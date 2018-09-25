2018-09-25T13:39:40+03:00
Происшествия

«У него обожжена вся левая сторона»: в Уфе врачи спасают жизнь пятилетнему мальчику

Ребенку требуется очень много крови
Эльвина АПАРИНА
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Ислам получил 35% ожогов телаИслам получил 35% ожогов тела
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В минувшее воскресенье, 23 сентября, в селе Якупово Буздякского района Башкирии произошло ЧП – от ожогов в многодетной семье едва не погиб пятилетний ребенок.

Ислам играл во дворе вместе с другими братьями и сестрами рядом с мамой, которая стирала вещи. Внезапно у соседей вспыхнул пожар, и ветром огонь принесло во двор Сахаутдиновых. На участке загорелось сразу шесть стогов сена. Взрослые сломя голову побежали его тушить. К счастью, пламя удалось ликвидировать. Но после тушения родители увидели своего сына, который лежал в сторонке и стонал – мальчика серьезно обожгло.

- Только после того, как мы все потушили, я заметила, что на земле лежит Ислам и стонет. Смотрю, а на нем одежда сгорела, и кожа вся обожжена. Представляете, он даже не кричал, не заплакал, поэтому и внимания не обратила. Наверное, у него был шок,- рассказывает мать ребенка Регина.

Малыша экстренно госпитализировали в Буздякскую центральную больницу, но его состояние там ухудшилось. Было принято решение перевезти его в Уфу, в 18-ую больницу. Сейчас Исламу срочно требуется переливание крови. Мальчик лежит в реанимации, не в сознании. Врачи констатировали у него 35% ожогов кожи – у малыша обожжена вся левая сторона с головы до пяток.

- Нам сказали, что потребуется очень много крови. Пока сдали 15 человек, почти все – наши родственники, - говорит Регина.

Сейчас мать находится в Уфе, караулит палату сына в коридоре и надеется на лучшее. В семье Сахаутдиновых помимо Ислама воспитываются еще пять детей.

Родители просят всех неравнодушных сдать кровь для пятилетнего Сахаутдинова Ислама. Для этого нужно подойти с паспортом в республиканскую станцию переливания крови, что находится в Уфе на улице Батырской, 41/1. Сдать кровь можно с 8 утра до 12 дня, обязательно нужно назвать, на чье имя вы сдаете кровь.

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