2018-10-02T15:04:29+03:00
Общество

Мужественно выдерживает болезненные уколы: 7-летний Тимофей Торопов из Башкирии мечтает научиться говорить

Но сенсорно-моторная алалия очень сложный и серьезный диагноз
Яна Базекина
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Фото: благотворительный фонд "Наши дети"Фото: благотворительный фонд "Наши дети"
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На первый взгляд семилетний Тима Торопов из небольшого города Октябрьский – самый обычный мальчик, но вот диагнозы в его медицинской карте говорят об обратном. Синдром нарушения активности и внимания и сенсорно-моторная алалия (последствия поражения центральной нервной системы) не оставляют Тиме шанса ходить в школу и нормально общаться со сверстниками.

- В свои семь лет сын совсем не говорит, - рассказывает мать мальчика Валентина. – Несколько лет назад он получил инвалидность, и теперь все свободное время уходит на занятия с логопедами и дефектологами. Тимоша посещает специализированный детский сад, и я вижу, что успехи есть.

Несмотря на свой маленький возраст, Тимофей, как и подобает настоящему мужчине, не плачет и мужественно выдерживает болезненные уколы и бесконечные курсы реабилитаций, вот только значительных продвижений в плане речи у мальчика пока нет.

- Он старается изо всех сил, идеально повторяет артикуляцию, и иногда у него получаются отдельные звуки, вздыхает Валентина. - Мы видим, как сильно он хочет говорить, жестами и мимикой пытается объяснить, чего он хочет. Как обижается, когда мы его не понимаем. И как радостно хлопает в ладоши, когда у него получается нам объяснить.

Зато в интеллектуальном плане у мальчика большой прогресс: он с легкостью уже считает до пяти, знает все времена года, домашних и диких животных, различает цвета и формы и даже «щелкает» логические задачки. В свободное время мальчик очень любит рисовать и лепить из пластилина, а также обожает музыку: классику, например, Вивальди и Моцарта, и тяжелый рок вроде «Rammstein». Больше всего в жизни Тима ждет следущее лето: тогда мама обещала отправиться с ним в настоящее путешествие по Волге и посетить знаменитый бардовский фестиваль.

САМАЯ МАЛОСТЬ ДО ИСПОЛНЕНИЯ МЕЧТЫ

Мама мальчика верит, что рано или поздно ее сын обязательно научится разговаривать и даже сможет пойти в школу. Главное, пройти сейчас курс реабилитации в московской клинике ДЦП и ЗПРР лечения Мельниковой Е.А. Именно там передовые медицинские технологии и высококвалифицированные специалисты помогают добиться значительных успехов даже самым тяжелым пациентам. Огромную сумму – почти 85 тысяч рублей – семье Тороповых помог собрать благотворительный фонд «Наши дети». Сейчас остается собрать самую малость – всего 14 тысяч рублей, и мальчик сможет поехать в Москву.

- В наших с вами силах собрать нужную на лечение сумму и отправить Тимофея к опытным врачам, которые шаг за шагом возвращают пареньку речь. Тимоша обязательно должен заговорить - уже через год мама планирует отдать его в школу! Давайте поможем нашему мальчику! – обратились волонтеры благотворительного фонда ко всем жителям Башкирии.

Если вы хотите помочь Тимофею наконец заговорить и сказать своей мамочке, как же сильно он ее любит, обратитесь в благотворительный фонд «Наши дети». На личной страничке мальчика вы найдете не только его подробную историю, но и необходимые реквизиты, и подробный отчет о поступлении и расходовании денежных средств.

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