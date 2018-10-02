2018-10-02T10:38:18+03:00
Происшествия

«Я боюсь возвращаться»: 18-летняя девушка из Башкирии после конфликта с кавказцами прячется в неизвестном месте

Со своими родителями Лия С. общается только по телефону
Эльвина АПАРИНА
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фото: личная страница Лии С.фото: личная страница Лии С.
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18-летняя жительница села Темясово Баймакского района Башкирии, из-за которой начался конфликт между местными жителями и кавказцами, до сих пор боится выходить на улицу, ушла из дома и прячется в другом месте.

- В тот день, когда в меня запустили шаурмой, я очень перепугалась. Сказала владельцу кафе, что пока не буду там работать. Теперь, наверное, и вовсе уволюсь, - рассказывает Лия.

Общепит, где все начиналось, закрыт. Увидеться с глазу на глаз с девушкой не получилось – Лия ушла из дома и пока никому не рассказывает, где прячется.

- Не хочу, чтобы вообще кто-то знал, где я. Мне страшно, боюсь даже на улицу выходить, - говорит девушка. – После того, как брат со своими друзьями разобрался с обидчиками, в село приехало несколько машин – они искали местных ребят. Уверена, что и со мной могут что-нибудь сделать, обвинить в том, что я виновата во всем, - говорит Лия.

Напомним, в ночь на 30 сентября в Темясово произошла массовая драка между местными жителями и рабочими-кавказцами, которые работали на карьере недалеко от села. В понедельник они обидели Лию, которая работала на тот момент в местной «шаурмечной» - кавказцы разлили пиво, вели себя несуразно и запустили откусанной едой в девушку. Та, в свою очередь, пожаловалась об этом брату, и местные жители отправились в лес, чтобы разобраться с гостями. В массовой драке одного из местных довольно серьезно ранили ножом – он до сих пор находится в реанимации.

Гости северного Кавказа задержаны по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», местные проходят по делу как свидетели.

- У нас не принято в селе такое поведение, тем более от приезжих. Такое должно жестко пресекаться, - говорит Артем, брат Лии. – Вот мы и отправились в лес, чтобы объяснить им, что так вести себя не нужно. Никто и подумать не мог, что событие получит такой резонанс и принесет немало проблем.

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