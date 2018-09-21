2018-09-21T14:51:53+03:00
Звезды

Испанка Мария Дуэньяс победила на II Международном конкурсе скрипачей Владимира Спивакова в Уфе

Юная скрипачка получит главный приз - редкую мастеровую скрипку стоимостью 140 тысяч долларов
Мила КИЯН
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Победителем II Международного конкурса Владимира Спивакова стала 15-летняя испанка Мария ДуэньясПобедителем II Международного конкурса Владимира Спивакова стала 15-летняя испанка Мария ДуэньясФото: Марат МУЛЮКОВ
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В минувший четверг в башкирской столице прошел финал II Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова. За право получить главный приз - скрипку итальянского мастера Риккардо Антониацци, изготовленную в Милане в 1912 году, стоимость которой составляет 140 тысяч долларов, боролись четверо молодых музыкантов - испанка Мария Дуэньяс, японец Иссей Курихара и россияне Федор Безносиков и Степан Стариков. Все финалисты продемонстрировали виртуозное владение инструментом, исполнив в сопровождении симфонического оркестра скрипичные концерты Паганини, Мендельсона, Шостаковича и Чайковского. Оркестрантам тоже пришлось нелегко.

- Мы готовили двенадцать концертов, так как не знали, кто именно из участников конкурса выйдет в финал, - пояснил эстонский дирижер Михаил Герц. - Выступления финалистов были очень яркими, эмоциональными, хотя мы репетировали всего один день.

Публика, собравшаяся в этот вечер в концертном зале «Башкортостан», получила огромное удовольствие от игры молодых музыкантов и не раз кричала «браво» финалистам. Жюри было нелегко сделать свой выбор, но в итоге единогласным решением первая премия была присуждена самой молодой участнице конкурса - 15-летней испанке Марии Дуэньяс, исполнившей «Концерт для скрипки с оркестром N°1 ре мажор» Николо Паганини. Юная скрипачка играла с такой страстью, что у нее даже лопнула струна на смычке, и ей пришлось прерваться, чтобы его поменять.

Маэстро Владимир Спиваков и члены жюри были единогласно присудили победу испанке Фото: Марат МУЛЮКОВ

Маэстро Владимир Спиваков и члены жюри были единогласно присудили победу испанкеФото: Марат МУЛЮКОВ

Несмотря на свой юный возраст, Мария уже успела победить на нескольких международных конкурсах - в мае этого года завоевала первую премию конкурса скрипачей им. Ю. Янкелевича в Омске, а в прошлом году - первую премию конкурса им. Моцарта в китайском Чжухае , Гран-при XIV Международного конкурса им.Телемана в Польше и Гран-при Международного конкурса Луиджи Дзанукколли в Италии. Мария уже выходила на сцену Золотого зала Венской филармонии, приглашалась в качестве участника на многие престижные музыкальные фестивали Франции, Германии и Испании , играла с выдающимися дирижерами.

- Но я с семи лет мечтала выступить на одной сцене с маэстро Владимиром Спиваковым, - призналась юная скрипачка после объявления результатов конкурса. - Я очень счастлива, что моя мечта исполнится, меня просто переполняют эмоции!

Сейчас Мария Дуэньяс обучается музыке у одного из членов жюри конкурса - профессора Бориса Кушнира в Университете музыки и искусства в Вене, а также в Университете музыки и искусств в Граце.

Вторую премию конкурса жюри присудило россиянину Федору Безносикову, а третье - японскому музыканту Иссеи Курихара. 25-летний Степан Стариков стал лауреатом четвертой премии.

Призовые скрипки и специальные призы , обладателями которых стали уфимка Асия Гарипова, москвич Деннис Гасанов, Анна Мильман из Испании и София Рохлин из Израиля, участники конкурса получат сегодня вечером на Гала-концерте в ГКЗ «Башкортостан»

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