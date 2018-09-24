2018-09-24T15:23:48+03:00
Общество

Уроки безопасности вместе со SKODA Кроха

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Вот и наступила долгожданная пора идти в школу! А значит, пришло время детям еще раз рассказать о том, как нужно вести себя на дорогах. Напомнить о правилах дорожного движения, ведь их соблюдение – это одни из самых важных правил, которые должен усвоить каждый человек с первых лет жизни.

Компания ŠKODA всегда уделяет особое внимание безопасности. И речь идет не только о надежности автомобилей марки. Безопасность детей – одна из важнейших социальных задач, а забота о безопасности движении – важный шаг для развития дорожной грамотности маленьких граждан.

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В рамках широкомасштабного проекта ŠKODA Кроха «Уроки безопасности» посвященный обучению детей правилам дорожного движения, с самых первых учебных дней официальный дилер ŠKODA компания «Барс-Авто» совместно c ОГИБДД Управления МВД России по г. Уфа и Международная олимпиада «Глобус» 19 сентября были в гостях у учеников первых классов МАОУ «Центр образования №114» и провели для них урок безопасности на дорогах.

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Садыков Ильнур Зафирович стал почетным гостем мероприятия. В своей речи он призвал детей соблюдать правила дорожного движения и поучать родителей, если они их нарушают. Первоклашкам очень понравилась идея – напоминать взрослым о безопасном поведении на дороге и поддержали Ильнура Зафировича.

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Мероприятие было организовано в форме интерактивного театрализованного представления, поэтому обучение Правилам проходило в увлекательной игровой манере. Все юные участники дорожного движения получили от организаторов и от легендарной автомобильной марки ŠKODA фирменные подарки и светоотражающие брелки.

Пусть строгое соблюдение Правил движения – будет, как зеленый огонек светофора, залогом безопасности, здоровья и жизни детей!

Барс-Авто, г.Уфа, ул. Рязанская, 16, тел.:(347)246-52-52.

http://barsavto-ufa.ru/, группа "Вконтакте", Instagram

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