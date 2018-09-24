Памятник легендарному танцору Рудольфу Нурееву обойдется Уфе всего в 336 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-24T13:41:40+03:00

Разговоры об установке памятника Нурееву в Уфе шли не первый год, и, наконец, власти решились его поставить. ФОТО: Владимир Воног

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В столице Башкирии все-таки появится памятник легендарному воспитаннику Башкирского театра оперы и балета Рудольфу Нурееву.

На изготовление и установку памятника из городского бюджета выделят 335,6 тысячи рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступает управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы. Работу нужно сделать в течение 20 дней. Местоположение, кстати, уже известно – объект установят на Заки Валиди, 42 рядом со зданием банка.

Выбранное место понравилось далеко не всем.

- Разве места не нашлось рядом с театром или в сквере? Какое отношение имеет банк к легендарному болеро? – отмечают комментаторы в соцсетях.

Смущает, кстати, и цена изготовления. Далеко не каждый современный скульптор согласится работать за такие деньги. А доверять памятник начинающему не хочется – в Уфе и так полно «коричневых скульптур» сомнительного качества.

УФА РЕШИЛА ОБОГНАТЬ КАЗАНЬ?

Напомним, что разговоры о необходимости установить в Уфе памятник Рудольфу Нурееву шли не один год. В 2014 году столицу посетил знаменитый скульптор Зураб Церетели, который высказался, что готов подарить памятник родному городу Рудольфа, где он начинал свой творческий путь. Объект представлял собой пятиметровый памятник, отлитый в металле.

Но, к сожалению, обращение в городскую администрацию окончилось ничем. В казне не было 30-40 миллионов рублей, которые нужно было потратить на транспортировку и установку памятника.

Зато меценат нашелся в Казани. В столице Татарстана бронзовый памятник появится в самом центре города, в парке Миллениум. Установить его должны были ко Дню города, 30 августа текущего года, но запоздали. Видимо, Уфа в этом обгонит соседнюю столицу.