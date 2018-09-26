Россия может потерять промышленную независимость из-за проблем с сырьем в Башкирии

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-26T06:55:19+03:00

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В начале 1930-х годов Советский Союз встал перед сложнейшим выбором: либо создать собственную химическую промышленность, либо попасть в зависимость к враждебно настроенным западным странам.

Выполняя поручения руководства, сотни ученых-геологов начали искать сырье по всей стране. В 1936 году исследователи, проводившие разведку в Башкирии, обнаружили огромные запасы известняка на территории современного Стерлитамакского района. С того времени начинается история производства соды - одного из важнейших ингредиентов для многих отраслей промышленности.

Благодаря геологоразведке в районе современного Ишимбая были обнаружены запасы каменной соли. Таким образом, залежи обоих компонентов, необходимых для химического производства соды, оказались в непосредственной близости друг от друга. Таких совпадений – одно на миллион.

Еще одним фактором, ускорившим принятие решения по строительству завода в Башкирии, стала река Белая - без достаточного количества воды химическое производство не построить. Все сошлось и наша республика стала одной из «содовых столиц» Советского союза.

Площадку для строительства выбрали еще в 1939 году. Но само строительство промышленного гиганта началось в тяжелейшее для нашей страны время, в годы Великой Отечественной войны. Оборудование для нового предприятия везли из оккупированных врагом районов Украины. Так на базе Донецкого и Славянского содовых заводов в Стерлитамаке появился флагман химической промышленности.

Первая партия каустической соды была получена в марте 1945 года. Так начался новый период в истории Стерлитамака и всей Башкирии. На сегодняшний день нет ни одного жителя России, который бы не знал, где производится самая качественная сода.

ПОДВИГ СТРОИТЕЛЕЙ ЗАВОДА

Для того, чтобы построить завод и вывести его на высокие мощности, понадобился не один десяток лет. Особенно сложной эта задача была в первые послевоенные годы - вся страна испытывала серьезные трудности, в западной части СССР господствовала разруха, почти треть индустриального потенциала страны была потеряна безвозвратно. Как в таких условиях вообще можно построить что-то столь мощное, как Стерлитамакский содовый завод?

Заседание круглого стола длилось более трех часов

Вопрос ребром: «Сохранить завод или гору»

В пресс-центре «Комсомольской правды» состоялся круглый стол по вопросу разработки шихана Тратау.

В минувший четверг, 20 сентября, в пресс-центре «Комсомольской правды-Уфа» состоялся круглый стол, посвященный одному из важнейших вопросов, волнующих жителей Башкирии - Сохранить содовый завод в Стерлитамаке или гору Тратау, которую «Башкирская содовая компания» рассматривает в качестве сырья для своей продукции.

На одной стороне стола расположились представители и сторонники позиции БСК, на другой - защитники шихана Тратау.

В бурном обсуждении наболевшего вопроса со стороны «Башкирской содовой компании» приняли участие заместитель генерального директора Марина Бортова, директор по производству Юрий Иванов, общественные деятели Ринат Баимов и Рифат Загидуллин, а также председатель совета ветеранов Стерлитамака Николай Мотовилов.

Их оппонентами выступили общественный деятель Станислав Сырыгин, журналист «Эхо Москвы в Уфе» Елена Чиркова, художник, создатель бренда «Терра Башкирия» Ильшат Байбурин, главный редактор портала ПроУфу.ру и газеты «Bonus» Рамиль Рахматов. В статусе «нейтральных» участников круглого стола выступили редактор агентства «Башинформ» Рушана Ибраева и корреспондент «КоммерсантЪ-Уфа» Булат Баширов.

ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО СОДЫ В СТЕРЛИТАМАКЕ

- Первый вопрос Юрию Иванову, директору производства. Часто приходится читать, что производство БСК, в том виде, котором оно находится сейчас, портит экологию. Якобы, это касается и загрязнения воды и воздуха. Как вы это прокомментируете?

- Наше предприятие оказывает воздействие на окружающую среду, но оно минимально. Любое предприятие, любой человек, который живет на Земле, оказывает влияние на ее экологию. Если мы говорим о воздействии нашего предприятия на окружающую среду то, да оно есть. Наши потоки, которые идут от завода, имеют один из самых низких классов опасностей - четвертый. Всего их пять. Пятый – это совершенно безвредные отходы, четвертый – чуть более опасный, третий и второй-опасные, первый-очень опасные. Наши отходы - кальцийсодержащие продукты, которые остаются после производства соды, - продолжает он.

Юрий Иванов, директор производства БСК

По его словам, нужно понимать, что химические производства практически не бывают безотходными, из-за наличия примесей. Чем меньше, кстати, примесей в известняке, тем и промышленных отходов меньше.

Заместитель гендиректора БСК Марина Бортова рекомендовала экологам обратить пристальное внимание на Стерлитамакский нефтехимический завод и Синтез-Каучук, входящие в группу Тау: как они складируют отходы, какие производят выбросы в атмосферу, что сливают прямо на землю и в реку Белая, не имея соответствующих очистных сооружений

- Мы часто посещаем заводы за рубежом и к нам приезжают. Гости первым делом спрашивают: а сколько у вас дистиллированной жидкости выходит. То есть сколько у нас отходов. Во всем мире считается, что 10 кубов жидкости на тонну соды – хороший показатель. Наш показатель ниже этой цифры. Кроме того, на выходе есть и аммиак. Если сравнивать наши показатели по этому веществу, то они значительно ниже, чем на аналогичных предприятиях в СНГ и дальнем зарубежье, - резюмирует Иванов.

Как подчеркнул директор производства БСК, то что касается знаменитых «белых морей», то это хлористый кальций, который раньше использовался для «горячих уколов» и до сих пор применяется при производстве сыров, это не токсичное вещество.

- На основе лучших мировых технических решений нами разработана целая программа рекультивации «белых морей». В ближайшее время уменьшится накопление твердого вещества в этих водоемах, а в дальнейшем мы и вовсе отойдем от этого процесса. А в Европе, например, содовые заводы абсолютно не обращают внимания на «белые моря». Они попросту не видят в этом проблемы. Я хочу сказать, что экологическое воздействие нашего предприятия находится на мировом уровне и БСК уделяет этому огромное внимание, - заявил Юрий Иванов.

Пользуясь небольшой паузой, слово взял создатель бренда «Терра Башкирия» Ильшат Байбурин.

- Нужно понимать, что те, кто сидят «по эту сторону стола» - не противники БСК. Мы не хотим закрытия производства соды, пусть завод продолжает работу, пусть люди работают. Мы против того, чтобы был уничтожен природный памятник гора Тратау и другие шиханы. - говорит он.

Ильшат почему-то стал утверждать, что шиханы более древние, нежели Уральские горы, хотя на самом деле, возраст Уральских гор - от 600 млн лет до 1 млрд лет, а Тратау всего 240.

ТРАТАУ: АРГУМЕНТЫ ЗА И ПРОТИВ

Определившись с терминологией, уточнив, что оппоненты БСК на круглом столе выступают за сохранение шихана Тратау, а не против деятельности компании, им был задан вопрос: каковы основные причины его сохранения?

С ответом на этот вопрос выступил общественный деятель Станислав Сырыгин.

- Причин для сохранения горы много. Мы отобрали семь основных. По нашим данным, Торатау и Юрактау входят в реестр «Особо охраняемых природных территорий». Статус памятника ОПТ не снимается, таких прецедентов нет и быть не может, какой смысл в сохранении природы, если мы можем просто взять и снять статус охраняемой территории.

Станислав Сырыгин, общественный деятель

- О снятии охранного статуса с Юрактау речи не идет, мы говорим о разработке Тратау, - парировала заместитель гендиректора БСК Марина Бортова. - Тезис Станислава о том, что это «Охраняемый памятник природы 1965 года» — совершенно верный. Однако статус «памятника природы регионального значения» снимается нормативным актом правительства Республики Башкортостан. Этому есть много подтверждений. «Проект постановления о снятии статуса с горы Торатау» был подготовлен в марте 2015 года Правительством Республики Башкортостан и отправлен на согласование в Минприроды России, и получил это согласование, - подытожила она. Кроме того, есть многочисленные примеры снятия статусов региональных памятников природы в стране. Только в приволжском округе было снято более 300 таких статусов, в том числе, и в Башкирии. Статусы были сняты по разным причинам, среди них есть и экономические, для того, чтобы не препятствовать хозяйственной деятельности. В Татарстане в интересах Татнефти было множественное снятие статусов, например.

Марина Бортова заместитель ген.директора БСК

Кроме того, а почему Вам не жаль отдавать в разработку Гумеровские горы? Это более древние горы- им до 400 млн лет, именно там –прямо у места, которое хотят разрабатывать, в Зигане происходит нерест исчезающих видов рыб, там живут такие красивые животные как медведи и рыси, горы полностью покрыты густым лесом!

Ответа на это вопрос защитники дать не смогли, сделали вид, что не услышали его.

ЧТО С ЭКОЛОГИЕЙ

- Следующий аргумент - экология. Предприятие БСК является вторым источником по загрязнению окружающей среды в Башкортостане, - заявил Станислав Сырыгин.

- На вашем слайде изображены сильно дымящие трубы, не имеющие к нам никакого отношения, Вы взяли картинку чужих труб, не наших, у нас такого нет. Единственный выброс у нас в воздух идет такой же, какой бы шел от трубы бабушки, которая топит печку. Еще раз хочу подчеркнуть – наши отходы имеют едва ли не самый низкий, четвертый класс опасности, - отвечает Марина Бортова.

- Неоднократно с самых высоких трибун высказывались предложения, чтобы отойти от ресурсной зависимости экономики. Мы предлагаем инвестировать в развитие технологии содового производства, которая позволит отказаться от использования известняков, - говорит Сырыгин.

- На сегодняшний день «Башкирская содовая компания» использует самые современные технологии производства соды, которые только есть в мире. Ежегодно мы вкладываем более миллиарда рублей в модернизацию содового производства. Что касается отказа от ресурсозависимости, то здесь позиция руководства страны как раз-таки логичная: нам говорят, что все должно делаться у нас, а не ввозиться из-за рубежа. А вы предлагаете закрыть завод и всю соду покупать за границей, в странах НАТО, то есть это Вы предлагаете сделать нашу экономику ресурсозависимой - отвечает Бортова.

Так будет выглядить геопарк "Шахтау" после того, как завершится добыча известняка

О ДЕНЬГАХ И КРЕДИТАХ

- Четвертый пункт – мы не согласны с тем, что у предприятия нет средств. Они есть. Те инвестиции, которые требует развитие производства – они требуют определенного финансирования. Из открытых источников известно, что предприятие БСК является также кредитором и выдает большие финансовые займы на сумму более трех миллиардов рублей, - отмечает общественник.

- Про многомиллиардные кредиты. Да, действительно, БСК иногда помогает своим поставщикам. Мы очень крупное производство, у нас большое количество поставщиков оборудования и запасных частей. Если у нас кто-то перестанет часть нашего оборудования поставлять, мы встанем. Иногда наши партнеры сообщают: нам нужно срочно обновить оборудование, а банк не выдает кредит. Если не обновимся, то не выполним заключенный контракт. Тогда мы вынуждены им помогать займами, - аргументирует заместитель гендиректора БСК.

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

- Есть экспертное сообщество. УНЦ РАН проводили огромное количество исследований на тему альтернативных вариантов и пришли к единственному возможному решению - шиханы нужно сохранять, - не сдается Станислав Сырыгин.

- Что касается экспертов. Поясните, какие именно эксперты против? Эксперты - это профессиональные ученые-геологи, представители Роснедра России, научное сообщество Санкт-Петербургского Горного университета, а это, на минуточку, главный геологический вуз нашей страны. Они дали нам вывод о том, что единственный вариант для обеспечения содового производства - это Тратау, - подводит итог Бортова.

РЕСУРСНАЯ БАЗА НА ПОЛВЕКА

- Ресурсная база шиханов ограничена: за 50 лет мы уничтожили самую большую гору. Остаточные горы значительно меньше по размерам и, по оценкам разных специалистов, их ресурсов хватит на 10-15 лет. Некоторые говорят, что на 50 лет. Ну хорошо, а что будет дальше, - подчеркнул общественник.

- Разработка Тратау – это минимум 50 лет. Что касается Шахтау, мы разработали гору не за 50 лет, а за 70 с лишним. Почему мы утверждаем о том, что сроки разработки Тратау составят 50 лет. У нас есть две работы, заказанные у двух научных организаций. Они сделали вывод, что сырья в горе не менее 240 миллионов тонн — это 50 лет. Что касается наращивания производства, то оно у нас уже сейчас на максимуме, - говорит Марина Бортова. - Что будет дальше? Мы работаем над этим вопросом. Всю содовую науку в стране делаем именно мы, больше некому: у нас лаборатории на предприятии, ученые, также мы занимаемся развитием лабораторий в университетах Стерлитамака. За 50 лет и мир, и мы шагнем далеко в деле содовой науки.

«ТРАТАУ - ИЛИ НИЧЕГО?»

Следующим выступил Рамиль Рахматов, главный редактор портала ПроУфу и газеты Bonus.

- Мы должны четко уяснить, что проблема шихана Тратау существует не первый год, ей более 10 лет. Отмечу также, что никакая башкирская общественность не выступает против содового производства и против БСК.

Рамиль Рахматов, главный редактор ProUfu.ru

Согласно документам, содержание примеси магния на Шахтау – более 3%. Вы нам утверждаете, что Тратау подходит для разработки, тогда как в документах говорится другое – что такая вероятность существует лишь теоретически, но на практике маловероятно. Ведь для этого необходимо приобретение дорогостоящего оборудования, - говорит Рамиль Рахматов.

- У меня этот документ с собой, - парирует Марина Бортова. – Вы ссылаетесь на данные, которых в документе нет. В нем говорится о запасах сырья на Шахтау, которые есть на сегодняшний день. Именно в нем фактически обозначена дата – декабрь 2022 года – тогда закончится сырье. Также вот официальный документ, в котором указано учеными, что в составе сырья Шахтау, загружаемого в печи, примеси карбоната магния - 2,8% при нормативе до 3,5%. Что касается Тратау, то вот документ о геологоразведке 1957 года, согласно которому известняк Тратау по качеству даже лучше, чем Шахтау. Разработка Шахтау началась в целях экономической целесообразности – он просто ближе был к уже существующей площадке завода, - заявила Марина Бортова.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В СТЕРЛИТАМАКЕ

На сегодняшний день нет ни одного предприятия в «южной столице» Башкирии, которое бы вкладывало в инфраструктуру города хоть сколько-нибудь, а «Башкирская содовая компания» тратит на улучшение жизни горожан сотни миллионов ежегодно. За последние пять лет на различные социальные проекты было потрачено 1 млрд 240 млн рублей.

- Из этой суммы почти 466 млн рублей – это социальная поддержка пенсионеров. Каждому пенсионеру нашего производства выделяются деньги на ежеквартальной основе как прибавка к пенсии. За счет компании оказываются медицинские услуги, предоставляются путевки в санатории. Если вы поговорите с нашими пенсионерами, то поймете – это веселые и жизнерадостные люди, - говорит Бортова.

В то же время на городские проекты компания потратила 571,4 млн рублей. Фактически, были отстроены целые площади, отремонтированы и оборудованы редким дорогостоящим оборудованием больницы. Еще 198,5 млн рублей предприятие выделило на проведение общегородских культурно-массовых мероприятий.

- Это и концерты, и праздники. На 1 сентября на концерт в нашу поддержку в непростой для нас момент, пришли более 50 тысяч человек, - говорит заместитель гендиректора БСК. - Там были жители города, Ишимбайского района, даже из Уфы приехали. Кроме того, 1 сентября мы поздравили всех первоклассников Стерлитамака и Стерлитамакского района и подарили каждому по подарку, а днем устроили детям праздник в парке Гагарина. Если брать конкретные стройки, которые проводились за наш счет, то это и ремонт спорткомплекса «Содовик», и капитальный ремонт детской больницы - подытожила Марина Бортова.

Как известно, в Стерлитамаке в августе встало движение по мосту через реку Белая.

- Как вы думаете, к кому обратились местные жители с вопросом, когда же его отремонтируют? Все верно, они пришли к БСК, мы в городе как Собес уже - говорит она.

В случае разработки горы Тратау, программа благотворительной помощи будет продолжена, а расходы – удвоены, поскольку мы включим в нашу программу жителей Ишимбайского района и особенно близлежашие к Тратау поселки. Также как и в Стерлитамаке, мы будем улучшать среду обитания людей, заниматься больницами, школами, детсадами.

- Нам часто задают вопрос: а что будет с Шахтау? С полной уверенностью отвечаем: карьер будет рекультивирован. Мы планируем на месте Шахтау сделать парк отдыха, аналогов которого в республике нет. Мы сделаем очень красивый парк, посередине которого будет водоем - у нас есть программа, согласно которой, мы надеемся, в этот водоем можно будет запустить рыбу, развить там водные виды спорта. Вокруг водоема будет пляж, смотровая площадка. На территории парка будут кинотеатр, аллеи, площадки для пикников, и, если нам разрешат, клумбы с растениями-эндемиками с Тратау, различные магазинчики и закусочные, возможно, аттракционы - подытожила Бортова.

Но наши отцы и деды совершили этот подвиг. Задание было четким и ясным - Стерлитамакский содовый завод должен был полностью ликвидировать нехватку сырья для производства кальцинированной соды и цемента по всему Советскому союзу.

В документах того времени четко говорилось о катастрофической нехватке соды в стране. Новый завод на Урале должен был эту проблему решить. Места, более подходящего для этих целей, чем Стерлитамак, не нашлось.

Строительство цеха по производству кальцинированной соды было завершено к 1951 году. Регулярный выпуск этой важнейшей для химической промышленности продукции был налажен к 10 ноября.

Всего за шесть лет инженеры и строители совершили настоящий прорыв в индустриализации страны. И это несмотря на тяжелейшие условия: не испугал их даже свирепствовавший по всей стране в 1946 году голод.

БРЕНД СТЕРЛИТАМАКА

Знаменитая пищевая сода, известная миллионам российских домохозяек, появилась на прилавках магазинов в 1960-е годы. С тех пор желтая упаковка соды стала настоящим брендом, встретить ее можно даже в другом полушарии Земли, например, в Никарагуа.

Вопрос обеспечения сырьем в те годы не стоял - геологи подтвердили высокое качество природного известняка на четырех месторождениях. Тогда в советских газетах и партийных документах их называли не иначе как Шахтаусское, Тратуасское, Юрактаусское месторождения природного известняка. Куштау в советское время не разведовывался, поскольку геологам и по внешнему виду заросшей лесами горы было очевидно, что там залегают непригодные для содового производства известняки.

Поначалу было принято решение разработать Шахтау. Однако еще раньше, в 1930-е годы, заключенные ГУЛАГА уже начинали добычу известняка со склонов Тратау. Объемы добычи были далеки от промышленных, но, фактически, это было разработкой Тратаусского месторождения.

Понимая, что завод в Стерлитамаке - это всерьез и надолго, чиновники Министерства химической промышленности разработали программу дальнейшей разработки двух шиханов – Тратау и Юрактау. Тогда предполагалось, что после того, как иссякнет Шахтау, следующим объектом разработки станет Тратау.

В 2006 году была все же проведена геологоразведка Куштау и подтвердилось, что она не подходит для производства соды - геологи обнаружили там много примесей, делающие невозможным химический процесс производства соды. Тогда приоритетным месторождением назвали Тратау.

ИСТОРИЯ ПОД УГРОЗОЙ

И вот теперь, спустя почти 70 лет после запуска цеха и завершения титанических работ на Содовом заводе, все может быть разрушено. Труд поколений советских и российских рабочих может рухнуть, как карточный домик. И виною всему банальная бюрократия.

Дело в том, что на сегодняшний день Шахтау исчерпан - добыча известняка ведется уже ниже уровня воды. Государственная Комиссия по запасам полезных ископаемых России определила, что к декабрю 2022 года известняка на Шахтау не останется.

Главный геологический орган страны – Роснедра России и академики главного геологического ВУЗа страны – Санкт-Петербургского горного университета, сделали одинаковый вывод – единственным месторождением известняка на территории Башкирии, пригодным для производства соды Башкирской содовой компанией является гора Тратау, альтернатив ей нет. Но она имеет статус регионального памятника природы. Соседние Куштау и Юрактау не подходят для производства соды и останутся стоять. Тратау - единственный вариант сохранения Башкирской содовой компании. Этот нюанс ставит под угрозу не только столетнюю историю советской и российской химии, но и жизнь целого города.

Сегодня на производствах «Башкирской содовой компании» работают порядка 10 тысяч человек. Это и инженеры, и рабочие производственных цехов, и обслуживающий персонал и собственно шахтеры, добывающие известняк. С недавнего времени они задаются вопросом: что будет, если сырье для завода закончится?

Ответ, увы, неутешительный. Если «Соде» не дадут начать работы на Тратау, завод закроется. На всей истории будет поставлен крест. Десятки тысяч людей останутся без работы, а их семьи – без стабильных доходов и пропитания. Финансовое положение не менее 40 тысяч жителей Стерлитамака напрямую зависит от БСК. Кроме того, магазины второго по численности города Башкирии останутся без покупателей, кинотеатры и развлекательные центры – без посетителей. Эта бесконечная цепочка поставит под угрозу существование сотни жителей Стерлитамака.

И это только один город. А что будет с российской промышленностью? Без соды от «БСК» не смогут нормально работать стекольная и многие другие виды промышленности, «встанет» военно-промышленный комплекс. В стекольной промышленности России работает около 50 тыс человек.

Соду придется покупать у наших «западных партнеров» и Турции. Стоит ли говорить, что случится с нашей страной, когда в Европе придумают новые санкции? Россия рискует вообще остаться без соды и химической промышленности. Россия рискует потерять промышленную независимость.

А решить эту проблему можно одним решением правительства республики. Если «БСК» сможет продолжать работу на Тратау, 70-летний завод будет работать еще десятки, а то и сотни лет. А Россия отстоит свою промышленную независимость и продолжит продвигать интересы нашей Родины по всему миру.

У Тратау немноголюдно - в небе у горы кружит одинокий параплан

Свято место: в Башкирии хотят поменять содовый завод на «сакральную» гору

Журналист КП опросил местных жителей и узнал, что никто не может внятно объяснить причины почитания Тратау.

В Башкирии этим летом с новой силой вспыхнуло противостояние между защитниками шихана Тратау, известняковой горы в окрестностях города Стерлитамака, и сторонниками содового завода, который хочет начать ее разработку. Заводские уверяют, что выбора нет – предприятию подойдет только известняк с Тратау. Если не начать разрабатывать гору, завод придется закрыть, а 4,5 тысячи работников уволить. Их противники напоминают о природоохранном и сакральном статусах Тратау. Если с первым все понятно, звание «памятника природы» было присвоено еще в 60-х годах прошлого века, чтобы законсервировать Тра-тау и потом начать ее разработку, то о сакральности вспомнили совсем недавно.

От Шихана до Тратау

- Люди здесь привыкли от БСК (Башкирская содовая компания – владелец содового завода) все время помощи ждать, вот и тут считают, что должны получить что-то взамен, - беседует с нами в своей квартире почетный житель города Стерлитамака и заместитель председателя местного совета ветеранов Александр Семенов.

Он прожил здесь 70 лет и помнит времена, когда в городе работали гигантские химические, строительные и станкостроительные заводы. Теперь всего этого нет – остался один содовый завод, который, по факту, является градообразующим предприятием. Как и любое градообразующее, это отвечает за все сферы жизни Стерлитамака – ремонтирует больницы и школы, фонтаны и парки, мосты и дороги. «Добро быстро забывается», - хмыкает Александр Сергеевич, ведя нас в зал.

- Жителям этих поселков у горы нужно приводить в пример Шах-тау, - продолжает он. – Этот поселок построили возле шихана, с разработки которого началась история содового завода. Раньше там были бараки, а теперь посмотрите – дороги, дома капитальные, школы. Если Тра-тау будут разрабатывать, в их поселках тоже такое будет.

Пенсионер говорит, что горе никогда не придавали такое значение, как в последние годы, когда она стала чуть ли не национальным достоянием. Раньше ее называли просто Шихан. Даже разрабатываемый заводом Шахтау назывался именно так из-за одноименного поселка, вспоминает Александр Семенов.

- Шихан мы ее называли тогда, - улыбается он. – Шахтау всегда был Шахтау, Куштау была Долгой, а Юрактау – Лысой горой. Был на всех четырех, потому что около Долгой был дом отдыха, там гуляли. На Тра-тау тоже гуляли, но редко. И такого значения, какое сегодня Тра-тау имеет для этого города, тогда не было».

Куда больше его беспокоит перспектива для города остаться без последнего из химзаводов-гигантов. «Если завода «Сода» не будет, в городе почти нет предприятий, куда молодежи устраиваться, а всех стариков придется выгонять с работы», - делает вывод почетный житель Стерлитамака.

- Сейчас очень многие не знают о значимости «Соды», - соглашается с ним председатель совета ветеранов БСК Николай Мотовилов. – Мне приходилось участвовать во многих митингах. Там говорят: «Да ладно, что эта «Сода»? Без вашей соды найдем средство, чтобы от изжоги избавиться». Но все забывают о том, что это стратегическое сырье. И без него не выплавишь ни килограмм металла – ни цветного, ни черного. По тому, как шли продажи соды, мы видели, как развивается Советский Союз.

Мотовилов говорит, что священной гора начала становиться несколько лет назад: «Приезжает к ней какой-то турок-проповедник, ходит около горы, и она становится священной. Никогда никто, ни башкиры, ни татары не преклонялись перед горами. Да и еще несколько лет назад там не было ни единого человека».

О приезде проповедника КП писала в 2013 году. Кипрский шейх Мехмет Назим Адил Ал-Кыбриси Ал-Хаккани приехал в Башкирию на пару дней. Ездил по республике, встречался с людьми и читал проповеди, а перед отъездом побывал у Тра-тау. Через пару дней после посещения исламского проповедника у горы появилась груда камней с якобы мусульманской надписью. Она гласила, что это место погребения аулия – праведника. Правда, имя погребенного там написать забыли. Тезис о том, что у Тра-тау действительно похоронен праведник, впоследствии не раз ставился под сомнение учеными.

Пожар и активисты

Дамир Гарифуллин смотрит на Тра-тау как... на обычную гору. В чистом небе над 600-метровой вершиной кружит одинокий параплан. Место сложно назвать многолюдным. В округе всего пара машин. Одна из них, под завязку набитая молодежью в косухах, упрямо ползет по склону шихана на вершину. Под колесами УАЗика гибнут краснокнижные растения, о которых любят напоминать противники разработки горы.

- Я познакомился с Тра-тау лет пять назад, - начинает свой рассказ общественник. – Я вообще тут живу с 80-го года и знаю только гору Слюдовая. Как так вышло, что кто-то забрал Слюдовую и на ее место поставил Тра-тау, до сих пор не понимаю.

В 90-е, продолжает Гарифуллин, появилось пиво «Шихан», очень любимое местными жителями. Про Слюдовую позабыли и начали называть ее просто Шихан. А в конце нулевых внезапно началась сакрализация горы.

- Был такой случай, - говорит активист. – В 2011 или в 2012 году здесь проходил съезд. Собрались защитники горы. По окончании своего мероприятия они случайно, видимо, подожгли лес. Сгорело где-то два гектара. Я сам лично принимал участие в тушении пожар и вызывал пожарных.

«Ни стоянки хана, ни праведников не было»

Мы гуляем с кандидатом исторических наук, краеведом Маратом Тикеевым по парку Гагарина в Стерлитамаке. Неподалеку местные устроили веселый праздник – громко играет музыка, слышится детский смех. Историк хмурится, обдумывая мой вопрос о сакральности.

- Сакральность – это очень размытое понятие, - осторожно начинает он. – Естественно, у башкир был культ гор, как и у других алтайских народов. Отрицать наличие культа гор не стоит. Исследования моего однокурсника показывают, что в то время гора занимала определенное место в культурном пространстве жителей данного района. Они поднимались на эту гору на праздники, были свидетельства того, что местные жители оставляли некие пожелания и записки на этой горе. С этой точки зрения, можно говорить об определенной важности объекта природы для башкир и жителей прилегающих районов, сел и деревень.

В то же время, по словам историка, эти традиции связаны с языческим прошлым и к исламу, который сегодня исповедует большинство башкир, не имеет отношения.

- Все это мы можем свести к язычеству. Если вы хотите услышать, что гора священная для всех башкир, я такого не могу сказать, - отметил Марат Тикеев. – С точки зрения археологии, захоронений аулия там не зафиксировано. Это однозначно.

То же самое касается и другой легенды – стоянки хана на вершине горы. Историк говорит, что обнаруженные там остатки городища показывают, что это было не фортификационное сооружение.

Вместо послесловия

Мы уезжаем из Стерлитамака. За окнами машины мелькают улочки: красивые старые дома, ухоженные парки, фонтаны. В одном из скверов лежат комья земли – тут сажают новые деревья и обустраивают пешеходные дорожки. Город не раз занимал верхние места в федеральных рейтингах по благоустройству, а жители, судя по обилию иномарок во дворах, чувствуют себя неплохо. В этой поездке получилось пообщаться с самыми разными людьми – от ярых противников разработки Тра-тау до сторонников завода «Сода». Но были и простые горожане. Некоторые из них, страшно сказать, ни разу не были на сакральной горе и даже не знают о ней. Они живут в чистом и красивом Стерлитамаке, не задумываясь каждый день о том, как выглядят города, в которых не осталось ни одного крупного предприятия. Хочется верить, что им и не придется никогда увидеть такое воочию.