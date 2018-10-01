Московский ЦСКА с трудом обыграл в Уфе «Салават Юлаев»

СЕГОДНЯ 20:52 2018-10-01T20:52:34+03:00

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«Армейцы» приезжали в столицу Башкирии в статусе одной из самых закрытых команд КХЛ. За 11 матчей ЦСКА пропустил всего 14 шайб и очень уверенно чувствовал себя при игре у собственных ворот. Уфимцам для победы нужно было непременно подобрать ключики к непроходимым владениям Юханссона. По стартовым раскладам казалось, что задача это вполне себе решаема, ведь именно «Салават Юлаев» одна из самых забивающих команд лиги. На льду должны были встретиться две совершенно разные философии.

ЦСКА ИНТЕРЕСНЕЕ

Судя по статистике, хозяева должны были диктовать свои условия на льду, а гости обороняться и искать свои редкие шансы впереди. Однако с первых минут стало бросаться в глаза, что именно хоккеисты ЦСКА выглядят посвежее, да и скорости у них явно повыше. Уфимцы пытались что-то построить впереди и раскрутить свои веерные атаки, но они все время спотыкались о московских защитников. Практически все дуэли проигрывались, и игроков в зеленой форме постоянно выдавливали из зоны. Опасных бросков по воротам Юханссона в первом периоде даже не вспомнишь, а вот у владений Метсолы периодически возникал пожар. Несколько раз его потушить не удалось.

На 11-й минуте Панин неловким движением заработал удаление. «Армейцы» сразу же расположились в зоне, парочка передач, и вот уже Капризов, находясь за воротами, отдает пас на свободного партнера. В этом моменте гостям еще и повезло, так как шайба до адресата не дошла, запутавшись в ногах защитников и отскочив на совершенно свободного Скотта. Канадец, конечно, из такого положения промахнуться не мог – 0:1.

Прошло около четырех минут, и «Салават Юлаев» пропускает быстрый прорыв звена Попова. Гости показывают хорошее взаимодействие, но в конечной стадии им вновь чуточку везет. Шайба вылетает после серии рикошетов от защитников к Шалунову, который расстреливает фактически пустые ворота – 0:2.

Хоккейный бог в этот вечер явно решил облачиться в красно-синие цвета. Но справедливости ради стоит заметить, что уфимцы сами не продемонстрировали ничего, что могло бы хоть как-то склонить фортуну в их сторону. Играли хозяева скучно и без привычного огонька.

ПОЧТИ СПАСЛИСЬ

Дальнейший сценарий матча мог угадать любой болельщик, который даже поверхностно знаком со стилем игры ЦСКА. Прагматизм и только прагматизм. Московская команда не стремилась к территориальному контролю, не особо смотрела в сторону Метсолы – свое они уже забили, теперь нужно сохранят счет.

У «Салавата» же моменты возникали редко, и когда все-таки удавалось найти брешь в армейских построениях, то стеной вырастал Юханссон. Недаром этот вратарь в настоящий момент является одним из лучших по статистическим показателям в КХЛ, он действительно очень хорош.

Болельщики на трибунах нервничали, так как понимали к чему все идет. Безусловно, подопечные Цулыгина старались, но хоть как-то удивить соперника не получалось. Только нескольким болельщикам из гостевого сектора нравилось происходящее на льду, вся остальная арена попросту молчала.

Когда не получаются командные действия, то всегда есть шанс на индивидуальное высокое мастерство. Возможность подарили сами «армейцы», которые, похоже, на минутку и сами уснули от своего стиля ведения игры. Нарушение численного состав, большинство у Уфы, на синей линии почему-то забыли Бурдасова, который прицелился, подождал и неотразимо бросил в угол – 1:2.

До конца основного времени оставался целых восемь минут, однако ЦСКА не стал поддаваться эмоциями и, пропустив пощечину, просто продолжил играть в том же темпе, что и раньше. «Салават» пытался и так и этак, но по-настоящему сообразить опасный момент не получалось.

На последней минуте хозяева пошли ва-банк, сняли Метсолу и постарались задавить гостей числом. Почти сработало. Выстрел от синей линии, подправление на дальнюю штангу, а там одинокий Ларсен. Датчанин впопыхах как-то подстраиваться под шайбу и все-таки отправляет ее в сетку ворот Юханссона. Трибуны взрываются, хоккеисты радуются, а главный тренер гостей Никитин яростно кричит на арбитров и машет руками. А повод был, и это прекрасно понимал сам Ларсен. В момент паса он не сумел подобрать клюшку и подставил под шайбу ногу, забив по-футбольному. Смотреть долго повтор не пришлось – гол отменили.

«Салават Юлаев» проиграл, но все-таки показал характер. Жаль только, что два периода команда абсолютно ничего не могла поделать с организованной обороной москвичей.

Следующий свой матч уфимцы проведут также дома. В соперниках «Слован». Игра состоится 5 октября.