Позаботьтесь о сердце смолоду

27 Сент. 07:00 2018-09-27T23:04:01+03:00

Кардиология – обширная отрасль медицины, занимающаяся диагностикой, терапией и профилактическими мероприятиями, направленными на предотвращение заболеваний сердца и сосудов

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Хоть раз в жизни, но прийти на прием к кардиологу придется практически любому человеку. Ведь сердце – орган очень уязвимый!

Сердце – орган, с которым связаны многие романтические ассоциации. Это и неудивительно, ведь без этого важного элемента человек не может жить, как и без любви. Стоит сердцу остановиться, как закончится и жизнь.

С физиологической точки зрения в органе нет ничего сложного. Он представляет собой мышечный орган, выполняющий насосные функции. Благодаря работе сердца происходит циркуляция крови в организме человека.

Сердце – орган, что трудится в организме человека без права на перерыв или выходной день. Нет ничего удивительного в том, что при современном ритме жизни сердечная мышца быстро изнашивается, перестает в полной мере выполнять свои функции.

Проблемы с сердцем, словно по цепочке, могут повлечь за собой неблагоприятные изменения в других органах и системах. Поэтому заботиться о сердце стоит смолоду, регулярно посещая кардиолога в целях профилактики!

Врачи центра «ПроМедицина» давно разработали для своих пациентов небольшую памятку. Она позволяет понять, при каких симптомах стоит выделить время, и посетить кардиолога, чтобы избежать опасного прогрессирования заболевания. Рекомендуется не откладывать визит к врачу в следующих случаях:

-появилось чувство стеснения в грудной клетке;

-в области сердца ощущаются боли, усиливающиеся во время физических нагрузок;

-есть чувство «перебоев» в работе сердечной мышцы, слишком долгих пауз или слишком -медленной работы;

-пациент мучается от приступов тахикардии (частое сердцебиение);

-наблюдаются частые эпизоды подъема артериального давления;

-нередкими стали эпизоды интенсивных, резко появляющихся головных болей;

-бывают приступы головокружений, обмороков, тошноты;

-при минимальной физической активности (подъем по лестнице более, чем на два пролета) появляются кашель, одышка.

Детям, к сожалению, порой тоже требуется помощь кардиолога. Показать малыша доктору стоит, если он быстро устает при кормлении из бутылочки, есть отечность или посинение конечностей, носогубного треугольника. С подростком следует обратиться к врачу при жалобах на боли в сердце, суставах, быструю утомляемость.

- Многие люди ошибочно ассоциируют кардиологию с инфарктом миокарда, говорит врач-кардиолог клиники «ПроМедицина» Белюшина Ольга Георгиевна. Однако этим заболеванием деятельность врача не ограничивается. Доктор оказывает помощь также при:

-гипертонической болезни,

-ишемической болезни сердца,

-различных нарушениях в ритме и проводимости,

-пороках сердца как врожденного, так и приобретенного типа,

-атеросклеротическом поражении сосудов любой локализации,

-кардиалгиях – болях в грудной клетке, в области сердца и др.

Кардиолог не только проведет полную диагностику, определив природу заболевания и его причины. Он также подберет лечение, даст рекомендации по профилактике, сориентирует пациента в плане изменения образа жизни для защиты собственного здоровья.

Диагностика сердечнососудистых заболеваний только по жалобам невозможна. Кардиологи используют различные исследования, чтобы понять, в каком состоянии находится сердечная мышца. У врачей центров «ПроМедицины» есть возможность использовать для постановки диагноза только современные технологии. Чтобы определить, от чего страдает пациент, могут использоваться следующие методики:

-ЭКГ – самое известное исследование работы сердца, основанное на записи электрических потенциалов с различных точек и формировании их в специальный график, называемый кардиограммой,

-суточное мониторирование по Холтеру – по сути то же ЭКГ, но снимаемое не в течение нескольких минут, но в течение минимум 24 часов, позволяет выявить непостоянные нарушения в работе сердца,

-ЭхоКГ или эхокардиография – методика, позволяющая с помощью УЗИ-аппарата получить визуализацию сердечной мышцы и крупных сосудов, а также оценить работу в режиме реального времени,

-УДС сосудов,

-тредмил-тест,

-суточное мониторирование.

Помимо возможности использовать высокоточные средства диагностики доктора-кардиологи центра «ПроМедицина» обладают набором знаний, позволяющих точно интерпретировать полученные результаты. Благодаря этому диагностика становится только информативнее, - говорит Ольга Белюшина.

Как и в любой другой отрасли, лечение в кардиологии можно разделить на инвазивное и неинвазивное. Под неинвазивным лечением подразумевается подбор пациенту препаратов, помогающих в борьбе с симптомами сердечной патологии. Большинство заболеваний сегодня стараются лечить с помощью консервативных методик.

Инвазивные оперативные вмешательства применяются в том случае, если консервативная терапия с помощью медикаментов невозможна или не эффективна. Применяют оперативные методики только по строгим показаниям!

Врачи-кардиологи сети клиник «ПроМедицина» регулярно совершенствуют свои навыки, чтобы оказывать высококачественную медицинскую помощь пациентам.

Знание международных рекомендаций по лечению болезней сердца и сосудов, использование современного оборудования для диагностики и назначение препаратов с доказанной лекарственной эффективностью позволяют нам не только спасти жизнь пациенту, но и улучшить ее качество и снизить риск сердечно-сосудистых осложнений в виде инсультов и инфарктов!

Сейчас известно, что биологический возраст может не совпадать с календарным. Человек может быть моложе своего календарного возраста, а может быть старше. Причины простые – курение и не внимательное отношение к своему здоровью. Поэтому врачи рекомендуют ежегодно обследоваться у кардиолога, особенно после 40 лет.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь у специалистов.

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