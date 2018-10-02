2018-10-02T14:25:04+03:00
Общество

Синоптики рассказали, каким будет октябрь-2018 в Башкирии

В конце месяца обещаются заморозки и выпадет первый снег
Яна Базекина
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Октябрь в Башкирии обещает быть дождливым и прохладнымОктябрь в Башкирии обещает быть дождливым и прохладнымФото: "КП" Архив
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Второй месяц осени начался в Башкирии с теплой солнечной погоды и надежды, что плюсовая температура задержится хотя бы еще на пару недель. Если верить прогнозам синоптиков, насладиться последними теплыми деньками жители республики смогут как минимум до 10 октября. Если в эти дни и выпадут осадки, то слабые, а температура воздуха ночью не опустится ниже +5; +8 (в южных районах до +10), а днем столбик термометра и вовсе выдаст +12, +15 градусов тепла.

СЕВЕР БАШКИРИИ

На севере Башкирии будет, в основном, пасмурно и дождливо. В конце первой недели октября даже прогремят прощальные грозы, а солнце, если и выглянет, то всего на пару дней. До 10 октября мерзнуть точно не придется: средняя температура воздуха ночью составит +6; +10, а днем потеплеет до +17. А вот во второй половины месяца погода резко испортится: зарядят проливные дожди, и заметно похолодает. Ночью в отдельных районах до -9, а днем воздух прогреется до -2; +3 градусов. В конце октября выпадет первый снег.

ЗАПАД БАШКИРИИ

В западных районах республики погода не будет сильно отличаться. Первая половина октября будет пасмурной, хотя изредка осеннее солнце будет пробиваться сквозь унылые тучи. Несмотря на дожди, будет относительно тепло: ночью +5; +10, днем +11; +15 градусов тепла.

Но уже начиная с 14 октября дожди будут лить практически без перерыва, а температура воздуха опустится до минусовых отметок. Ночью +3; +4, а днем ртутный столбик термометра поднимется максимум до +10 градусов (в среднем, +4; +7). 30 октября, возможно, выпадет небольшой снег.

ВОСТОК БАШКИРИИ

А вот на востоке Башкирии весь октябрь будет сравнительно тепло. В первой декаде месяца температура воздуха ночью составит +8; +10 градусов, а днем местами поднимется до +20 (в среднем, +6; +8). Во второй половине месяца немного похолодает: ночью от 0 до +8, днем средняя температура воздуха составит + 10; +12 градусов. И даже когда ноябрь придет на смену, в восточных районах будет держаться плюсовая температура.

ЮГ БАШКИРИИ

На юге Башкирии в октябре продолжится «бабье лето». Кратковременные дожди не помешают жителям наслаждаться ярким солнцем, а средняя температура воздуха +15; +20 и вовсе напомнит о теплых летних деньках.

Начиная с 20 октября дожди усилятся, но похолодает незначительно: ночью +7; +10, днем +7; +13 градусов.

УФА

Первая половина октября в столице Башкирии будет относительно теплой и малооблачной. Редкая изморось не подпортит настроение тем, кто часто ходит по улицам пешком, а средняя температура воздуха +8; +12 не заставит стучать зубами от холода.

А вот начиная со второй половины месяца, в республику придут унылые затяжные дожди и заморозки, а в конце октября даже выпадет первый снег. Погода резко ухудшится с 14 октября: ночью подморозит до -1; +2, а днем едва прогреется до +1; +6 градусов. После 20 октября и вовсе стоит достать теплые куртки и начинать готовиться к зиме. Ночью температура воздуха будет опускаться до -7; -5, а днем даже не перевалит в плюсовую отметку: -3;0 градусов.

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