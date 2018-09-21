Платить за факт – право каждого

СЕГОДНЯ 14:27 2018-09-21T14:28:57+03:00

У собственников квартир, домов, дач до сих пор возникает масса вопросов, связанных со счётчиками.

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Шесть лет назад мы стали переходить на оплату за коммунальные ресурсы по факту, по показаниям приборов учета. Всё просто: сколько потратил воды, газа, света – за такие объёмы и плати. Но у собственников квартир, домов, дач до сих пор возникает масса вопросов, связанных со счётчиками. На эту тему мы поговорили с заместителем директора по сбыту – директором филиала «Теплосбыт» ООО «БашРТС» Ириной ПОПОВОЙ.

- Ирина Валерьевна, всем ли жильцам обязательно устанавливать приборы учёта энергоресурсов?

- По требованию федерального закона № 261, принятого в 2009 году, установка прибора учёта обязательна для всех домов и зданий, подключенных к централизованным инженерным сетям. В нём чётко прописаны крайние сроки - до 1 июля 2012 года собственники квартир в многоквартирных домах, жилых домов, дачных и садовых домов обязаны оснастить их приборами учёта воды, газа, электроэнергии. К этому же сроку в многоквартирных домах необходимо было установить общедомовые приборы учёта воды, тепла, электроэнергии.

- Кто должен оплачивать установку счётчиков?

- Собственники. Если они не могут сразу оплатить прибор учета и его установку, организация-поставщик энергоресурсов обязана предоставить рассрочку по платежам до 5 лет. В этом случае процент за кредит устанавливается по ставке рефинансирования ЦБ РФ.

- К примеру, жильцы многоквартирного дома хотят установить теплосчётчик в подвале. Что они должны сделать?

- Совет дома должен провести общее собрание собственников дома с вынесением на повестку двух вопросов: 1) порядок финансирования работ по установке общедомового прибора учёта и 2) определение подрядной организации для его монтажа и ввода в эксплуатацию. Если большинство жителей проголосует «за», решение можно считать принятым. Поскольку теплосчётчик станет общедомовой собственностью, оплата оборудования и работ по установке ложится на плечи собственников квартир.

Управляющая компания (или ТСЖ, ЖСК) должны предложить собственникам варианты компаний, с которыми можно заключить договор на установку приборов учета, познакомить с их предложениями по стоимости работ и качеству предлагаемого оборудования, предложить варианты оплаты за выполненные работы, включая стоимость самого прибора.

- В таком случае кто будет заказчиком по договору установки, замены и эксплуатации общедомового прибора учета – собственники или управляющая компания?

- Согласно порядку заключения такого договора, в качестве заказчика может выступать лицо, ответственное за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме – представитель УК, либо лицо, которое представляет интересы собственников жилых (дачных, садовых) домов – председатель домового комитета (садового товарищества).

- Жители приняли решение об установке общедомового прибора учета тепла. Что должно происходить дальше?

- Сначала специализированная подрядная организация проводит обследование дома, получает технические условия у теплоснабжающей организации и разработку проектной документации на установку узла учета тепловой энергии. Проектировщики проводят все необходимые расчёты, подбирают оборудование, контрольно-измерительные приборы и теплосчетчик. Разработанная проектно-сметная документация в обязательном порядке согласуется с теплоснабжающей организацией - это требуют существующие нормы проектирования и правила учета тепловой энергии.

Затем строго по проектной и нормативной документации специалисты производят монтаж прибора учёта. Далее - наладку узла учета тепловой энергии, которая заключается в программировании вычислителя и проверке работоспособности системы. Только после этого оборудование ставят на коммерческий учет. Принимает в эксплуатацию и пломбирует узлы учета теплоснабжающая организация, выдававшая технические условия.

Если в доме ставят несколько счётчиков, то для их объединения в единую сеть необходима диспетчеризация узлов учета: организация мониторинга учета и дистанционное считывание информации.

- Кто имеет право устанавливать приборы учета энергоресурсов?

- В первую очередь, ресурсоснабжающие организации. Они обязаны оказывать услугу по установке, замене и эксплуатации узлов учета и должны предлагать пятилетнюю рассрочку оплаты за монтаж счетчиков. Во-вторых, такое право имеют управляющие компании. В-третьих, другие коммерческие организации, которые имеют лицензию на производство данного вида работ (в противном случае оборудование могут забраковать). Эти фирмы также должны предоставлять услугу в кредит - на договорной основе.

- А если собственники дома не примут решение установить прибор учета?

- Если до 1 июля 2012 года потребитель не установил счетчик, то энергоснабжающая организация обязана была с 2013 года сама его установить. А затем взыскать по суду с потребителя все расходы по установке прибора учета и судебные издержки. С даты установки жильцы оплачивают равными долями в течение пяти лет расходы организаций на установку приборов. Кроме тех случаев, когда они не изъявили желание оплатить расходы единовременно или с рассрочкой на более краткий срок.

- Если в доме нет коллективного теплосчётчика, то и оплачивать за тепло придётся не по фактическому потреблению, а по нормативу?

- Да, совершенно верно.

- Как наказывают за несоблюдение обязанностей по установке приборов учета энергоресурсов?

- За это предусмотрены штрафы. Законом об энергосбережении (статья 37) внесены поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. За несоблюдение требований законодательства об установке приборов учета (проектирование, реконструкция, капремонт, строительство) - штраф на должностных лиц от 20 до 30 тыс. руб., на организацию от 500 до 600 тыс. руб. Несоблюдение требований поставщиками энергоресурсов по предложению установки приборов учета собственникам жилых домов, дачных, садовых домов и их представителям влечет штраф на должностных лиц от 20 до 30 тыс. руб., на юрлиц от 100 до 150 тыс. руб.

За необоснованный отказ или уклонение организации, обязанную установить (заменить, эксплуатировать) прибор учета, от заключения договора и от его исполнения, либо за нарушение установленного порядка его заключения, несоблюдение обязательных требований грозит штраф на должностных лиц от 20 до 30 тыс. руб., на индивидуальных предпринимателей - от 20 до 30 тыс. руб., на юридических лиц - от 50 до 100 тыс. руб.

За несоблюдение требований об оснащении жилого дома приборами учета лицами, ответственными за его содержание, - штраф на ответственное лицо от 10 до 15 тыс. руб., на юрлиц от 20 до 30 тыс. руб.

Несоблюдение требований об оснащении нежилых зданий, строений, сооружений приборами учета лицами, ответственными за их содержание, влечёт штраф на должностных лиц 10 - 15 тыс. руб., на ИП 25 - 35 тыс. руб., на юрлиц 100 - 150 тыс. руб.

- А кто должен проводить техническое обслуживание и ремонтировать приборы учета?

- У владельца узла учета (к примеру, собственников дома) должен быть заключен договор на техническое обслуживание приборов учета с обслуживающей организацией. Это может быть организация по установке приборов учета, энергоснабжающая организация, управляющая компания.

Работы по ремонту в случае выхода из строя выполняет специализированное ремонтное предприятие. После ремонта прибора учета необходимо провести внеочередную поверку.

- Что входит в обслуживание общедомовых счётчиков?

- К эксплуатации и обслуживанию относятся следующие услуги: составление отчетов о потреблении коммунальных ресурсов, предоставление отчетов ресурсоснабжающей организации; контроль работы приборов учета для предотвращения и устранения неисправности; постановка общедомового прибора учета на коммерческий учет, регулярное проведение их поверки, организация проведения ремонта вышедших из строя приборов.

- Кто должен проводить и оплачивать поверку приборов учета?

- Обязанность собственников - обеспечить достоверность показаний приборов учета. Для этого необходима их своевременная метрологическая поверка. Её должны оплачивать собственники.

Метрологическое обеспечение достоверности показаний приборов учета – это их периодическая поверка в специализированной организации. Например, в лаборатории регионального центра стандартизации и метрологии или в организации, имеющей в своем распоряжении аналогичные испытательные лаборатории. Периодичность поверки указана в паспорте прибора учета. Межповерочный интервал приборов учета тепловой энергии и счетчика на горячую воду, как правило, составляет 4 года.

- А если в доме эксплуатируется счётчик, не прошедший поверку в срок, по причине, что жильцы не пришли к единому решению?

- Эксплуатация не поверенного прибора учета запрещается и расценивается поставщиком энергоресурса как отсутствие прибора учета со всеми вытекающими для потребителя последствиями. То есть оплата взимается по нормативам. Непосредственно на время проведения поверки разрешается оплата услуг по усредненному расходу.

- На что надо обращать внимание в первую очередь при выборе и покупке прибора?

- Он должен быть включен в государственный реестр средств измерений и допущен к применению на территории РФ. Кроме того, правилами пользования электрической, тепловой энергии, воды и газа установлены требования к классу точности применяемых приборов учета не ниже установленного порога. Класс точности - это возможная погрешность прибора учета в диапазоне измерений, выраженная в процентах. Чем больше число, обозначающее класс точности, тем ниже точность прибора.