Дважды в одну реку: «Уфа» вновь сенсационно вылетает из Кубка России

26 Сент. 21:21 2018-09-26T23:24:07+03:00

«Уфа» второй год подряд проигрывает клубу из Нижнего Новгорода по пенальти и выбывает из Кубка России на первой же стадии турнира

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Тучи над головой Сергея Томарова сгущаются. Молодой специалист продолжает собирать поражения от всех возможных соперников. На этот раз над уфимцами вдоволь покуражился представитель ФНЛ – «Нижний Новгород».

Кто-то может сказать, что Кубок России и не нужен башкирскому клубу в нынешней ситуации. Якобы требуется выправлять ситуацию в чемпионате и лишняя нагрузка ни к чему. Но это не так. В руководстве «Уфы» почувствовали вкус еврокубков и непременно хотят туда вернуться. А самая простая дорога как раз лежит через второй по значимости турнир в стране. Поэтому настрой на этот матч уж точно был запредельный.

Ну и проигрывать клубу ФНЛ – это все-таки серьезная оплеуха по самолюбию. Да и для самого Томарова любая победа нужна сейчас как воздух, а то с каждой новой игрой он все больше нервничает и, как кажется, упускает нити управления коллективом.

Состав на матч против «Нижнего Новгорода» вышел хоть и не совсем основной, но вполне себе боевой. Первый тайм проходил под преимуществом «уфимцев», несмотря на то, что новенький стадион, построенный к чемпионату миру, неистово поддерживал своих и гнал их вперед. Все-таки класс есть класс, и казалось, что башкирский клуб должен взять свое.

Однако, начиная со второго тайма, все перевернулось с ног на голову. Именно хозяева вели игру, именно они взяли мяч под контроль, а представитель премьер-лиги вынужден был попросту отбиваться. «Уфа» выглядела очень плохо, футболисты не могли ничего придумать в атаке, ладно хоть в обороне не совершали серьезных ляпов.

С большим трудом и при помощи сэйвов Шелии матч перешел в дополнительные таймы, а затем дотянул до серии пенальти, где вылет из Кубка России оформил Кротов. Нападающий отправился бить третьим и бесхитростно пробил в тот же угол, куда прыгал вратарь нижегородцев. Больше осечек никто не допускал – 5:3 в пользу хозяев.

Бесславно покидает турнир «Уфа», но это, к сожалению, никого не удивляет. Старт сезона симпатичный башкирский клуб проваливает вчистую. Так плохо не было даже при Перевертайло.