Подведены итоги акции «Летом - без долгов!»

СЕГОДНЯ 12:12 2018-09-24T12:13:41+03:00

«Башэлектросбыт» (ООО «ЭСКБ») и УФПС РБ филиал ФГУП «Почта России» подвели итоги совместной акции «Летом – без долгов!»

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Для участия в акции было достаточно:

- оплатить потреблённую электроэнергию привычным способом – через Личный кабинет клиента на сайте www.bashesk.ru, в почтовом отделении или в любом банке РБ в период с 10 июля по 10 сентября 2018 года;

- не иметь задолженности перед «Башэлектросбыт» за последние полгода;

- быть старше 18 лет.

Таким образом, каждый, кто добросовестно оплачивал потреблённую электроэнергию не менее 6 месяцев или за период акции зарегистрировал Личный кабинет клиента, автоматически становился участником.

В акции приняли участие более 250 тысяч граждан-потребителей со всей Республики. По итогам проведения акции комиссия определила, что только 20 тысяч из них выполнили все условия акции и могут принять участие в розыгрыше призов.

«Главная цель этой акции – создание лояльной группы потребителей. Более того, мы постоянно совершенствуем качество нашего обслуживания потребителей электроэнергии, -прокомментировал генеральный директор «Башэлетросбыт» Андрей Травкин. - Ни для кого не секрет, что мы одни из первых в сфере ЖКХ Башкортостана сделали доступным онлайн обслуживание. И сегодня, клиенты «Башэлектросбыт» активно пользуются этим ресурсом».

Согласно положению {ccылка на положение} о проведении акции, конкурсная комиссия «Башэлектросбыт» определила 25 обладателей призов:

Термос- Кутлуев И. Р. Ермекеевский р-н, с. Кулбаево

Термос -Зарубин А. В. Белорецкий р-н, с. Ломовка

Термос -Губайдуллина Ф. Г. г. Салават

Надувной матрас -Ахмадишин Р. Г. Бураевский р-н, с. Бураево

Надувной матрас- Аржаев П. А. Бакалинский р-н, с. Бакалы

Мультитул- Фаттахова З. Г. г. Туймазы

Мультитул -Сафин М. Р. г. Уфа

Мультитул -Алферова К. И. г. Уфа

Bluetooth-колонка -Гилязова А. А. г. Уфа

Bluetooth-колонка -Коноплев В. А. г. Уфа

Bluetooth-колонка- Сухарева Е. Д. г. Уфа

Bluetooth-колонка -Кучкарова З. А. г. Уфа

Bluetooth-колонка -Минниханова А. А. Нуримановский р-н, с.Старокулево

Bluetooth-колонка -Ильин А. Н. г. Бирск

Кстати, особенные призы компания-организатор подготовила для тех, кто в период акции зарегистрировал личный кабинет клиента на сайте www.bashesk.ru и оплатит там потреблённую электроэнергию на сумму не менее 500 рублей.

Плед -Козлов П. С. г. Белорецк

Плед -Некрасов Р. М. г. Октябрьский

Плед -Маслова Е. А. Уфимский р-н,СНТ «Вишнёвое»

Плед -Козлова Л.Ш. г. Уфа

Плед -Лукина О.Г с. Нагаево

Специальным призом было решено отметить владельца Личного кабинета, который в период акции совершил наибольший платеж единовременно. Им стал Тайсин С.Г. из села Жуково уфимского района.

Специальные подарки предусмотрены и для ответственных плательщиков, оплачивающих потреблённую электроэнергию на Почте России. 6-месячную подписку на издания Республики Башкортостан и сертификаты на получение страховой программы «Защита дома» получают:

Подписка от Почты России- Андреев И. Е. Давлекановский р-н, х. Рауш

Подписка от Почты России -Набиуллин Н. Ф. Альшеевский р-н, с. Раевский

Подписка от Почты России -Зиннурова С. И. Стерлибашевский р-н, д. Учуган-Асаново

Сертификат -Газизов И. Ф. Татышлинский р-н, с. Новокайпаново

Сертификат -Галина Г. Ш. Илишевский р-н, с. Тазеево

Сертификат -Кузнецова Т. В. г. Уфа

«Башэлектросбыт» поздравляет победителей акции и благодарит всех граждан, принявших в ней участие. Надеемся, в следующий раз повезет именно Вам.

«Башэлектросбыт» (ООО «ЭСКБ») — гарантирующий поставщик, работающий на оптовом и розничном рынках электроэнергии в Республике Башкортостан. Число граждан-потребителей, обслуживаемых компанией, на 1 августа 2018 года составляет более 1 млн. 477 тыс. В своей деятельности ООО «ЭСКБ» ориентируется на обслуживание потребителей с предоставлением полного комплекса сервисных услуг с применением современных средств автоматизации, использованием информационных технологий и средств связи. 100% доли акций ООО «ЭСКБ» принадлежит Группе «Интер РАО».

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