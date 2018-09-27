БашГУ будет готовить продвинутых специалистов для нефтегазовой сферы

СЕГОДНЯ 07:11 2018-09-27T09:25:11+03:00

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Многие уфимские студенты знают, что благодаря «Роснефти» и ее дочерней компании «Башнефть» подготовка специалистов для нефтегазовой отрасли поставлена на совершенно новый уровень. И если раньше доступ к нефтяной «специализации» был только у профильного вуза – УГНТУ, то теперь такие возможности появились и у Башгосуниверситета.

В БашГУ открылась выпускающая кафедра «Цифровые технологии в петрофизике» на базе Физико-технического института. Старейшему вузу республики в этом помог институт «БашНИПИнефть», входящий в состав корпоративного научно-проектного комплекса «Роснефти».

Поступить на кафедру после экзаменов сможет любой бакалавр. Учить студентов будут специалисты «Роснефти», «Башнефти», института «БашНИПИнефть» и ведущие преподаватели БашГУ.

- Мы широко не информировали студентов о появлении этой кафедры, - говорит ректор вуза Николай Морозкин. – Но все равно желающих было много. Мы отобрали лучших из лучших – 16 магистрантов. Уверен, что в следующем году, когда начнётся новый набор на кафедру, к нам выстроится настоящая очередь из тех, кто хочет получить актуальную и очень востребованную специальность.

«МЫ ПОЛУЧАЕМ СОТРУДНИКА, ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯЩЕГО ДЛЯ НАС»

Вторым домом для студентов кафедры станет институт «БашНИПИнефть». Специалисты института будут не только давать теоретические знания, но и делиться со студентами практическим опытом, интегрировать их в реальную проектную деятельность.

- Мы даем первые шаги в профессию, - поясняет генеральный директор «БашНИПИнефти» Андрей Аржиловский. – В результате мы получим не просто среднестатистического выпускника, а готового и полезного для нас сотрудника.

По словам руководителя института, выбор в пользу БашГУ был очевидным.

- Здесь сложилась хорошая школа, давно работает физико-технический факультет с семью кафедрами. Выпускники этих кафедр часто становятся нашими сотрудниками. Мы видели и знаем, что вуз занимается собственными разработками, обеспечивает научный рост. Фундаментальная наука здесь на очень высоком уровне, а мы добавим к ней знания прикладной науки. Эта синергия выгодна для всех – и для студентов, и для самого вуза и, конечно же, для нашего института, - подчеркнул Андрей Аржиловский.

Обучение на кафедре длится два года, после чего студенты получат дипломы магистров. Учебная программа содержит 9 модулей, содержащих знания в области геологии, сейсмики, исследований керна, геофизических исследований скважин, контроля за разработкой, геомеханики, моделирования и разработки месторождений.

- Мы сделали акцент на цифровых технологиях, потому что сегодня это просто необходимо для дальнейшего развития, - отметил Андрей Аржиловский. – Без правильного и широкого использования цифровых технологий не будет будущего, поэтому нам необходимы специалисты, которые смогут в полной мере освоить это направление и помочь нам двигаться дальше.

УНИВЕРСИТЕТ 4.0

Поддержал руководителя «БашНИПИнефти» и ректор БашГУ Николай Морозкин.

- Мы действительно не стоим на месте. Сейчас много говорят про «Университет 2.0», который применяет цифровые технологии и «Университете 3.0», который делает собственные разработки. Мы же выходим на уровень «Университет 4.0», который еще и применяет все эти разработки на практике, - заявил Морозкин.

По словам ректора, это не первый опыт сотрудничества с нефтяниками и уж точно не последний. Много лет физико-технический институт работает с крупнейшими нефтяными компаниями, делая акцент именно на реальном секторе экономики.

- В направлении геофизики у нас действительно есть успехи. И мы рады, что на месте не стоим, а продолжаем развиваться. Большое спасибо «Роснефти», «Башнефти» и «БашНИПИнефти» за то, что именно наш университет был выбран для реализации проекта выпускающей кафедры, - поблагодарил руководитель вуза.

СТУДЕНТЫ ГОТОВЫ

Самую же большую выгоду от новой кафедры получат, конечно же, участники магистерской программы студенты. Среди них – Руслан Ардаширов.

- Половина занятий будет проходить на рабочем месте – и это большое преимущество, - отмечает студент. - То есть мы будем иметь дело с тем, с чем столкнемся непосредственно на работе. А цифровые технологии повысят нашу конкурентоспособность, ведь вся работа сейчас зависит от цифры. При изучении свойств горных пород современные технологии позволят здорово сэкономить время и деньги. И это дает нам, будущим выпускникам, огромное преимущество. А работать, конечно же, мы все хотим на предприятиях «Роснефти» и «Башнефти». И я уверен, что у нас все получится.