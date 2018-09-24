Камнем вниз: «Уфа» закрепилась в зоне вылета

СЕГОДНЯ 15:36 2018-09-24T15:41:25+03:00

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В минувшую субботу футбольный клуб «Уфа» гостил в Ростове-на-Дону, где пытался отобрать очки у местного «Ростова», который нынче тренирует Валерий Карпин. Башкирские футболисты засушили игру, удержали нулевую ничью, но по итогам тура так и остались на 15 месте – в зоне прямого вылета из премьер-лиги. И с каждым новым матчем за команду становится все тревожнее и тревожнее.

ПОСТЕВРОПЕЙСКИЙ СИНДРОМ

Такое чувство, что участие в квалификационных раундах Лиги Европы слишком больно аукнулось на функциональных возможностях «Уфы». После обидного домашнего поражения от шотландского «Рейнджерс» футболисты выхолощены как эмоционально, так и физически. Команда по-прежнему не может нащупать свой ритм и все чаще превращается в заурядную, которая в любой ситуации предпочитает отойти назад.

Сильная оборона – фишка еще со времен Гончаренко, именно белорусский специалист ее отстраивал до каждого винтика. Семак это все сохранил и добавил изюминки в атакующих действиях. Смотреть на это было интересно. А вот что пытается сейчас сделать Томаров, пока никто понимает.

Самое страшное, что трещины начали появляться на самой надежной части конструкции. Фундамент в лице защитников, главный актив «Уфы», периодически проваливается. Табидзе так и вовсе принялся ошибаться чуть ли не в каждом матче, чего за ним раньше не водилось. Отсюда потери очков и такая низкая позиция в турнирной таблице. Башкирский клуб завершил свой путь в еврокубках почти месяц назад, но до сих пор не может прийти в себя.

ТЕНЬ УВОЛЬНЕНИЯ

Как бы ни утверждал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, что руководство полностью доверяет и поддерживает Сергея Томарова, все мы понимаем в какое время живем. Уволить главного тренера – это дело пяти минут.

«Ростову» нельзя было проигрывать ни в коем случае, это прекрасно понимал сам уфимский специалист. Поражение могло стать шестым подряд в чемпионате. После такого даже у самых терпеливых руководителей обычно сдают нервы.

Отсюда и тактика на игру: максимально осторожная с редкими контратаками при наличии свободного пространства. Соперник поначалу активничал и даже разок сотряс штангу ворот Беленова, но потом сам был втянут в эту рутину. Получилась скучная нулевая ничья, но для башкирской команды она оказалась лучом света в очень темном подвале:

«По тому, как складывалась игра, и если исходить из турнирного положения, конечно, не проиграть в Ростове – это для нас как глоток свежего воздуха. Но мы всегда смотрим только вперед, хотим как можно выше подняться в таблице. Были подходы, были моменты, но, думаю, на победу мы сегодня не наиграли. Наверное, ничьей доволен», - сказал на послематчевой пресс-конференции Сергей Томаров.

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?

Посыпать голову пеплом на самом деле очень рано. Впереди у «Уфы» серия матчей, в которых она обязана брать очки. Именно по итогам октября, как думается, будет решаться судьба Томарова. Молодой тренер должен доказать, что он умеет выигрывать и может вытянуть команду из тяжелой ситуации.

В ближайших пяти турах в соперниках у башкирского коллектива не значится ни одного гранда. В домашних стенах предстоит сыграть с красноярским «Енисеем», казанским «Рубином», самарскими «Крыльями Советов. В гостях ожидают встречи с тульским «Арсеналом» и екатеринбургским «Уралом». Все эти клубы либо на одном уровне, либо ниже по классу «Уфы». Можно утверждать с точностью, что это станет одним из главных отрезков чемпионата. Уж для Томарова точно.

«Это самое сложное, когда команда попадает в такую яму – и функциональную, и психологическую. Все понимают, где мы находимся, стимулы не нужны, ситуацию нужно исправлять», - считает сам тренер.

Вылезать из низов турнирной таблицы – дело сложное. Многие команды, которые проваливали начало чемпионата, потом из нее так и не выбирались, насколько сильно бы ни старались. Поэтому за дело нужно браться здесь и сейчас, начиная со следующего тура.