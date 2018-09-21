«Сын вывел свою маму из огненного кольца»: семья из Башкирии чуть не погибла в пожаре

СЕГОДНЯ 16:40 2018-09-21T16:45:30+03:00

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Супруги Людмила и Леонид Николаевы из деревни Редькино, что в Краснокамском районе Башкирии, недавно отметили новоселье. Семья много лет мечтала о собственном уютном доме, где они бы жили со своими сорванцами-сыновьями. 38-летний глава семейства Леонид Николаев буквально за копейки трудился в местном детском лагере, а его жена – 37-летняя Наталья – подрабатывала кухонным работником и воспитывала детей. Несмотря на мизерную зарплату, Николаевы откладывали каждую копеечку – и вот мечта сбылась. Семья въехала в одноэтажный деревянный дом: сделали там ремонт, купили мебель. Вот только застраховать новое жилье не успели – как в одночасье лишились всего нажитого непосильным трудом.

«УВЕРЕНЫ, ЧТО ДОМ ПОДОЖГЛИ»

Несчастье произошло в ночь на 19 сентября: около двух часов ночи 11-летний Игорь проснулся, чтобы попить воды, и заметил, что его комната освещена странным заревом. Выглянув в окно, мальчик увидел, что весь двор охвачен пламенем, и огонь уже начинает перекидываться на стену дома. Школьник побежал будить мать и младшего брата.

Наталья выбежала во двор и увидела, что полыхают баня, сарай и свинарник. Пока женщина пыталась собственными силами потушить огонь, загорелся и сам дом. Наталья отключила электричество и продолжала заливать пламя, но все было бесполезно. В какой-то момент Наталья оказалась в огненном кольце, на помощь бросился ее сын Игорь.

- Он не побоялся пожара и вывел мать из горящего дома, - рассказывает старшая дочь Николаевых Регина. – К счастью, они не пострадали, но у брата теперь сильный шок после пережитого стресса, с ним сейчас работают психологи.

Пока Наталья пыталась потушить возгорание, на помощь к семье уже мчался отец. В ту ночь Леонид Николаев был на смене, и в окно увидел, что улица, где проживала семья, окутана густым дымом. Он немедленно вызвал пожарных и рванул домой.

От дома остались обугленные развалины

Возгорание тушили три пожарные машины и семь спасателей, но, к сожалению, от дома остались только обугленные развалины. До сих пор неизвестно, что же послужило причиной пожара, но Николаевы уверены, что это поджог.

- Пожар начался с бани и хозпостроек, - рассказывает Регина. – Мы еще там даже электричество не успели провести, так что версия с неисправной электропроводкой не подходит. Мы думаем, что постарался младший брат моей мамы. Он постоянно ей завидовал и пакостил. Жаль, что ничего доказать нельзя.

ВЫНУЖДЕНЫ ЮТИТЬСЯ У РОДСТВЕННИКОВ

Оставшись без собственного жилья, семья вынуждена ютиться в ветхом крохотном доме у бабушки в соседней деревне – без вещей и средств к существованию.

- Сгорело абсолютно все, - вздыхает Регина. – Дом, все вещи, документы, деньги. Все то, что родители нажили таким непосильным трудом – превратилось в пепел и труху.

Справедливости ради, надо отметить, что на помощь пришла районная администрация – предоставили психолога для мальчика, который пережил очень сильный шок, пообещали Наталье помочь с новой хорошо оплачиваемой работой. Неравнодушные соседи собрали необходимые на первое время вещи, одежду, канцтовары для мальчиков-школьников. Главной проблемой для Николаевых сейчас останется нерешенный вопрос с новым жильем. Скоро зима, а жить в тесноте, стесняя престарелую мать, тоже не выход.

- Мы сейчас всем миром собираем по копеечке на новое жилье, - говорит Регина. – Пока еще неясно, сами будем строить или готовый домик купим. Самый крохотный и дешевый дом в нашей деревне стоит 450 тысяч рублей, а у родителей вообще ничего не осталось.

Если вы хотите помочь семье Николаевых обрести новое жилье, обратитесь по телефону 8(917)475-09- 07 (банковская карта привязана к номеру).