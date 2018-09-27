Грузинский бас Годердзи Джанелидзе стал первым обладателем Гран-при уфимского конкурса вокалистов имени Шаляпина

СЕГОДНЯ 05:55 2018-09-27T10:48:03+03:00

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В Уфе завершился II Международный конкурс вокалистов имени Федора Шаляпина, в котором принимали участие молодые певцы из семи стран - России, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Монголии, Испании и Болгарии.

Всего на конкурс было подано более шестидесяти заявок, а к участию допущено сорок пять вокалистов, среди которых оказалось аж двенадцать уроженцев Башкирии. Однако в финал удалось пробиться только четверым участникам, представляющим республику - молодым солистам Башкирского театра оперы и балета Риму Рахимову, Салавату Киекбаеву, Иделю Аралбаеву и Регине Звегинцевой.

Солистка Башкирского театра оперы и балета Регина Звегинцева - единственный женский голос из четырех , получивших «бронзу». Фото: Федор ФОМИЧЕВ.

Результаты конкурса объявили за полтора часа до начала Гала-концерта, в котором должны были принимать участие обладатели Гран-при, первой и второй премий. Однако первую премию жюри в этот раз решило не присуждать никому, зато вторых премий было три, а третьих аж четыре. Гран-при получил солист Мариинского театра Годерадзи Джанелидзе, который представлял на конкурсе Грузию.

- Решение жюри было единогласным, - подчеркнул председатель жюри конкурса, народный артист Башкирии, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков. - Второй, оркестровый, тур конкурса уже четко дал понять, кто достоин Гран-при, второй и третьей премии. Мужчины в этот раз были сильнее, но это хорошо, поскольку наш конкурс, прежде всего, басовый.

Кроме статуэтки и денежного приза в триста пятьдесят тысяч рублей, грузинский бас был удостоен приза зрительских симпатий.

Гулдана Алдадосова (Казахстан) разделила вторую премию с красноярцем Евгением Севастьяновым и Каюмом Шодияровым (Узбекистан). Три из четырех третьих премии достались уфимцам - Иделю Аралбаеву Салавату Киекбаеву и Регине Звегинцевой, которые разделили ее с москвичом Михаилом Меньшиковым.

Специальные призы получили : Евгений Севастьянов (Краснодар) , Марина Кипинган (Санкт-Петербург) и Дарья Иванова (Тюмень), которой достался приз «Надежда».

Директор Башкирского театра оперы и балета Ильмар Альмухатетов напомнил, что приз «Надежда», который на первом шаляпинском конкурсе в 2016 году получила начинающая певица из Башкирии Айгуль Ахметшина, принес ей удачу . Уже через год она была удостоена первой премии на Международном конкурсе оперных певцов «Бельведер» имени Ганса Габора, а также победила на оперном конкурсе «New Opera World» и получила стажировку в лондонском королевском театре «Ковент-Гарден». Солист башкирской оперы Рим Рахимов и Наргиз Сатмухамбетова из Астаны стали дипломантами конкурса.