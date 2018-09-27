«Холодно и бананы неспелые»: как живется иностранным студентам в Башкирии

СЕГОДНЯ 14:43 2018-09-27T15:04:27+03:00

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31-летний колумбиец Педро Луис Перес Пиньерес уже знаком не только многим читателям «Комсомольской правды», но и остальным жителям республики. В начале августа полиция и волонтеры с ног сбились, разыскивая пропавшего студента УГНТУ, который вышел прогуляться и бесследно исчез. Как оказалось позже, Педро отправился к другу в гости в деревню и весело проводил там время, пока его друзья расклеивали ориентировки по городу.

Наконец, Педро (счастливый и немного помятый) нашелся и даже вышел с корреспондентом «КП-Уфа» на связь, чтобы лично отблагодарить за участие. Мы не могли не пригласить его в гости в редакцию: когда еще удастся пообщаться с иностранным студентом и выяснить – а как им тут живется, не обижают ли?

САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА – ВЫУЧИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК

- Я родился в одном из прекраснейших городов на земле – в солнечной Картахене, Колумбия. Туристы со всего мира приезжают к нам, чтобы насладиться морем, памятниками старинной архитектуры и вкусной местной кухней. А еще у нас можно попробовать отличный кофе по специальному картахенскому рецепту, - рассказывает Педро. – Я родился в большой и дружной семье, у меня есть два младших брата и две старших сестры. У себя на родине я профессионально занимался танцами и футболом, и никогда бы не подумал, что решу вдруг учиться в другой стране.

Колумбиец признается, что с детства мечтал побывать в России – много читал про нее, смотрел передачи.

- Россия – одна из самых великих стан в мире, здесь прекрасные университеты, которые готовят высококлассных специалистов. Поэтому когда мне выпал шанс поехать учиться сюда, я с радостью согласился, - делится студент.- Про Башкирию и Уфу я, конечно, ничего не знал. Оказалось, что это совершенно непохожая ни другие республика, со своей культурой, своими обычаями.

Оказалось, что на переезд Педро вдохновила давняя подруга-одноклассница, которая несколько лет назад перебралась в Уфу, чтобы получить тут высшее образование. Однажды, переписываясь в интернете, она в шутку предложила приятелю рискнуть и приехать в Россию. Педро отнесся к предложению серьезно, тем более что за плечами у парня уже был студенческий опыт: он окончил университет бизнеса и экономики у себя на родине. В России он решил продолжить обучение и выбрал уфимский государственный нефтяной университет.

- Я поступил в магистратуру, хочу стать специалистом высокого класса, - делится колумбиец. – Возможно, получится открыть свой собственный бизнес – в России или в Европе, а может, в Колумбии.

Педро признается, что самая большая сложность, с которой он столкнулся, приехав в Россию – это обучение русскому языку. Уже полгода иностранец бьется, чтобы освоить хотя бы самые простые языковые конструкции и базовый лексикон, но пока это у него не очень выходит.

- Испанский, английский – очень легко воспринимаются, в отличие от русского, - вздыхает студент. – Поэтому тут без переводчика часто не обойтись. Выручают друзья, которые уже сносно разговаривают на этом языке. Но в магазинах или на улицах иногда проще объясниться жестами: и ничего, контакт находится!

Пробовать изучать башкирский язык я Педро и не пытался даже, хотя обещает в ближайшем будущем выучить хотя бы слова приветствия и выражения благодарности.

А вот кофе Педру не оценил, сославшись, что в Колумбии он привык к качествуФото: Рустем АХУНОВ

ХОЛОДНОЕ ЛЕТО И НЕЗРЕЛЫЕ МАНГО

Педро с удовольствием рассказывает, как был удивлен, впервые приехав в Уфу. Величественные церкви и мечети, монументальные памятники и стеклянные высотки – а по соседству деревянные дома с резными окнами и полуразвалившиеся вековые постройки. А еще Уфа оказалось непривычно холодной – даже весной.

- Я приехал сюда в марте, и мы с другом решили искупаться в реке. Но только залезли в воду, как выскочили обратно, - смеется Педро. – Очень холодно. Я вообще долго привыкал к русским холодам – даже летом здесь часто приходится одевать теплые вещи.

Еще иностранец признается, что ему не хватает в Уфе хорошего кофе и спелых фруктов, вроде манго и бананов. Но самое главное, что не достает простого человеческого общения. Большинство русских студентов неохотно идут на контакт с иностранными студентами, во многом – из-за языкового барьера. Педро грустит, что с огромным удовольствием бы поделился своей национальной культурой с остальными студентами, но им это неинтересно.

- Я, например, в полном восторге от русской и национальной башкирской культуры – музыкальные инструменты, песни, танцы, - рассказывает колумбиец. – Очень люблю русских классиков (хоть и читаю их в переводе) вроде Пушкина, Лермонтова и Бунина. «Войну и мир» не читал, там же четыре тома – не осилю. Я бы с удовольствием научил студентов из своего общежития танцевать сальсу и бачату, а они отказываются.

Педро признается, что очень скучает по своей семье, но пока приезжать друг к другу в гости у них не получается, очень уж дорогие билеты. Зато почти каждый день они общаются по видеосвязи или переписываются в социальных сетях.

- Они мечтают, чтобы я поскорее вернулся домой или хотя бы переехал в одну из стран Латинской Америки, - вздыхает колумбиец. – А я пока не знаю, где буду жить и работать после окончания учебы.

ПРЕКРАСНАЯ НЕЗНАКОМКА И ВОПРОСЫ РЕЛИГИИ

Непривычно для Педро было видеть и девушек-мусульманок, которые носят длинную одежду и скрывают волосы под платком. Колумбиец признается, что именно в Уфе вообще впервые увидел представителей других религиозных конфессий.

- В Колумбии большинство жителей – католики и протестанты. Есть, конечно, и мусульмане, но их очень мало. Я даже с ними не встречался и не знал, как правильно себя вести.

Педро признается, что однажды в Уфе встретил очень красивую девушку-мусульманку, «прямо как из восточных сказок», и захотел познакомиться с ней. Но прекрасная незнакомка не поняла ломаного русского языка колумбийца, и разговор не состоялся. Позже друзья объяснили Педро, что строгие нравственные законы не позволяют мусульманкам свободно общаться с мужчинами, и во избежание проблем лучше знакомиться с обычными девушками.

- Ну, девушки в Уфе действительно очень красивые, - краснеет и улыбается Педро. – Я всегда считал, что наших женщин из Колумбии никто не обойдет – там же такие формы, столько страсти. Но здесь девушки особенные. Я бы с удовольствием женился на уфимке, только вот вряд ли кто согласится уехать со мной в другую страну.

Педру убежден, что в Уфе живут самые красивые девушки

ДЕРЕВЕНСКАЯ БАНЯ И РУССКИЙ САМОГОН

Конечно же, мы не могли не поинтересоваться у Педро, куда же его угораздило запропаститься в тот раз, когда его разыскивали полиция, волонтеры и перепуганные друзья. Вроде бы, сотовая связь в республике везде прекрасно ловит, да и куда мог поехать иностранец, практически не знающий русского языка и путающегося в названиях улиц?

- У меня в университете появился друг, с которым мы часто общаемся, ходим в кафе и играем в футбол на площадке, - оживляется Педро. - И однажды он мне предложил: чего в городе скучать, поехали ко мне в деревню. Познакомлю тебя с местными красотками, в бане попарю. Я никогда раньше не был в бане, поэтому с радостью согласился.

Колумбиец так и не вспомнил названия деревни, но уточнил, что ехать до нее пришлось пару часов. По приезду парень завороженно наблюдал и за коровами, вальяжно прогуливающимися прямо по улицам, и за курицами, копошащимися в придорожной пыли, а потом признался, что все это очень напомнило ему родные места, где он вырос, и где сейчас живут его родители.

- Я купался в реке и удил рыбу, лежал в траве и любовался на облака, - мечтательно вспоминает Педро. - На меня не смотрели как на приезжего чужестранца и не показывали пальцем, а просто улыбались и звали зайти в гости. Мы очень весело проводили время. Друг и его знакомые, которые поехали с нами, приготовили национальное блюдо бешбармак, а его соседка угостила нас самодельным чак-чаком. Я, конечно, уже пробовал это лакомство, но, по сравнению с магазинным, оно куда вкуснее.

В свою очередь Педро решил удивить друзей своими кулинарными навыками и приготовил коронное блюдо колумбийской кухни – суп «Санкочо» , правда, вместо батата в дело пошла местная картошка, но все остались очень довольны.

А вечером друг затопил баню. Педро признается, что выдержать испытание вениками ему приходилось впервые, и он несколько раз сдерживал себя, чтобы не убежать.

- Очень горячо. Горячо, пар валит, зачем-то еще вениками хлещут, - смеется Педро. – Зато потом холодной водой облили и самогоном угостили. Очень похоже на наш агуардьенте (колумбийский алкогольный напиток кустарного производства – ред.), но я таким не особо увлекаюсь. Зато потом спал, как младенец.

В УГНТУ иностранные студенты часто устраивают национальные вечеринки

Связь в деревне действительно не ловила, а потому, когда Педро наконец-таки включил телефон, то был очень удивлен количеством пропущенных звонков и сообщений от друзей, начальства общежития, родных, полиции и волонтеров. А уж когда узнал, что о его пропаже написали почти все СМИ в республике, то и вовсе слегка струсил от внезапно свалившейся популярности.

Сейчас Педро мечтает собрать большую группу, объединившись колумбийским и местным студентам, и устроить экскурсию по городу, познакомиться со всеми достопримечательностями, а при возможности – и попутешествовать по Башкирии. Несмотря на свой возраст, колумбиец открыт и дружелюбен, словно ребенок: ему и правда очень хочется завести в России как можно больше друзей. Если вдруг вы решите составить ему и его друзьям из Колумбии компанию, просьба обращаться к нам в редакцию.