Пять наказов будущему мэру Уфы

СЕГОДНЯ 09:12 2018-09-21T09:50:33+03:00

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Логично, что в ближайшие несколько недель тема добровольной отставки мэра Уфы Ирека Ялалова будет задавать тон всей новостной повестке. Уже сейчас журналисты начинают «сватать» башкирской столице новых сити-менеджеров. Кандидатов на пост много – от «крепких хозяйственников» до министров и высших чинов. У каждого претендента есть свои сильные и слабые стороны.

Пока мы решили не гадать на кофейной гуще, предсказывая, кто из политиков, бизнесменов, чиновников или силовиков займет кресло Ирека Ишмухаметовича. Вместо этого редакция «Комсомольской Правды - Уфа» решила напомнить, какие проблемы города нужно решить в первую очередь. Возможно, кому-то этот список покажется субъективным, но, так или иначе, его составляющие касаются жизни каждого уфимца. Поэтому главе администрации стоит взять эти проблемы на карандаш в первую очередь.

НАЛАДИТЬ РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА.

Растянутая с юга на север Уфа утром и вечером встает в одну огромную пробку. Виной тому известная русская проблема. И дело тут даже не в качестве асфальтового покрытия и новичках-водителях.

Дело в том, что с каждым годом Уфа, как порядочный город-милионник, обрастает новыми районами. В столице Башкирии достаточно интересных вузов, которые привлекают студентов – в будущем потенциальных уфимцев. И все это население пользуется транспортной инфраструктурой, основа которой была заложена еще в середине прошлого века.

Сейчас ПАЗики - неотъемлемая часть башкирской столицы

Этой основой пользоваться относительно удобно. Например, проспект Октября удобно соединяет север и юг - особенно, когда ты передвигаешься на своем автомобиле.

Так уж сложилось, что «заболел» общественный транспорт столицы в 2007 году, когда мэрия приняла весьма спорное решение – любыми путями расширить проезжие части. Сначала город лишился трамвайных путей на проспекте Октября, а потом мэрия и вовсе начала расширять дороги за счет сужения тротуаров и газонов. Открывшуюся нишу перевозок с радостью заполнили водители «Газелей» и ПАЗиков. Так Уфа стала «столицей маршруток» - весьма сомнительного транспорта, эффективность которого сложно оценить.

Примечательно, что за десять лет ситуация так и не поменялась. Из уст городских чиновников звучали новости о строительстве метробуса и новой линии трамвайных путей. Но на деле, за две прошедших пятилетки, общественный транспорт города пробил дно. Государственные и муниципальные перевозчики находятся все ближе к процедуре банкротства. Вытащить их оттуда будет проблематично. Например, по данным начальника отдела управления транспорта Уфы Альберта Сафарова, на полное обновление парка уфимских «НефАЗов» понадобится порядка 15 миллиардов рублей.

Возможно, новый сити-менеджер сможет найти средства или инвесторов, готовых взяться за развитие пассажирского транспорта в Уфе.

Уфа остается прекрасным городом контрастов. Деревянные дома в историческом центре столице соседствуют светящимися в темноте многоэтажками из стекла и бетона. Набережная реки Белой, которая в 2019 году станет жемчужиной города и республики, ярко выделяется на фоне сразу нескольких затянувшихся строек.

ЗАКОНЧИТЬ УФИМСКИЕ ДОЛГОСТРОИ

Пожалуй, самая знаменитая из них – мечеть Ар-Рахим, «приветствующая» гостей республики своим мрачным видом с 2015 года. Такая затянувшаяся стройка религиозного объекта в мусульманской республике не делает чести ни городу, ни республике, ни представителям духовенства. Разумеется, уже несколько лет все стороны заявляют о том, что «готовы к диалогу, который в будущем позволит продолжить стройку». Однако воз и ныне там – сейчас из рабочих у святыни только охранники.

Недостроенная мечеть на въезде в Уфу остается «визитной карточкой» города

Примерно год назад в Уфе вновь объявился Сергей Веремеенко, аккуратно заявивший о создании фонда, который поможет достроить мечеть, а «на сдачу» закончить работы в соборе Воскресенья Христова на улице Комсомольской. Увы, инвестор и соперник первого президента Башкирии исчез так же неожиданно, как и появился. Денег храмы так и не увидели. Примечательно, что «презентовал» Веремеенко уфимцам Ирек Ялалов.

Главным «дорожным» долгостроем столицы заинтересовались турецкие инвесторы. Предприниматели готовы превратить первую шахту «уфимского метро» в привлекательный для них тоннель Восточного выезда, который в итоге через Уфу соединит трассы М5 и М7. Понятное дело, что проект такого масштаба не укладывается в масштабы бюджета города. Здесь будущему градоначальнику нужно лишь помогать концессионерам во всех муниципальных вопросах. Например, обеспечить эффективную работу с владельцами территорий, через которые будет проходить будущая трасса.

Особняком стоят недостроенные жилые дома. И вновь мэра нельзя назвать полностью ответственным за проблемы уфимцев, которые из-за некомпетентности застройщика не могут въехать в купленные квартиры. Но здесь следует понимать, что изначально разрешение на строительство того или иного объекта выдают именно в муниципалитете. Поэтому политика градоначальника в строительном блоке должна быть строгой.

ПРАВИЛЬНО КООРДИНИРОВАТЬ РАБОТУ ГОРОДСКИХ СЛУЖБ

Как бы не ругали горожане Ирека Ялалова, но контролировать работу муниципальных служб, связанных с ЖКХ, он умеет. С 2002 года Ялалов занимал должность «крепкого» начальника служб по благоустройству и обеспечению жизнедеятельности города. До того, как стать мэром, Ирек Ишмухаметович и вовсе успел побывать министром ЖКХ республики. В этой сфере опыта мэру не занимать.

Конечно, был «снежный коллапс» 2017 года. Был и потоп в сентябре того же года. Но, глядя на эти ошибки, мэр находил способы, если уж не устранить их полностью, то хотя бы минимизировать потери.

Нужно, чтобы градоначальник понимал, как работает вся коммунальная инфраструктура города и, при необходимости, начинал контролировать ее в «ручном режиме».

Впрочем, узнать, будет ли готов новый глава администрации к снегу, гололеду и сезонным коммунальным авариям, уфимцы смогут уже этой зимой – ждать осталось недолго.

К дорожной инфраструктуре Уфы остается много вопросов

НАХОДИТЬ ОБЩИЙ ЯЗЫК С «НАЧАЛЬСТВОМ»

Каким бы не был уважаемым человеком сити-менеджер, ему необходимо уметь правильно общаться со своими коллегами из федерального центра. Делать это нужно не из праздного интереса. Например, финансирование по федеральным проектам нельзя получить без умения правильно «презентовать» свой город. У Ялалова это получалось – «Безопасные и качественные дороги» позволили отремонтировать наиболее проблемные участки дорог – проспект Салавата Юлаева, улицы Жукова, Сельскую Богородскую и другие.

Несмотря на критику, Иреку Ялалову удавалось находить общий язык с чиновниками и жителями городаФото: Рустем АХУНОВ

Кроме того, здоровые отношения властей полностью исключают конфликты и недомолвки между муниципалитетом и республикой.

НАХОДИТЬ ОБЩИЙ ЯЗЫК С ГОРОЖАНАМИ

Как управленец, назначенный депутатами городского совета, сити-менеджер обязан следить за проблемами простых жителей города. Нужно делать так, чтобы мэра воспринимали не как отвлеченного от общества персонажа, занятого чиновничьей работой и «вспоминающего» о горожанах только перед очередными выборами.

Порою нелепые идеи и конкретные выражения Ирека Ялалова помогли создать ему образ человека, понимающего заботы простого уфимца. Например, упреки городских чиновников в нерасторопности и полноте. Но иногда мэр «задвигал» такое, что диву даешься. Чего стоит недавняя инициатива о запрете использования шипованной резины в городе.

Новому сити-менеджеру нужно продолжать тактику прямого общения с жителям города

Напомним, что выбирать кандидатуру нового мэра будут депутаты уфимского горсовета. Надеемся, что народные избранники донесут наши пожелания тому достойному человеку, имя которого озвучат в начале октября.