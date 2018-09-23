Лучший юный гид России 2018 Арсений Смаков: «Я просто люблю свой город»

СЕГОДНЯ 11:04 2018-09-23T11:34:52+03:00

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На днях Российское географическое общество подвело итоги уникального конкурса «Лучший гид России». Победителем в номинации «Гид – любитель. До 18 лет» стал двенадцатилетний уфимец Арсений Смаков, который своим двухминутным видеороликом про родной город по-настоящему поразил взыскательных членов жюри. Мы пригласили юного гения-экскурсовода в редакцию «Комсомольской правды» и выяснили, как Арсению удалось обойти столько талантливых ребят со всей России и победить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/670100" frameborder="0"></iframe> Лучший юный гид России.Специально для конкурса Арсений провел мини-экскурсию по Уфе

ВООБЩЕ-ТО, Я - МУЗЫКАНТ

Уже во время знакомства с шестиклассником Арсением Смаковым становится понятно, перед нами очень серьезный молодой человек. Не по возрасту рассудительная речь, учтивые манеры: ну точно гимназист пушкинских времен, а не современный школьник-сорванец.

- Я действительно в какой-то степени отличаюсь от своих сверстников, - подтверждает Арсений, - хотя бы тем, что не провожу все свободное время в гаджетах, а изучаю историю родного города и профессионально занимаюсь музыкой: восемь лет уже обучаюсь в классе фортепиано, а в прошлом году окончил класс саксофона. Я вообще скорее музыкант, чем экскурсовод.

Диплом подписал Сергей Шойгу

Как и полагается круглому отличнику, уже с ранних лет Арсений увлекся историей своего города: расспрашивал родителей о том или ином здании, потом записался в библиотеку и там часами просиживал над пыльными архивами. А в интернете скачивал не очередную видеоигрушку, а старинные фотографии церквей и усадеб. Родители увлечение сына поддержали и подарили коллекцию трудов знаменитых уфимских краеведов. А в этом году школьник даже вступил в общество архитектурной защиты Уфы: и теперь в курсе всех событий, касающихся исторических памятников города.

О конкурсе Арсений узнал совершенно случайно – в мае мама увидела в интернете объявление, что ищут самых талантливых гидов и просто в шутку предложила сыну поучаствовать. «А почему бы и нет?» - решил мальчик и крепко задумался, чем бы удивить жюри.

- Я никогда не проводил экскурсии ни для иностранцев, ни для людей из других городов или просто незнакомых мне, - скромничает шестиклассник. – Максимум, на прогулке с друзьями или одноклассниками мог неожиданно рассказать историю какого-нибудь здания, а те удивлялись – ну и ты и умник.

ОТПРАВИЛ ЗАЯВКУ В САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

За подготовку поначалу мальчик принялся со всей серьезностью: пересматривал видеоролики участников прошлогоднего конкурса, освежал в голове знания по архитектуре, продумывал свой маршрут.

- Я сразу решил, что проведу экскурсию по историческому центру Уфы, - делится Арсений. – Во-первых, это место с очень богатой историей, тут на каждом шагу памятники архитектуры. Во-вторых, я сам очень люблю этот район. И мне хотелось, чтобы судьи и те, кто увидят Уфу впервые – запомнили ее именно такой.

А потом малик уехал в школьный лагерь и вернулся лишь в начале августа, когда прием заявок подходил к концу. Времени на подготовку не оставалось, и Арсений, заручившись поддержкой папы, отправился записывать презентационный ролик.

Недавно Арсений вернулся из Москвы

- Я просто шел по улице и рассказывал про достопримечательности Уфы, а папа снимал меня на камеру в фотоаппарате, - рассказывает школьник. – Мы прошли почти пять километров: от памятника Салавату Юлаеву до Монумента дружбы, останавливались у каждого старинного дома. Так что материала отсняли почти на два часа.

Вот незадача. Ведь согласно строгому регламенту конкурса, ролик должен длиться не более двух минут. Как вместить два часа экскурсии в две минуты, и не упустить самое главное? Пришлось схитрить и пустить в ход некоторые телевизионные «примочки»: например, часть ролика, где Арсений рассказывает о непопулярности Уфы у туристов, идет в ускоренном режиме. Но в целом, это смотрится свежо и необычно.

- Монтировал свой ролик я сам, - улыбается мальчик. – Долго резал, склеивал, снова резал. В итоге, отправил заявку в самый последний день, ни на что особо не надеясь.

ОЦЕНИЛИ ОПТИМИЗМ И… ВНЕШНИЙ ВИД!

В свою победу Арсений действительно не верил, особенно читая под своим роликом критические замечания – мол, где деревянное кружево, национальная культура и весь тот древний колорит, которым славится Уфа. Поэтому, когда ему позвонили в сентябре и пригласили в Москву на церемонию награждения, он сначала и не поверил. Уже родители приняли решение – ехать нужно!

- Мне сказали, что я в тройке финалистов, а что стал победителем, узнал, только когда меня позвали на сцену, - улыбается шестиклассник. – Помню, что очень нервничал и волновался, поднимаясь на сцену. Нужно же было сказать приветственное слово, а у меня все мысли в голове путались. Но ничего, собрался с духом и выступил. Даже не запнулся ни разу.

Волноваться и впрямь было от чего: когда на тебя смотрят сотни глаз, а главный приз (диплом и профессиональную видеокамеру) вручает сам Валдис Пельш – даже взрослый засмущается, чего уж говорить о двенадцатилетнем подростке.

Одним из первых Арсения поздравил Валдис Пельш

- Как отметили члены жюри, в моем ролике их зацепили динамичность, оптимизм и… внешний вид, - смеется Арсений. – Для своей экскурсии я повязал на шею шарф и взял с собой зонт, который использовал как трость и указку. Образ придумал сам – хотелось удивить немного – и сработало!

Сам же Арсений признается, что в участие в конкурсе принесло ему не только победу, но и новых друзей. Школьник рассказывает, что он продолжает общение со всеми победителями конкурса: переписываются в интернете и даже собираются приезжать друг к другу в гости.

ОСТАВЛЮ ЭКСКУРСИИ КАК ХОББИ

На вопрос, планирует ли Арсений дальше заниматься экскурсиями или даже стать профессиональным гидом, школьник признался, что не задумывался об этом. По словам Смакова, он видит себя архитектором или строителям, а вот мама и педагоги в музыкальной школе видят его звездой сцены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/670101" frameborder="0"></iframe> Экскурсия лучшего юного гида России по Башкирии.У Арсения есть целый канал для следопытов

- Но с полностью завязывать с экскурсиями не планирую. Как хобби это останется однозначно, - твердо уверен парень. – Более того, я обожаю путешествовать по России: часто бываю в Казани, Москве и Санкт-Петербурге, и хочу записать такую видеоэкскурсию в этих городах, да и в Уфе еще миллион мест, про которые я очень хочу рассказать своим друзьям и просто интересующимся людям. А что, камера теперь у меня есть – будет хорошая погода, сразу приступлю к съемкам.

Своим же сверстникам Арсений Смаков пожелал одно: не забывать историю своего города, своей страны, всего мира.

- Оторвитесь от своих телефонов и гаджетов, посмотрите вокруг – насколько интересен окружающий мир. Исследуйте его, делайте все с энтузиазмом, - улыбается Арсений.