В Башкирии полицейские спасли из пожара многодетную семью
В ночь на 18 сентября в Белорецке на улице Набережной начал гореть дом. Зарево в частном секторе заметили полицейские, младший сержант Гафур Исанбаев и сержант Владимир Гнетов, которые в ту ночь патрулировали улицы города. Не раздумывая, они бросились на место пожара.
Стражи порядка увидели, что горит бревенчатый жилой дом и надворные постройки. Гафур и Владимир решили не дожидаться пожарных и не теряя ни секунды, разбили окно и вошли в горящий дом. На помощь к ним приехали еще двое коллег - лейтенант полиции Флорид Худайбердин, старший сержант Венер Чураков и лейтенант Динар Халилов.
Оказалось, что в том доме проживает многодетная семья. Общими усилиями полицейские, рискуя своими жизнями, вытащили из огня четверых детей в возрасте от трех до двенадцати лет и их мать. К этому моменту подоспели пожарные, которые ликвидировали огонь.
На месте дома остались одни руины, сохранить ничего не удалось, зато благодаря отваге стражей порядка обошлось без жертв.
- Жаль, не успел спасти собаку, на мне уже начала гореть одежда, - говорит Динар, один из спасителей.
Тогда он еще не знал, что четвероногого друга семьи спасли пожарные. К счастью, пес тоже выжил и не пострадал.
В пресс-службе МВД по Башкирии решается вопрос о поощрении полицейских за героический поступок.