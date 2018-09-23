В Башкирии врачи борются за жизнь молодого парня, серьезно пострадавшего в аварии

СЕГОДНЯ 16:52 2018-09-23T16:58:08+03:00

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Родственники 22-летнего Камиля Ахметшина из Кумертау до сих пор не понимают, что произошло в тот злополучный день. Обычная прогулка с друзьями обернулась настоящей трагедией для семьи. Любимый сын и брат находится в коме, врачи не дают никаких прогнозов.

Известно, что Камиль сел в машину к друзьям. Всего их было четверо, а за рулем находилась девушка, которая взяла автомобиль у своего отца. То ли от недостатка опыта, то ли от банальной невнимательности в какой-то момент она на пустой дороге не заметила ограждение. В попытке избежать ДТП в последний момент девушка резко развернула руль, после чего автомобиль начал вилять из стороны в сторону – он налетел на несколько бордюров, смял рябину и в конечном итоге врезался в дерево.

Как рассказывают друзья молодых людей, из салона Камиль выполз самостоятельно, но был весь в крови. Он сел на бордюр, из его рта полилась кровь. На место сразу вызвали скорую помощь. По словам очевидцев, парень сам сел в машину к медикам и в тот момент находился в сознании.

Однако уже в больнице молодому парню стало хуже. По словам родственников, в настоящий момент он находится в коме. Ему срочно нужна кровь. Родные просят откликнуться всех неравнодушных. Проблема усугубляется тем, что у Камиля редкая группа крови – третья отрицательная. Пострадавший в настоящий момент находится в реанимации города Кумертау, за его жизнь борются врачи.

Никто другой из молодых людей, находившихся в автомобиле, серьезно не пострадал.

Сдать кровь могут все желающие с любой группой, однако желательно, чтобы побольше пришло людей с третьей отрицательной.

Адреса для сдачи крови: Уфа, Батырская, 41/1, понедельник-пятница с 8.00-13.00; Стерлитамак, ул. Коммунистическая д.89а, понедельник-пятница с 8.00-12.00. Предварительная запись не требуется, сдавать для Ахметшина Камиля Ильгизовича, который находится в реанимации города Кумертау.