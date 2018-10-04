2018-10-04T14:50:51+03:00
Общество

«Прошел сто километров по тайге»: турист, пропавший на горе Иремель, чудом нашелся через четыре дня

Молодой человек жив и здоров
Яна Базекина
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Мужчина прошагал по тайге 100 километровМужчина прошагал по тайге 100 километров
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Едва не окончилось трагедией восхождение на гору Иремель для 37-летнего туриста из Екатеринбурга. Александр Винников увлекался активным отдыхом и давно мечтал покорить знаменитую вершину. 29 сентября группа туристов из 18 человек прибыла в Белорецкий район: восхождение прошло удачно, а вот спускаться они решили со стороны населенного пункта Тюлюк, что в Челябинской области. Однако, когда вся группа собралась у подножия, радостно делясь впечатлениями и переживаниями, то не досчитались одного участника похода.

Об исчезновении Александра стало известно спустя только сутки: по всей видимости, туристы надеялись, что их товарищ самостоятельно сможет найти дорогу и выбраться к людям, однако. 30 сентября были вынуждены обратиться за помощью.

На поиски пропавшего туриста вышли башкирские спасатели, работники природного парка и многочисленные волонтеры. На помощь прибыли и коллеги-спасатели из Челябинской области. Вместе они организовали масштабную поисково-спасательную операцию с применением дронов. Поисковая операция осложнялась тем, что мужчина был одет в камуфляжный костюм, и заметить его среди густой растительности было очень сложно.

На поиски пропавшего туриста вышли спасатели и волонтеры

На поиски пропавшего туриста вышли спасатели и волонтеры

К счастью, все закончилось благополучно. На четвертый день поисков Александр Винников сам смог выйти из леса. Он прошел почти 100 километров по тайге, выдохся и обессилел, но смог взять себя в руки и не запаниковать.

- Мужчина днем 5 октября был обнаружен около населенного пункта Махмутово Николаевского сельсовета. Несмотря на сложные условия, он боролся за свою жизнь, - прокомментировали информацию в Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели в очередной раз напоминают о необходимости регистрации туристами своего маршрута для обеспечения безопасности и оказания своевременной помощи во время похода. После возвращения в лагерь нужно сообщить о прибытии в конечный пункт.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

К сожалению, не всегда истории с пропавшими туристами имеют благоприятный исход. Жители Башкирии до сих пор помнят громкую историю с исчезновением 29-летнего уфимца Вадима Классена, который в июне 2015 года вместе с друзьями отправился в поход в Белорецкий район, и до сих пор его судьба неизвестна.

Пропавшего в 2015 году Вадима Классена так и не нашли

Пропавшего в 2015 году Вадима Классена так и не нашли

20 июня Вадим вместе с приятелями приехал в заповедник Инзерские зубчатки. В какой-то момент парень выбился из сил, сильно натер ногу и отстал от группы. Товарищи решили не ждать Вадима и, оставив ему небольшой запас еды и велев двигаться по солнцу, ушли вперед. Вот только прошел день, второй, но с зубчаток парень так и не спустился, тогда родные Классена забили тревогу и обратились к спасателям. Несколько месяцев сотрудники МЧС и отряды волонтеров прочесывали окрестные территории, но не нашли никаких следов. И хотя несколько раз появлялись сообщения от очевидцев, якобы видевшего Вадима живым и здоровым, ни одно из них не подтвердилось. Сейчас и следователи, и родственники Классена придерживаются версии, что парень погиб в тайге.

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