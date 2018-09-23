2018-09-23T16:58:08+03:00
Происшествия

В Башкирии врачи борются за жизнь молодого парня, серьезно пострадавшего в аварии

Родные просят всех неравнодушных сдать кровь
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Родственники 22-летнего Камиля Ахметшина из Кумертау до сих пор не понимают, что произошло в тот злополучный день. Обычная прогулка с друзьями обернулась настоящей трагедией для семьи. Любимый сын и брат находится в коме, врачи не дают никаких прогнозов.

Известно, что Камиль сел в машину к друзьям. Всего их было четверо, а за рулем находилась девушка, которая взяла автомобиль у своего отца. То ли от недостатка опыта, то ли от банальной невнимательности в какой-то момент она на пустой дороге не заметила ограждение. В попытке избежать ДТП в последний момент девушка резко развернула руль, после чего автомобиль начал вилять из стороны в сторону – он налетел на несколько бордюров, смял рябину и в конечном итоге врезался в дерево.

Как рассказывают друзья молодых людей, из салона Камиль выполз самостоятельно, но был весь в крови. Он сел на бордюр, из его рта полилась кровь. На место сразу вызвали скорую помощь. По словам очевидцев, парень сам сел в машину к медикам и в тот момент находился в сознании.

Однако уже в больнице молодому парню стало хуже. По словам родственников, в настоящий момент он находится в коме. Ему срочно нужна кровь. Родные просят откликнуться всех неравнодушных. Проблема усугубляется тем, что у Камиля редкая группа крови – третья отрицательная. Пострадавший в настоящий момент находится в реанимации города Кумертау, за его жизнь борются врачи.

Никто другой из молодых людей, находившихся в автомобиле, серьезно не пострадал.

Сдать кровь могут все желающие с любой группой, однако желательно, чтобы побольше пришло людей с третьей отрицательной.

Адреса для сдачи крови: Уфа, Батырская, 41/1, понедельник-пятница с 8.00-13.00; Стерлитамак, ул. Коммунистическая д.89а, понедельник-пятница с 8.00-12.00. Предварительная запись не требуется, сдавать для Ахметшина Камиля Ильгизовича, который находится в реанимации города Кумертау.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Башкирии мужчина в наказание закрыл ребенка в машине, крики раздавались на всю улицу
В Башкирии мужчина до полусмерти забил свою жену
Воздух в Башкирии прогреется до +21 градуса
В Уфе ушел из жизни заслуженный артист Башкирии Ильфат Юмагулов
В Октябрьском решили проблему качества питьевой воды
В Башкирии легковушка угодила под КамАЗ, водитель погиб на месте
В Башкирии рядом с детским лагерем нашли свалку с лекарствами для трансплантации органов
Жители одного из уфимских домов живут в страхе, что на них вот-вот рухнет потолок
«Уфа» сыграла вничью с «Ростовом» и осталась в зоне вылета
«Такое могли сделать только нелюди»: на улицах Уфы нашли изуродованного котенка
В Башкирии молодой Алим Ханов сел в такси и пропал
В Уфу ненадолго вернется бабье лето
На реке Белой в Башкирии утонул рыбак
В Уфе пенсионер МВД обругал инспекторов ДПС и пытался от них сбежать
Жительницы России подписывают петицию против таксиста из Уфы, который отказывается возить полных девушек
Умарк набрал пять очков и помог «Салавату» победить «Барыс»
В Башкирии увеличат единовременную выплату многодетным матерям
"Не ожидала, что дойду до финала": жительница Башкирии победила в шоу "Поле чудес"
Однопартийцы отправили мэра Уфы Ялалова в Совет Федерации
Следком начал проверку в отношении чиновников мэрии Уфы
Глава турфирмы в Уфе обманула клиентов на 16 млн рублей
«Никаких зацепок нет»: в Башкирии родственники все еще разыскивают 35-летнего Андрея Зыбина
«Единая Россия» выдвинула Толкачева на пост спикера парламента Башкирии
В Башкирии инвалида с собакой-поводырем не пустили в торговый центр
В Башкирии строят четыре новых пожарных депо