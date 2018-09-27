Грузовик без тормозов насмерть сбил 12-летнюю девочку под Уфой

СЕГОДНЯ 13:09 2018-09-27T13:11:00+03:00

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В селе Михайловка, что под Уфой, 26 сентября, произошла страшная авария, в которой погибла 12-летняя девочка. По официальным данным ГИБДД, у китайского грузовика «Шакман» на спуске отказали тормоза. На перекрестке улиц Садовой и Ленина водитель не справился с управлением и сначала протаранил припаркованную «Ладу Ларгус», затем сбил ребенка, лег на бок и въехал в жилой дом.

Шансов спастись у малышки не было. Неуправляемый большегруз буквально упал на нее. В аварии также пострадал сам предполагаемый виновник ДТП и водитель «Лады» - оба они с тяжелыми травмами сейчас находятся в больнице.

Предполагаемый виновник аварии сейчас находится в одной из больниц города в тяжелом состоянии

ПОГИБЛА НА ГЛАЗАХ БАБУШКИ И ДЕДУШКИ

В тот злополучный день ученица лицея 12-летняя Марина М. (имена здесь и далее изменены – ред.) после уроков приехала в музыкальную школу, в которой совсем недавно начала заниматься. Выйдя из автобуса, она направилась навстречу бабушке и дедушке. Малышка не дошла до них всего 200 метров.

Очевидцы рассказали «Комсомолке», что тело Марины под грузовиком увидели не сразу. Извлечь его без помощи спасателей не получилось. Неравнодушные жители района сразу же вызвали МЧС и скорую помощь. К сожалению, приехавшие на место врачи ничем помочь ей уже не могли.

Марина росла в благополучной семье, в которой воспитывается еще один ребенок. Школьница училась на одни «пятерки» и «четверки», была активисткой и старостой класса. Девочка увлекалась катанием на лошадях и музыкой. Вспоминают ее только добрым словом.

- Даже самому злейшему врагу такого не пожелаешь. За что бог или судьба наказали ее? Она была прекрасна! Она даже жизни не видела. Просто она оказалась не в то время и не в том месте, - говорит одноклассник девочки Владислав.

СТРАНИЦУ АТАКОВАЛИ ТРОЛЛИ

Через несколько часов страницу Марины в социальных сетях атаковали интернет-тролли. Пользователи стали издеваться над ее смертью и писать гадости. Знакомые, родные и друзья Марины были в полном шоке и пытались угомонить злоумышленников и жаловались на их записи.

- Люди, хотя вас сложно таковыми назвать, хватит писать гадости на этой странице. Вам, я уверен, не понять, что значит – потерять знакомого или близкого человека. Вам не было бы приятно, если бы это случилось с вами. – Соболезнования родным и близким.

ТРАГЕДИЯ МОЖЕТ ПОВТОРИТЬСЯ

Это не первый случай, когда в Уфе тормоза отказывают у китайских большегрузов. Не так давно грузовик вылетел со спуска около ипподрома «Акбузат». Тогда, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

- Каким-то странным образом в наш регион просочились карьерные самосвалы, - пишет на своей странице блогер и общественный активист Владимир Кобзев. - 30-50 тонные «китайцы» катаются по дорогам, которые рассчитаны на 12 тонн на ось. Чем больше они ездят, тем больше ломают наши дороги. Чем больше они ломают наши дороги, тем больше у них работы. Сверхприбыль порождает безнаказанность.

С его точкой зрения согласились многие общественники и уфимцы. Власти города и региона должны обратить внимание на эту проблему. Но не на бумаге, а на самом деле.

- Да, ГИБДД проведет операцию «Самосвал». СМИ опубликуют статистику по выявленным нарушениям. Но потом все снова про это забудут, пока не произойдет еще одна трагедия! - уверен Кобзев.

Уфимцы предложили возглавить расследование главному гаишнику региона Динару Гильмутдинова.