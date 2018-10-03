«Его собирали по кусочкам»: в Башкирии врачи пытаются спасти жизнь молодому отцу

СЕГОДНЯ 20:46 2018-10-03T20:47:33+03:00

Супруга Дамира уже месяц не отходит от его больничной койки

Изменить размер текста: A A

8 сентября в Стерлибашевском районе Башкирии на автодороге Стерлитамак-Стерлибашево 32-летний Дамир Даминов угодил в страшную аварию. Уфимец ехал из столицы к родителям в Стерлибашево, чтобы помочь выкопать картошку.

В какой-то момент мужчина не справился с управлением, и его «Хендай Акцент» занесло. Выровнять руль у Дамира так и не получилось, и он вылетел в кювет, где перевернулся.

На помощь ему подоспели мимо проезжающие водители, которые поставили машину на колеса и вызвали скорую помощь. Дамира в тяжелом состоянии госпитализировали в Стерлитамакскую больницу – до Уфы бы не довезли. Мужчина был весь переломан, получил серьезную травму головы и экстренно был переведен в реанимацию, где пролежал почти месяц.

Вчера, 2 октября, его перевели в нейрохирургию. Его жена Гульназ, молодая мама в декрете, вынуждена находиться с ним 24 часа в сутки.

Его автомобиль после аварии

- Самое главное, что муж жив. Но только на реабилитацию нам понадобится два года. У него очень серьезная открытая черепно-мозговая травма, сломана челюсть, он ослеп, - вздыхает Гульназ.

Дамиру предстоит операция на мозг, к тому же правую сторону полностью парализовало.

- Мне приходится жить в больнице рядом с его койкой. Вещи перевезла к тете в Стерлитамак, хожу к ней лишь переодеться и все, остальное время нахожусь рядом с супругом. С нашей двухлетней дочкой моя мама сидит, она скучает по нам, постоянно папу спрашивает, - говорит Гульназ.

На восстановление Дамира требуется немалая сумма денег. Для молодой матери сейчас важна любая сумма.

Если вы хотите помочь семье, можете перевести денежные средства на карту Сбербанка.

4276 0600 1983 8534 Даминова Гульназ Камиловна