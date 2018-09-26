Кинезитерапия – лечение движением. Миф или правда?

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-25T17:23:34+03:00

Движение – это не только жизнь, но еще и эффективный метод лечения

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Именно методику под названием «Кинезитерапия» используют в Центре доктора Бубновского. Ее суть и дословный перевод - лечение движением. Для исцеления недугов опорно-двигательного аппарата, С. М. Бубновский обратился не к лекарствам, а к внутренним ресурсам организма человека. Он изобрел и запатентовал специальные многофункциональные тренажеры, на которых занимаются пациенты.

Как работает кинезитерапия?

Механизм запуска лечебного эффекта в активизации работы мышечной ткани. Физиология упрямая вещь. Если мышцы не используются, то они атрофируются. Вследствие чего замедляется скорость и объем кровотока. Далее следует дистрофия, то есть «голодание» всех органов и систем из-за того, что мышцы перестали их «кормить».

Глубокая проработка мышц на тренажерах Бубновского улучшает кровоснабжение, обмен в тканях, улучшает питание суставной капсулы и хрящевой ткани, укрепляет мышечный корсет и снимает болевой синдром. Пациентам не надо прилагать особых физических усилий, бояться повышения артериального давления или общей слабости. Выполнение упражнений облегчит антигравитационная система тренажеров. Главная задача - необходимо тщательно и точно выполнять движения и помнить: «Правильное движение лечит - неправильное калечит», - уверяют врачи центра. Комплекс упражнений разрабатываются индивидуально для каждого пациента.

И это не теория – однодневка, а результат 25-летней кропотливой практической работы доктора медицинских наук, профессора Бубновского, получивший научное обоснование. Это сотни и тысячи пациентов, получивших шанс на полноценную жизнь. Методика получила признание не только в России, но и за рубежом. Специалисты ведущих клиник, например, Германии и Израиля рекомендуют своим пациентам данное направление восстановления суставов и позвоночника. Вероятно, таких стран значительно больше, ведь медицинских центров доктора Бубновского в нашей стране и за рубежом насчитывается более 80.

Медицинский центр Бубновского в Уфе один из первых центров в Башкирии, который сделал современную кинезитерапию доступной жителям нашего региона.

Конечно, как и любое лечение, кинезитерапия должна назначаться и контролироваться квалифицированными врачами. Особенно это важно помнить сегодня, когда на каждом шагу появляются центры, в которых людей берутся лечить специалисты без какого-либо медицинского образования. Центр Бубновского в Уфе имеет лицензионный договор на применение методики доктора Бубновского, зарегистрированный в Роспатенте. Здесь работают врачи и инструктора, имеющие действующие сертификаты специалистов, прошедшие обучение методике в Москве, в главном центре кинезитерапии. И что немаловажно, центр полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Остерегайтесь подделок!

Центр доктора Бубновского

Уфа, ул. Ст. Кувыкина, 16/4, (347) 255-44-63

Ул. М. Жукова, 5/2, (347) 286-54-17

www.bubnovsky-ufa.ru

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