Три из пяти: «Салават Юлаев» завершил первую домашнюю серию

СЕГОДНЯ 15:32 2018-09-24T15:33:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Николай Цулыгин сдал первый экзамен перед домашней публикой. Получилось не без шероховатостей, и вопросы по управлению командой остались. Но если говорить в целом, что «Салават Юлаев» выступил достойно. Возникшие же проблемы можно списать на старт сезона – взаимодействия на льду пока не обкатаны, да и со схемой игры тренерский штаб окончательно не определился, есть только ориентир.

БЕСШАБАШНОСТЬ

Уфимцы образца нынешнего сезона привлекают тем, что совершенно не стесняются играть в атаку. Заметно, что их совершенно никто не ограничивает в импровизации и в нападении они себе могут позволить многое. Да порой это приводит к большим неприятностям у своих ворот, но это красиво и очень нравится болельщикам.

За пять домашних матчей «Салават Юлаев» забил 19 голов, в среднем почти четыре за одну игру. Все еще не ходите на «Уфа-Арену»? Вы делаете большую ошибку. Команда действительно подобралась играющая, получающая в первую очередь удовольствие от действия, она очень эмоциональная. Когда все складывается, то «юлаевцы» могут накидать в ворота соперника аж семь шайб, как было в противостоянии с «Барысом». Пока потолка возможностей у этого состава не видно.

И это все происходит еще на том фоне, что первое ударное звено легионеров даже не разыгралось. Умарк с партнерами покуражились только на гостях из Астаны, а в остальных матчах скромненько молчали в сторонке. Если еще и эти ребята включат свои настоящие скорости, то становится страшновато за соперников.

КОНТРОЛЬ

Но этот безудержный ураган нужно суметь еще контролировать. В матче с казанским «Ак Барсом» уфимцы выплеснули все в первых двух периодах, а затем вышли опустошенными на третий. Как ни старался Николай Цулыгин, как ни прыгал на скамейке запасных перед своими хоккеистами, как ни кричал, они так и не проснулись. По какой-то неведомой причине матч для них был завершен. В итоге, сумасшедший камбэк от гостей и обидное поражение.

Не проснулись «юлаевцы» и к следующему матчу с нижнекамским «Нефтехимиком», который безвольно проиграли со счетом 1:3. Что это такое было, большой вопрос к главному тренеру и всему его штабу. Справляться с такими задачами, и есть его основная работа. Мало собрать исполнителей, важно уметь управлять ими. Пока с этим у Цулыгина все-таки возникают проблемы. Если команда перестала играть, то реанимировать ее у специалиста не получается.

Но все-таки не будем забывать, что во главе «Салавата Юлаева» стоит молодой и неопытный тренер. Такие ситуации он должен пропустить через себя и понять, как выходить из них. Такие шишки лучше набивать как раз в начале сезона. Только самый наивный болельщик мог предположить, что с ходу же все пойдет идеально. Наоборот, все ждали более худшего сценария.

ТРЕТЬИ НА ВОСТОКЕ

После домашней серии «юлаевцы» закрепились на третьем месте восточной конференции. Старт уже сейчас можно признать успешным, особенно если сравнивать с прошлым сезоном. Выше уфимцев в турнирной таблице только лихо стартовавшие «Автомобилист» и «Авангард». Впереди не самый сложный выезд, поэтому можно ожидать, что команда укрепит свои позиции.

Если смотреть в сезон, то на данный момент все выглядит достаточно позитивно. Состав полностью укомплектован, новички заиграли, почти ни с кем из них не ошиблись. Возможности для тактической вариативности имеются. Тренерский штаб, в свою очередь, работает как единое целое. Никаких конфликтов и недопониманий с руководством нет. «Салават Юлаев», это точно ты? Честно говоря, даже немного странно видеть такую ситуацию, так как болельщики в последние годы привыкли, что в клубе творится хаос и на нее постоянно набрасываются со всех сторон. Пока же резонных поводов для критики попросту нет. И это хорошо.

Результаты домашней серии:

«Салават Юлаев» - «Торпедо» Нижний Новгород 4:3

«Салават Юлаев» - «Ак Барс» Казань 4:5

«Салават Юлаев» - «Нефтехимик» Нижнекамск 1:3

«Салават Юлаев» - «Сибирь» Новосибирск 3:1

«Салават Юлаев» - «Барыс» Астана 7:3