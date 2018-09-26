«Это была роковая случайность»: стали известны обстоятельства гибели 14-летнего подростка из Башкирии

СЕГОДНЯ 10:21 2018-09-26T10:23:24+03:00

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В Башкирии продолжают погибать подростки от отравления газом из баллончиков. Очередная трагедия произошла вчера днем, 25 сентября, в Стерлитамаке. Жительница одного из домов на улице Артема вышла в подъезд и обнаружила на лестничной площадке второго этажа подростка в бессознательном состоянии. Перепуганная женщина немедленно вызвала скорую помощь, но прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть школьника. По предварительной версии, причиной гибели парня стало отравление неустановленным веществом.

Как удалось выяснить «Комсомольской правде - Уфа», восьмиклассник Артур Т. (имя изменено – ред.) воспитывался в благополучной полной семье, был любимчиком у родителей и примером для подражания для младшего брата. С детства мальчик увлекался спортом – занимал призовые места по плаванию, был лидером в футбольной команде, а на днях собирался записаться в секцию бокса. Тренеры видели в Артеме большой потенциал и прочили ему успех в профессиональном спорте, а учителя хвалили за успеваемость и примерное поведение. В школе и во дворе Артур был душой компании: все любили его за добродушный и веселый нрав и готовность прийти на помощь в трудную минуту. Теперь странички подростка и его мамы в социальных сетях завалены словами сочувствия и поддержки.

- Помню, как мы смеялись, вместе сидели на уроках, ты был очень веселым и отзывчивым человеком, если что то сделаешь, то всегда извинишься. Мы тебя любим, - пишет Елена П. (имя изменено – ред.)

- Он был необыкновенным человеком, - всхлипывает близкая подруга мальчика Наталья А.. – До сих пор не верится, что больше не услышу его смех, не позвоню, чтобы спросить совета. Это была роковая случайность, баловство – но оно стоило ему жизни.

ПОПРОБОВАЛ ГАЗ ВПЕРВЫЕ

Как рассказывают знакомые школьника, Артур никогда в жизни до этого не пробовал ни сигарет, ни алкоголя, и уж тем более не «пыхал» ничего запрещенного. В тот день он повелся на уговоры приятеля, который обещал новые ощущения и уверял, что это совершенно безопасно – мол, все так делают, и ничего. Школьники зашли в подъезд, где приятель достал баллончик и предложил вдохнуть газ.

- Артур вдохнул, потом попятился назад и упал. При падении сильно ударился головой, - рассказывает Карина С. (имя изменено – ред.) – Видимо, голова закружилась, вот он и потерял равновесие. Друг пытался ему помочь, но все было бесполезно.

Сейчас по факту гибели несовершеннолетнего сыщики инициировали доследственную проверку.

- Проводятся необходимые проверочные мероприятия, назначено судебно-медицинская экспертиза. После установления всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение, - сообщили в республиканском Следственном комитете.

ЭТО ВАЖНО

Напомним, что совсем недавно в Уфе от вдыхания газа скончались двое несовершеннолетних подростков, а в начале лета по той же причине умер 11-летний мальчик в Туймазах.

Сотрудники правоохранительных органов и редакция «Комсомольской правды» призывает родителей быть бдительными и проводить с детьми профилактические беседы об опасности употребления газа. Помните, что только своевременная психологическая помощь и лечение подростка даже после разового употребления «зелья из баллончика» помогут сохранить ему жизнь.