«По ночам просыпаемся от плача»: соседи рассказали о семье мальчика, которого в Уфе прилюдно избила бабушка

СЕГОДНЯ 10:45 2018-09-21T10:50:13+03:00

На фото мальчик с мамой. Родной отец с ними не живет

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Совсем недавно на всю Башкирию прогремела история – в одном из супермаркетов Уфы бабушка жестоко избила своего внука прямо посреди торгового зала. Сотрудники магазина еле оттащили разъяренную женщину от ребенка. После этого персонал супермаркета выложил видео избиения в социальные сети, чтобы случай получил огласку.

Также продавцы рассказали «Комсомолке», что малыш растет в неблагополучной семье: его мать и бабушка являются постоянными покупателями и посетителями вино-водочного отдела. Персонал сообщил, что они не в первый раз замечают, как те бьют мальчонку.

ПО НОЧАМ СЛЫШНЫ КРИКИ И ПЛАЧ

Волонтеры Всероссийской организации «Защитим детей», узнав об этом случае, встали на защиту ребенка, посетили супермаркет и поговорили с соседом семьи. Оказалось, что малыш, со слов соседа, действительно живет в пьющей семье. Однако по профилю матери в социальных сетях не скажешь, что она ведет разгульный образ жизни. Женщина выкладывает фотографии, как гуляет с ребенком в парке, катает его на аттракционе, водит в кафе. Мальчик чисто и опрятно одет.

На фото та бабушка, которая наносила один за другим удары ребенку

- Нам рассказали, что у матери постоянно меняются сожители. Женщина нигде не работает, частенько ходит с пивом. У нее все время меняются сожители, - рассказывает представитель организации Наталья Безлепкина. – Бабушка много пьет, частенько у них собираются гости.

По ночам соседи слышат шум, ссоры и громкий плач ребенка. На данный момент волонтеры готовят заявления в соответствующие органы.

- Никто из соседей побоев на теле ребенка не видел, но они могут быть скрыты и находиться под одеждой. Для этого нужно сделать освидетельствование и сводить мальчика к детскому психологу, который всегда точно определит, есть ли насилие в семье. Несмотря на избиение в магазине, ребенок по-прежнему остается с мамой и бабушкой, забрать его оттуда не могут. По словам соседей, никакие службы с распросами о случившемся и об этой семье к ним не приезжал, - резюмирует волонтер.

Защитники детей переживают, что вологодский случай, где шестилетнего ребенка избили до состояния комы, может повториться в Уфе.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.