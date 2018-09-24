Мастер-класс меньшинства: «Салават Юлаев» разгромил «Трактор» со счетом 5:0

СЕГОДНЯ 20:46 2018-09-24T20:49:26+03:00

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После прошлого сезона челябинский «Трактор» превратился в один из главных раздражителей для болельщиков «Салавата Юлаева». Когда проигрываешь такой команде в плей-офф, то это как щелбан по носу, самолюбие страдает очень сильно. Именно поэтому всегда хочется потом взять уверенный реванш и в очередной раз доказать, кто действительно выше классом и лучше играет в хоккей.

Да, «Трактор» после волшебной для себя весны изменился. Неожиданно по не совсем ясной причине ушел главный тренер Гатиятуллин и разъехались по другим клубам некоторые хоккеисты. Фактически сейчас выстраивается новая команда, и ее на старте сезона серьезно пошатывает – она пока даже не попадает в зону плей-офф.

КТО-ТО БЬЕТСЯ, КТО-ТО ЗАБИВАЕТ

«Юлаевцы» после разгрома «Барыса» находились в прекрасном расположении духа. Те недавние обидные неудачи с татарстанскими клубами теперь уже воспринимаются как случайность. Уфимские хоккеисты веселы, беззаботны и готовы рвать любого соперника. Даже в гостях.

Однако без проблем, надо признать, не обошлось. Челябинцы, как уже говорилось выше, не очень хорошо стартовали, поэтому очки им просто необходимы, чтобы вновь почувствовать вкус побед. С первого периода они попытались насесть на ворота гостей, предложили им силовой хоккей и практически не давали отдышаться.

Бросков по воротам тоже хватало. Метсола все время находился в напряжении. Одно хорошо – финский вратарь именно такое как раз и любит. Чем больше шайб летело в его сторону, тем он лучше контролировал происходящее на льду. Стоит похвалить и защитников, которые хоть и периодически пропускали выпады челябинцев, но сопротивлялись и усложняли возможность для броска до последнего. В желании, конечно, упрекнуть было некого.

Наседали-наседали хозяева, даже заработали большинство, а в итоге именно они и пропустили. В меньшинстве Хохряков подловил шайбу, неспешно прокатился вперед, его так никто и не задержал, не зацепил, не попытался помешать. Что делать в такой ситуации форварду? Естественно, он бросил и забил – 0:1. Трибуны затихли.

Подобный фокус повторился и во втором периоде. Челябинцы вновь смотрелись достаточно неплохо. Активно бросали по воротам Метсолы, попадали в штангу, прессовали уфимцев, прижимали их к воротам, а потом забылись в концовке, и Кадейкин опять же в меньшинстве оставляет всех в дураках и удваивает преимущество – 0:2. Многочисленный гостевой сектор в экстазе орет и бьет в барабаны, а местная публика желает только одного – провалиться в подтрибунное помещение и спрятаться от всего этого.

ТРЕШКУ СЛЕДОМ

Герман Титов в перерыве явно попытался взбодрить «Трактор». На третью 20-минутку они вышли заведенными, вновь прижали гостей к воротам, долго-долго атаковали, но этот отрезок полностью остался за Метсолой, который буквально выгрызал свой первый «сухарь» за «Салават Юлаев».

Челябинцы так сильно хотели забить и вернуться в игру, что бросились в нападение всей командой. Это стало смертельной ошибкой, так как «Салавату» контратаки сходу именно в этом матче удавались просто великолепно.

Пас от Федорова, Хартикайнен входит в зону и остается совершенно один. Он имел возможность посмотреть на шайбу, поднять глаза на ворота, по возможности наверняка и выпить чашечку кофе – уж слишком много свободы оставили одному из самых опасных форвардов Уфы. Естественно, счет стал 0:3.

А дальше как по нотам. «Салават Юлаев» действовал легко и расслабленно. Майоров и Бурдасов забили красивыми кистевыми бросками и установили окончательный счет – 0:5. Шок для Челябинска, великолепное начало выездной серии для уфимцев.

«Была хорошая игра. Очень приятно, что победа была командная. Все вместе вышли и дружненько сыграли. Спасибо ребятам за победу. Также спасибо нашим болельщикам, которые нас поддерживали здесь», - сказал после матча главный тренер гостей Николай Цулыгин.

Следующая остановка у «юлаевцев» в Минске. Матч состоится 26 сентября.