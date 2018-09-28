2018-09-28T11:15:13+03:00
Происшествия

«Юрты сгорели дотла»: крупный пожар около Телецентра в Уфе

Серьезно пострадали и три киоска
Павел КРАЙНОВ
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Огнем были полностью уничтожены две юрты. Фото: Дмитрий ЭйгенсонОгнем были полностью уничтожены две юрты. Фото: Дмитрий Эйгенсон
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Жители района Телецентра в Уфе стали свидетелями крупного пожара: около полуночи вспыхнули стилизованные под юрты шатры и киоски. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии, звонок с сообщением о возгорании поступил на пульт диспетчера в 23:27. Спустя четверть часа усилиями сотрудников пожарной охраны открытое горение было ликвидировано. К счастью, обошлось без жертв.

Бушующее пламя не оставило равнодушными жителей Уфы, в один миг на месте пожара собралась толпа зевак. Один из уфимцев снял происходящее на камеру мобильного телефона и выложил ролик в группе «Интересная Уфа» в социальной сети Вконтакте.

Пожар в этнопарке привлек внимание толпы

Пожар в этнопарке привлек внимание толпы

На видео слышны какие-то хлопки, доносящиеся из горящих юрт и удивленные возгласы очевидцев. Как стало известно позднее, огонь полностью уничтожил две юрты вместе с находящимся там оборудованием, столами и стульями.

Что стало причиной сильного пожара, пока не известно. Не исключено, что распространению огня поспособствовал сильный ветер, бушевавший в башкирской столице минувшей ночью.

Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

На данный момент причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

Горят юрты в Уфе.

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