Министры Башкирии перекочевали в Курултай

СЕГОДНЯ 09:40 2018-10-02T09:41:08+03:00

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В минувшую пятницу, 26 сентября, стало известно о том, что целый ряд министров правительства Башкирии ушли в отставку в связи с избранием депутатами Госсобрания-Курултая. Тогда же был объявлен предварительный состав председателей комитетов парламента.

Кресло председателя комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Госсобрания-Курултая заняла экс-министр финансов Башкирии Рида Субханкулова. На момент подготовки номера имя нового казначея республики не было известно.

В свою очередь, Сергей Афонин сменил портфель министра ЖКХ на кресло председателя комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ. Официальной информации о назначении нового «коммунального рулевого» от правительства пока не поступило.

Бывший вице-премьер Николай Хорошилов также сменил работу в правительстве на депутатский мандат. В башкирском парламенте он будет возглавлять комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию. В свою очередь, указом главы Башкирии Рустэма Хамитова на бывшую должность Хорошилова был назначен Фанзиль Чингизов. В 2009 – 2011 году он уже работал в Аппарате регионального правительства, а последние семь лет возглавлял администрацию Кармаскалинского района.

Бывший министр молодежной политики и спорта Андрей Иванюта также перебрался в Курултай. В башкирском парламенте он занял пост заместителя председателя комитета по образованию. Возглавил этот комитет бывший ректор БГПУ Раиль Асадулин. Преемником Иванюты стал его бывший заместитель Руслан Хабибов.

По информации издания «КоммерсантЪ-Уфа» череду перестановок в региональном правительстве продолжит скорая отставка с поста вице-премьера Марата Магадеева. В ближайшее время, якобы, свой пост оставит и министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев. Его может заменить руководитель Национального банка Башкирии Марат Кашапов.