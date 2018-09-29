Гол Игбуна приносит «Уфе» долгожданную победу

29 Сент. 23:35 2018-09-29T23:40:11+03:00

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- Ну если уж и «Енисей» не побеждать, то кого тогда вообще? – задавались перед матчем болельщики уфимского клуба, рискнувшие прийти в этот вечер на стадион «Нефтяник».

Промозглый по-настоящему осенний вечер не особо способствовал комфортному просмотру футбола, однако команду Сергея Томарова нужно было непременно поддержать. Так уж случилось в этом сезоне, что симпатичная «Уфа» медленно, но верно скатилась в зону вылета. Причин тому много и особо в них даваться не хочется, они и так всем прекрасно известны. Сейчас цель перед клубом одна, и она достаточно конкретная – сохранить место в премьер-лиге.

Домашним матчем против «Енисея» башкирский коллектив вступил в важный для себя отрезок. Ближайший месяц в соперниках только те клубы, которые можно и нужно побеждать. Скорее всего, именно конец сентября и весь октябрь станут определяющими. Если корабль продолжит тонуть, то его уже не спасти никому.

Тилль провел потрясающий матч и отметился голевой передачейФото: Рустем АХУНОВ

НЕУДАЧНЫЙ ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Томаров несколько удивил стартовым составом, а точнее наличием в нем Безденежных. Воспитанник башкирского футбола в последнее время угодил в какой-то тупик в развитии своей карьеры, и именно в важном матче против «Енисея» ему дали шанс вернуться в большую игру. К тому же молодого игрока отправили на полуфланговую позицию под нападающим, что достаточно не привычно, так как Безденежных привыкли видеть игроком центра и опорной зоны.

В остальном каких-то сюрпризов не виделось. Центр защиты пришлось перетрясти из-за травм основных игроков, а в атаке была сделана ставка на Сысуева вместо Бизяка. Все предсказуемо и вытекало из логики последних матчей.

Безденежных получил травму и был вынужден покинуть поле еще в первом таймеФото: Рустем АХУНОВ

«Уфа» в первом тайме захватила территориальное преимущество и больше атаковала. Особенно усердствовал правый фланг, где электричкой носился Живоглядов. Ему всеми возможными способами помогал Безденежных, только вот получалось не очень, да и в итоге при неудачном единоборстве уфимец подвернул голеностоп и попросил замену. Жаль, но этот матч он тоже не сможет занести себе в актив.

К слову, выход Кротова положительно сказался на игре хозяев. Команда задвигалась явно поживее. Однако вместо забитого гола «Уфа» пропустила. Все началось с необязательного фола Сысуева в центре поля. Нападающий прямой ногой влетел в соперника, и это хорошо, что он отделался только желтой карточкой. «Енисей» особо ругаться и переживать не стал. Штрафной разыграли, и Занев выполнил великолепный навес к воротам, где мяч уже караулил Костюков. Форвард удрал от Пуцко и ловко ударил головой в дальний угол. Беленов среагировать не сумел – 0:1. Гол пришел буквально ни с чего и стал настоящим шоком для всех на стадионе.

Женский сектор на стадионе "Нефтяник"Фото: Рустем АХУНОВ

ОЖИЛИ

Теперь уже совсем некуда было деваться. Томаров серьезно поговорил в перерыве со своими подопечными и сразу же решил сделать ход конем. Тренер снимает центрального защитника Табидзе и выпускает вместо него Пауревича, который сразу бежит в нападении. Пока все вокруг не понимали, что хорват делает на позиции центфорварда, тот взял да и выдал шикарный пас головой на ход Кротову. Россиянин, который частенько не забивает из убойных ситуаций, в этот раз не сплоховал. Он аккуратненько катнул мяч мимо Нестеренко, и тот рикошетом от штанги залетел-таки в ворота – 1:1. А это была только 46-я минута. Вот тебе и начало второго тайма.

Естественно, «Уфа» сразу встрепенулась. Наконец-то заработал центр поля. Проснулся Игбун, который разгонял одну атаку за другой, Пауревич в атаке буквально затерроризировал защитников «Енисея», но особенно хорош был Тилль. Как игрок сборной Люксембурга обращается с мячом, это просто не передать словами, будто обнимает девушку. Лига Европы не прошла даром, раз помогла найти такой бриллиант.

Игбун во втором тайме наконец поймал свою игруФото: Рустем АХУНОВ

В общем-то, именно Тилль и сделал второй гол. Он подавал практически каждый стандарт, и все они таили в себе опасность. Гости с трудом отбивались, и вот разок все-таки не справились. Угловой, следует мягкая, но в то же время очень неудобная для защитников подача, и Игбун в прыжке головой забивает с полуметра – 2:1.

Весь стадион буквально выдохнул, спало какое-то дикое напряжение. Сергей Томаров чуть-чуть порадовался и тут же начал раздавать указания по изменению тактической схемы. Теперь уже «Уфа» перешла на модель игры вторым номером. «Енисей» получил мяч и территориальное преимущество, но все время натыкался на быстрые контратаки.

Томаров поблагодарил Тилля за хороший матчФото: Рустем АХУНОВ

По большему счету, хозяева зевнули только разок в самом конце основного времени: Обрадович почти вышел один на один, но не совладал со скоростью мяча. Беленов был зол и дико напихал всем вокруг. После этого уфимцы больше ошибок не совершали и довели матч до такой нужной победы.

«Уфа» на данный момент выбралась из зоны вылета, но это только первый шаг. В следующем туре нужно непременно побеждать на выезде тульский «Арсенал». Команда на это точно способна.