого звена играли уже знакомые всем Умарк, Кемппайнен и Хартикайнен. В защите им ассистировали Ларсен и Панин.

Открыть счет хозяева арены смогли уже в первом периоде. На 11 минуте матча ворота словаков распечатал Йоонас Кемппайнен. Все сработало по привычной схеме – Ларсен пробивает издалека, а дальше, у ворот, ему ассистируют Харти и Кемппайнен.

Уже через две минуты в ворота голкипера «Слована» залетел еще один «привет» от уфимской команды. На этот раз отличился капитан Григорий Панин, забивший с пятака. Правда, перед этим, защиту и вратаря гостей здорово провели те же Ларсен и Харти. С передачи датчанина, финн аккуратно выбросил шайбу прямо под клюшку капитана. Тот терять возможности не стал.

Капитан Григорий Панин часто общается с судьямиФото: Рустем АХУНОВ

В очередной раз счет изменился на 17 минуте встречи. Шайбу в ворота хозяев забросил нападающий «Слована» Патрик Вирта. Любопытно, что за несколько секунд до этого на лед со скамейки штрафников вылетел «юлаевец» Владимир Ткачев, попытавшийся всеми силами прервать атаку, начавшуюся в меньшинстве хозяев. Увы, молодому форварду это не удалось – в раздевалку команды ушли со счетом 2:1.

ДУБЛЬ ФИННА

Неизвестно, чем Николай Цулыгин смог насколько воодушевить команду, но свой дубль Йоонас Кемппайнен исполнил уже на 21 минуте встречи. Помогли ему в этом Линус Умарк и Тему Хартикайнен. Весь второй период гости пытались поразить ворота Метсолы, чтобы вернуть себе утраченную уверенность. «Юлаевцы», в свою очередь, никуда не спешили. Фора в два очка – дело приятное. На этом второй период и закончился.

Наконец, четвертый гол гостям забил Дмитрий Кугрышев. На 46 минуте нападающий аккуратно подловил шайбу, и, из-за правой стороны ворот, закинул ее под голкипера соперников. Здесь снаряд сыграл с вратарем злую шутку – отскочил от собственных клюшки, конька, и, в итоге, оказался под сеткой.

За игрой наблюдал Рустэм ХамитовФото: Рустем АХУНОВ

За десять минуты до конца встречи словаки взяли перерыв и попытались перестроить игру. Однако изменить счет им так и не удалось. После финального свистка судьи табло показало прискорбный для гостей счет – 4:1.

ПРИЯТНАЯ ПОБЕДА

Уфимским игрокам такая победа оказалась весьма кстати. После поражений от «Витязя» и ЦСКА, команде нужна была уверенная победа. Пусть даже и не над самым сильным соперником.

В конце третьего периода хозяева пытались довести количество забитых шайб до пятиФото: Рустем АХУНОВ

Впереди у клуба «добыча» посерьезнее – омский «Авангард» и челябинский «Трактор» в виде сокола и мишки соответственно. В плей-офф прошлого сезона обе команды изрядно потрепали нервы башкирским болельщикам и игрокам. Встречи пройдут уже на следующей неделе.

- Была непростая игра. Видимо, сказалось, что до этого проиграли. От излишних эмоций ребята делали детские ошибки, из-за которых получились моменты в наши ворота. Второй и третий период сыграли правильно, и не забывали про нападение, - прокомментировал итоги матча главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин.