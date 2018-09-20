В Башкирии из-за взрыва газа обрушился дом: двое погибли, двое пострадали

СЕГОДНЯ 07:30 2018-09-20T09:29:30+03:00

ЧП произошло сегодня в семь утра

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Сегодня, 20 сентября, ровно в семь утра в Кармаскалинском районе Башкирии в селе Улукулево произошел взрыв бытового газа в жилом кирпичном одноэтажном доме, где проживали восемь человек в четырех квартирах. ЧП произошло на улице Строительной.

По предварительной информации, причиной послужил хлопок бытового газа. В результате несчастного случая погибло два человека и два человека пострадали.

Сейчас на месте организована работа оперативного штаба. Последствия ликвидируют 114 человек и 29 единиц техники. На место также выехал начальник Главного управления МЧС России по РБ.

Двоих пострадавших, найденных в завалах, доставили в центральную больницу Кармаскалинского района. Пожара дома не было. Дети в квартирах не проживали.

фото: ГУ МЧС по РБ

В населенном пункте организован пункт временного размещения. Также на месте работают психологи и кинологи.

- Ситуация находится на контроле, ведется постоянный мониторинг обстановки. В настоящий момент проводятся работы по разборке завалов, - сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

По факту взрыва сдедователи Башкирии возбудили уголовное тело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

Сейчас на месте вместе со спецслужбами работает следственно-оперативная группа в составе опытных следователей и следователей-криминалистов.

- По предварительным данным, взрыв произошел из-за неисправности газового оборудования, - сообщили в следкоме по Башкирии.

Напомним, что ранее подобный случай произошел на минувших выходных,15 сентября, в Орджоникидзевском районе города Уфы в пятиэтажном доме. В результате инцидента пострадал один человек.

фото: ГУ МЧС по РБ

Спецслужбы рассказали, как избежать чрезвычайных происшествий. Нужно следить за чистотой и нормальной работой газовых приборов, за состоянием вытяжной вентиляции. Не нужно загромождать газовые приборы посторонними предметами.

Запрещается оставлять без присмотра работающие газовые приборы, спать (отдыхать) в помещении, где установлены такие приборы.

Заправлять бытовые газовые баллоны следует только на специализированных заправочных станциях.

На базе Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан организована горячая линия по телефону: 8 (347) 248-12-84.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Республике Башкортостан 8 (347) 233-99-99.