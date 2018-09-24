2018-09-24T13:35:36+03:00
Общество

В Башкирии полицейские спасли из пожара многодетную семью

Стражи порядка бросились в огонь и успели вынести детей и мать до приезда пожарных
Эльвина АПАРИНА
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В нужном месте и в нужное время оказались полицейские, благодаря которым удалось избежать человеческих жертвВ нужном месте и в нужное время оказались полицейские, благодаря которым удалось избежать человеческих жертв
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В ночь на 18 сентября в Белорецке на улице Набережной начал гореть дом. Зарево в частном секторе заметили полицейские, младший сержант Гафур Исанбаев и сержант Владимир Гнетов, которые в ту ночь патрулировали улицы города. Не раздумывая, они бросились на место пожара.

Стражи порядка увидели, что горит бревенчатый жилой дом и надворные постройки. Гафур и Владимир решили не дожидаться пожарных и не теряя ни секунды, разбили окно и вошли в горящий дом. На помощь к ним приехали еще двое коллег - лейтенант полиции Флорид Худайбердин, старший сержант Венер Чураков и лейтенант Динар Халилов.

Оказалось, что в том доме проживает многодетная семья. Общими усилиями полицейские, рискуя своими жизнями, вытащили из огня четверых детей в возрасте от трех до двенадцати лет и их мать. К этому моменту подоспели пожарные, которые ликвидировали огонь.

На месте дома остались одни руины, сохранить ничего не удалось, зато благодаря отваге стражей порядка обошлось без жертв.

- Жаль, не успел спасти собаку, на мне уже начала гореть одежда, - говорит Динар, один из спасителей.

Тогда он еще не знал, что четвероногого друга семьи спасли пожарные. К счастью, пес тоже выжил и не пострадал.

В пресс-службе МВД по Башкирии решается вопрос о поощрении полицейских за героический поступок.

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