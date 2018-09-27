Как жителям Уфы бесплатно получить новый пуховик и шапку к зиме

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-26T23:24:07+03:00

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Только до 30 сентября горожане и гости столицы могут получить в подарок пуховик с шапкой. Такое предложение доступно в рамках финальной распродажи в меховом центре «Мягкое золото» - Уфа, ул. Менделеева, 227. Теплую куртку и стильный головной убор выдают бесплатно за покупку любой шубы. А читатели «Комсомольской правды», назвавшие на кассе промо-код «Золото КП», в качестве дополнительного подарка получат красивый меховой аксессуар.

По словам руководителя отдела закупок «Мягкого золота» Ольги Савельевой, таких выгодных предложений в этом году больше не будет.

- Сейчас меховые салоны распродают товары, закупленные еще по старому курсу доллара. Уже 3 октября мы получаем новую партию фабричных меховых изделий из Канады, Италии, России с привязкой к новому курсу американской валюты. Ошибочно полагать, что растущий доллар никак не повлияет на стоимость российских изделий, ведь абсолютное большинство отечественных фабрик в любом случае закупают сырье в Европе, Канаде и Турции, - говорит Ольга Леонидовна. - Поэтому по нашим прогнозам, с 5-7 октября в городе начнется существенный рост цен на изделия из меха. Кроме того, вряд ли стоит ожидать таких же выгодных предложений по подаркам.

В ассортименте мехового центра «Мягкое золото» представлено более 25 000 товаров женской и мужской коллекции. Дамы найдут здесь шубы, дубленки, пуховики, плащи, кожу, жилеты, головные уборы, текстиль, пальто и палантины. Для представителей сильного пола обустроена отдельная выставочная зона, в которой доступны шубы и полушубку, дубленки, плащи, пальто, пуховики и кожаные изделия. Стоит отдельно отметить, что в наличии пока есть все размеры, даже нестандартные.

Где в Уфе купить женские и мужские шубы и дубленки

- При росте 165 сантиметров и худенькой комплекции оказалось очень трудно найти себе подходящую шубу, которая села бы «по фигуре», - делится впечатлениями от покупки уфимка Дарья Салимова (сотрудники мехового центра снимают отзыв Дарьи для официального сайта). - Без преувеличения, я объездила около 15 меховых салонов по всему городу, но «свою» норковую шубку нашла только в «Мягком золоте». А получив в подарок пуховик и шапку, я значительно сэкономила бюджет, и теперь к зимнему сезону готова полностью.

Кстати, в «Мягком золоте» для клиентов доступна беспроцентная рассрочка от магазина без участия банка. В случае получения одобрения вы сможете забрать свою покупку даже без первого взноса. При этом для участников программы рассрочки все скидки и подарки сохраняются. Ознакомиться с каталогом шуб и дубленок в Уфе вы также можете на официальном сайте компании.

Мягкое золото на Менделеева, 227 в Уфе

Как выбрать шубу из натурального меха в меховом центре «Мягкое золото» в Уфе

Мех должен иметь «здоровые» блеск, то есть, шуба не тусклая. Аккуратно проведите рукой против меха на небольшом участке шубы (мех не должен топорщиться, а через пару секунд у качественной шубы он вернется в обычное положение), после этого встряхните изделие и убедитесь, что нет никаких посторонних шумов.

Внимательно изучите качество швов со стороны изнанки (внутри мехового изделия). Придерживайтесь правила: чем меньше швов, тем лучше.

Проверьте мездру - это обратная сторона шкурок, из которых сшита шубка. Хорошая мездра отличается прочностью, эластичностью и легким блеском (следите за тем, чтобы мездра не оказалась чересчур жирной).

Где купить шубу в Уфе недорого

Когда вы нашли шубу в Уфе, которая вас полностью устраивает по качеству и внешнему виду, не стесняйтесь - походите в ней по салону хотя бы 3-4 минуты. Этого времени вполне хватит для того, чтобы понять, комфортно вы себя в ней ощущаете или нет.

Как выбрать женскую или мужскую дубленку в меховом центре «Мягкое золото» в Уфе

Для начала внимательно осмотрите дубленку со всех сторон и убедитесь в отсутствии царапин, дыр и потертостей. После примерки изделия аккуратно проведите по нему рукой - у качественных дубленок поверхность на ощупь будет нежная и гладкая, без грубых участков.

Попробуйте встряхнуть изделие (не нарушая товарного вида), не должно быть никаких посторонних звуков, шумов. Нелишним будет проверить и качество покраски - проведите по дубленке чуть-чуть влажным платком (ни в коем случае не спиртовой влажной салфеткой!). Если на платке остается грязь - изделие, скорее всего, не фабричное (если только это не загрязнение, которое оставили посетители салона, которые мерили его до вас).

Швы должны идти под мехом, а сам мех следует проверить на залысины. Хорошая дубленка по всей своей площади имеет одинаковую структуру меха. Если швы качественные - у них не будет торчащих ниток. Фабричные дубленки в большинстве случаев имеют двойные швы.

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Меховой центр «Мягкое золото» открыт ежедневно с 10:00 до 20:00 по адресу: город Уфа, улица Менделеева, 227.

Телефон горячей линии: 8 (800) 250-72-72

Официальный сайт: https://mehzoloto.ru

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