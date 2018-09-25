2018-09-25T15:07:42+03:00
Общество

В Башкирии отважный полицейский спас семью из пожара

История произошла еще 10 июня 2018 года, но страж порядка не хвастался своим поступком
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Фото: МВД по БашкирииФото: МВД по Башкирии
Изменить размер текста:

На днях в отдел полиции Салавата пришло письмо из администрации Бурлинского сельского совета Гафурийского района. В нем председатель сельсовета просил поощрить сержанта полиции Рамазана Гизатуллина за спасение четырехлетнего ребенка из пожара. Трагедия едва не произошла еще 10 июня 2018 года в деревне Бурлы.

До прихода в отдел письма об этом случае никто и не знал – Рамазан скромничал и не рассказывал о своем поступке.

В тот день у полицейского патрульно-постовой службы младшего сержанта был выходной. Он вместе с супругой и трехлетним сыном отправился в родную деревню на праздник Сабантуй. После мероприятия он направился обратно в Салават.

По дороге он проезжал деревню Бурлы, где в одном из домов заметил дым, который валил из-под крыши и обволакивал все вокруг. Почувствовав неладное, Рамазан подъехал к дому и заглянул в окно, в котором увидел лежащих на кровати мужчину, женщину и маленького ребенка.

Полицейский стал стучать в окно, но люди не реагировали. Тогда он подбежал к входной двери, но та была заперта изнутри. Сотруднику полиции вместе с подоспевшим соседом погорельцев пришлось выломать дверь. Вместе мужчинам удалось вывести жильцов из горящего дома.

- Как только полицейский понял, что беда миновала, он сел в свою машину и продолжил путь домой. Никто бы и не узнал о героическом поступке своего коллеги, если бы не письмо из Гафурийского района. На вопрос, почему же он никому не рассказал о случившемся, Рамазан смущается и отвечает, что не видит в своем поступке ничего героического, полагая, что на его месте так поступил бы каждый, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сержант полиции в органах внутренних дел служит всего год.

- В полиции, вернее, тогда еще в милиции, мечтал служить с детства, хотя никто из родственников к правоохранительным органам отношения не имел. Однако несколько односельчан были полицейскими. Пообщавшись с ними, я твердо решил пойти в полицию, и год назад мое желание осуществилось, - говорит Рамазан.

У героя есть семья – супруга, трехлетний сын Ислам и буквально на днях родившийся сын Роберт.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
НаКЛИКали беду: Зачем активисты по всей стране мониторят соцсети в поисках экстремизма
За последние пару лет по уголовной статье "возбуждение ненависти либо вражды" осуждены десятки людей, весь проступок которых сводился к репосту той или иной записи в соцсетях
Новости 24
В Башкирии образовано еще 15 новых памятников природы
В Башкирии вновь объявлен карантин по бешенству
В Уфе 29-летний мужчина больше недели насиловал школьницу
В Башкирии брат убил своего родного брата из-за жилищного спора
В Башкирии пчелы насмерть закусали 47-летнюю женщину
В Уфе сварщик отсудил у работодателя 100 тысяч рублей за моральный вред
«Достучаться до должников»
Дело экс-чиновника Александра Филиппова передадут в суд
«Дом.ru Бизнес» в Уфе презентовал IoT в XXVI сессии МАГ
В Башкирии осудят 36-летнего мужчину, который убил 13-летнего подростка
В Уфе сточными водами подтопило подпол многоквартирного дома
21-летний житель Башкирии работал наркокурьером, чтобы оплатить ипотеку своей девушки
«Умерших придется хоронить стоя»: мэр Уфы высказался о недостатке мест для кладбищ
В Уфе разыскивается водитель, который насмерть сбил 35-летнюю женщину
Куда сходить в Уфе 25 сентября
На проспекте Салавата Юлаева в Уфе таксист протаранил ограждение
В Уфе к отопительному сезону отремонтируют 26 км тепловых сетей
В Башкирии подходит к концу «бабье лето», скоро пойдут дожди
В Башкирии директор фирмы задолжал сотрудникам более 4 млн рублей зарплаты
В Башкирии задержали школьников, распиливших на металл два гаража
Ирек Ялалов: через 20 лет весь город будет в одном большом парке