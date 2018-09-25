В Башкирии отважный полицейский спас семью из пожара

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-25T15:07:42+03:00

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На днях в отдел полиции Салавата пришло письмо из администрации Бурлинского сельского совета Гафурийского района. В нем председатель сельсовета просил поощрить сержанта полиции Рамазана Гизатуллина за спасение четырехлетнего ребенка из пожара. Трагедия едва не произошла еще 10 июня 2018 года в деревне Бурлы.

До прихода в отдел письма об этом случае никто и не знал – Рамазан скромничал и не рассказывал о своем поступке.

В тот день у полицейского патрульно-постовой службы младшего сержанта был выходной. Он вместе с супругой и трехлетним сыном отправился в родную деревню на праздник Сабантуй. После мероприятия он направился обратно в Салават.

По дороге он проезжал деревню Бурлы, где в одном из домов заметил дым, который валил из-под крыши и обволакивал все вокруг. Почувствовав неладное, Рамазан подъехал к дому и заглянул в окно, в котором увидел лежащих на кровати мужчину, женщину и маленького ребенка.

Полицейский стал стучать в окно, но люди не реагировали. Тогда он подбежал к входной двери, но та была заперта изнутри. Сотруднику полиции вместе с подоспевшим соседом погорельцев пришлось выломать дверь. Вместе мужчинам удалось вывести жильцов из горящего дома.

- Как только полицейский понял, что беда миновала, он сел в свою машину и продолжил путь домой. Никто бы и не узнал о героическом поступке своего коллеги, если бы не письмо из Гафурийского района. На вопрос, почему же он никому не рассказал о случившемся, Рамазан смущается и отвечает, что не видит в своем поступке ничего героического, полагая, что на его месте так поступил бы каждый, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Сержант полиции в органах внутренних дел служит всего год.

- В полиции, вернее, тогда еще в милиции, мечтал служить с детства, хотя никто из родственников к правоохранительным органам отношения не имел. Однако несколько односельчан были полицейскими. Пообщавшись с ними, я твердо решил пойти в полицию, и год назад мое желание осуществилось, - говорит Рамазан.

У героя есть семья – супруга, трехлетний сын Ислам и буквально на днях родившийся сын Роберт.