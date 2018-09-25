Ирек Ялалов меняет кресло мэра на статус сенатора

СЕГОДНЯ 12:37 2018-09-25T12:38:31+03:00

Многие называют Совет Федерации «политической пенсией». Так ли это на самом деле – зависит от самого экс-мэра

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В минувшую субботу, 22 сентября, в Уфе состоялось заседание регионального политсовета партии «Единая Россия», где было принято сразу несколько судьбоносных решений в политической жизни республики.

Во-первых, по итогам форума стало известно, кто возглавит республиканский парламент - кресло спикера сохранит за собой долгожитель региональной политики Константин Толкачев. Поскольку «партия власти» сохранила за собой абсолютное большинство мандатов в башкирском парламенте, то сомневаться в том, что Толкачева утвердят на эту должность – не приходится.

Во-вторых, на партийной конференции выбрали кандидата в Совет Федерации от Курултая. Как и ожидалось, представителем Башкирии в верхней палате российского парламента станет пока еще действующий мэр Уфы Ирек Ялалов. В случае, если его кандидатуру одобрит генеральный политсовет «Единой России», он получит кресло сенатора. На данный момент нет никаких оснований полагать, что этого не произойдет.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

На прошедшем во вторник, 25 сентября, оперативном совещании в уфимской мэрии Ялалов попрощался со своими коллегами из городской администрации и не преминул похвастать своими достижениями на занимаемом посту. Как бы то ни было, заявление на досрочное прекращение трудового контракта он уже написал. Теперь депутаты Горсовета Уфы должны его удовлетворить, что и произойдет в предстоящий четверг, 27 сентября.

Как сложится дальнейшая карьера бывшего сити-менеджера башкирской столицы, остается только гадать. Одни эксперты называют кресло сенатора почетной ссылкой, другие - политической пенсией. Разница в этих формулировках колоссальная: ссыльный еще имеет теоретические шансы вернуться в большую политику.

В преддверии назначения Ирека Ялалова на пост сенатора от Башкирии, «Комсомолка» вспомнила как сложилась судьба его предшественников - представителей республики в верхней палате парламента.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЕНСИЯ

После реформирования Совета Федерации в 2000 году, сенаторами от каждого региона России стали назначать двоих человек. Один представляет законодательный орган власти, другой - исполнительный. Первого назначают депутаты башкирского парламента, второго - глава республики.

В 2001 - 2004 годах представителем Башкирии в Совете Федерации от исполнительной власти был Александр Якубов. Перед тем, как занять кресло сенатора, он занимал пост советника руководителя региона Муртазы Рахимова. После прекращения полномочий в 2004 году он еще на год задержался в верхней палате парламента. На этот раз от Брянской области. В 2005 году Александр Якубов пропал с политического Олимпа.

Вторым представителем тогда еще президента Башкирии в Совете Федерации, стал Рудик Искужин. В 2006 году его избрали сенатором от законодательной власти республики. В этом «качестве» он проработал семь лет - до 2013 года. Сейчас 68-летний бывший сенатор на заслуженном отдыхе.

После Рудика Искужина чуть меньше года сенаторское кресло от исполнительной власти Башкирии занимал бывший зампрокурора республики Рамиль Искужин. В 2007 году он досрочно сложил полномочия, поскольку был избран депутатом Госдумы. По истечении полномочий депутата он на некоторое время, с 2012 по 2014 год, занял кресло министра земельных и имущественных отношений Башкирии.

Богатый послужной список Рамиля Искужина - от заместителя прокурора республики до министра регионального правительства, так и не привел его в «высокие кабинеты» - сейчас о нем практически ничего не известно.

С 2008 по 2010 годы представителем главы региона в Совете Федерации был бывший премьер-министр республиканского правительства Рафаэль Байдавлетов. Именно после его назначения на эту должность стали поговаривать о том, что кресло сенатора - это политическая пенсия. Сейчас бывший политик находится на заслуженном отдыхе.

В декабре 2010 года на короткий срок сенаторское кресло занял бывший министр финансов Башкирии Айрат Гаскаров. Не проработав и полгода он предпочел сенаторскому креслу место в правлении банка. Примечательно, что он стал первым сенатором от республиканской исполнительной власти, назначенным Рустэмом Хамитовым.

Следующим представителем главы Башкирии в верхней палате парламента стал бывший председатель Торгово-промышленной палаты республики Анатолий Бондарук. Он - один из немногих сенаторов, отработавший весь свой срок до конца. В большую политику он так и не вернулся.

В сентябре 2014 года его сменила Лилия Гумерова, ранее занимавшая должности уполномоченного по правам ребенка в Башкирии и вице-премьера республиканского правительства. Ее полномочия истекают в сентябре 2019 года.

В Совете Федерации Ялалов будет работать с Лилией ГумеровойФото: Валерий ШАХОВ

ПОВЕРЕННЫЙ ДЕПУТАТОВ КУРУЛТАЯ

Представительство законодательного органа власти Башкирии в Совете Федерации отличалось большей стабильностью. Поскольку второго сенатора назначают депутаты Госсобрания-Курултая, то и полномочия у него длятся от выборов до выборов. Первым представителем башкирского парламента в верхней палате российского парламента был избран небезызвестный Игорь Изместьев.

В кресле сенатора он просидел без малого пять лет - в декабре 2006 года его полномочия были досрочно прекращены в связи с обвинениями в организации заказных убийств. В 2007 году его задержали на территории Киргизии сотрудники ФСБ. Сейчас экс-поверенный депутатов Курултая отбывает пожизненный срок в соликамской колонии строго режима. В «Белый лебедь» его привел приговор Мосгорсуда - он был признан виновным в заказных убийствах и терроризме.

После прекращения полномочий Изместьева кресло сенатора от Башкирии на долгие семь лет занял Рудик Искужин. Как мы уже писали выше, сейчас он находится на заслуженном отдыхе. Стоит отметить, что назначение Искужина на эту должность в 2007 году выглядела совершенно логично: на смену осужденного за терроризм Изместьева пришел кадровый офицер спецслужб. К тому же, в положительном имидже Рудика Искужина не могло быть сомнений - ветеран боевых действий в Афганистане, да еще награжденный орденом Красной Звезды и двумя медалями «За боевые заслуги»! В глазах общественности он явно представлял собой абсолютную противоположность Изместьеву.

Его преемником в Совете Федерации от законодательной власти Башкирии стал Рафаил Зиннуров, полномочия которого истекают аккурат в конце сентября 2018 года. Именно его в кресле сенатора сменит Ирек Ялалов.

За пять лет деятельности на посту сенатора Рафаил Зинуров запомнился тем, что стал председателем Региональной общественной организации «Землячество Башкортостана» и был избран на пост зампредседателя Ассамблеи народов России. Весь сенаторский срок он проработал в Комитете Совета Федерации по международным делам. Никакими громкими заявлениями, как, например, его коллеги Елена Мизулина или Алексей Пушков, не отметился.