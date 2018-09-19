Мэр Уфы Ирек Ялалов отправится на работу в Совет Федерации

СЕГОДНЯ 06:11 2018-09-19T08:27:30+03:00

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Вечером в минувший понедельник стало известно, что Ирек Ялалов написал заявление о добровольном уходе с поста градоначальника раньше положенного срока.

СНЕГ, КОРРУПЦИЯ И МЭР-СПАСИТЕЛЬ

Впервые о возможной отставке Ялалова начали говорить после его «конфликта» с Рустэмом Хамитовым. Злые языки утверждали, мол, мэр попал в немилость главы региона после снежного коллапса зимой 2017 года. Масла в огонь подливало заявление того же Хамитова о том, что городская администрация начала водить «слишком близкую дружбу с бизнесменами». После этого последовал период, когда фамилия мэра попала в «стоп-лист» всех окологосударственных СМИ – газеты, журналы и телепередачи старались без лишнего повода не упоминать сити-менеджера. Видимо, такой была «месть» со стороны правительства республики.

Впрочем, скорой отставки градоначальника, как того хотелось его недоброжелателям, так и не последовало. Наоборот, Ирек Ишмухаметович взял все проблемные места города под свой личный контроль. Например, весной 2017 года уволил «анфант террибль» городской администрации Александра Филиппова в связи с потерей доверия. А зимой 2018 года мэр и вовсе принялся проводить показательные рейды – вместе со своими подчиненными перемещался по городу в период обильных снегопадов, лично контролируя процесс уборки улиц.

К весне позиции мэра в лице жителей города укрепились. Еще одним козырем в рукаве стало успешное проведение мартовских выборов. Одновременно с этим Ирек Ялалов стал чаще участвовать в мероприятиях федерального масштаба – партийных, вроде съезда «Единой России» и «мэрских», например, съезд сити-менеджеров в Астане.

ОТПУСК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ

В августе 2018 года Ялалов заявил, что уходит в предвыборный отпуск. Это было логично – партия внесла его в первую тройку своих кандидатов. Помимо него в дебатах участвовал Рустэм Хамитов и совсем уж неожиданная кандидатура - 27-летняя Оксана Савченко. По результатам выборов все три кандидата прошли по своим округам на выборах депутатов Курултая.

А неделю спустя информированный источник «Ъ - Уфа» поделился информацией о том, что мэра позвали на «повышение» в Москву. Ялалов, якобы, будет занимать место в Совете Федерации.

Конечно, официального и оперативного подтверждения подобной информации от мэрии не последовало. Но муниципальный телеканал «Вся Уфа» сообщил о скорой отставке мэра почти сразу.

- В горсовет направлено заявление Ирека Ялалова о досрочном прекращении делового контракта. Заявление будет удовлетворено на ближайшей сессии горсовета 27 сентября, - сообщили журналисты.

Напомним, что полностью должность мэра называется мудрено – глава администрации Городского округа города Уфа. Назначают сити-менеджера депутаты Горсовета. Последний раз напрямую жители города выбирали мэра в 2005 году, тогда им стал Павел Качкаев. В 2011 году его сменил Ирек Ялалов. Любопытно, что тогда Павла Рюриковича также забрали на «федеральное повышение».

МНЕНИЕ

Политолог Дмитрий Казанцев

Мэр Уфы Ирек Ялалов в отличие от ряда других сити-менеджеров российских городов является не только главой администрации местного значения, но и публичным политиком, известным как в Башкирии, так и на федеральном уровне. Его заявления о развитии местного самоуправления, озвученные на общероссийских форумах подчеркивают ценность опыта республиканской столицы для руководства страны.

Вхождение в число лидеров Национального рейтинга мэров и в первую тройку партсписка «Единой России» на прошедших региональных выборах в Курултай также говорят о доверии к Иреку Ялалову главы Башкирии Рустэма Хамитова и его политическом влиянии. Полагаю, что принципиальное решение о будущей поддержке нынешнего мэра Уфы принималось с участием республиканских властей, тем более, что до работы главой башкирского мегаполиса, он уже был встроен в административно-властную вертикаль в качестве члена республиканского правительства в ранге министра ЖКХ.

Политолог Николай Евдокимов

Переход Ирека Ялалова на работу в Совет Федерации будет свидетельствовать о том, что в регионе выстроена и достаточно чётко функционирует система взаимодействия между региональной и муниципальной власти. Несмотря на то, что муниципальная власть формально независима, фактически она является частью вертикали о чем и говорит новое назначение Ирека Ялалова. Не считаю, что переход так или иначе связан с конфликтом с Рустэмом Хамитовым. Недопонимание между двумя крупными руководителями всегда возможно, но сохранение Ялалова в качестве серьёзного политического игрока показывает, что он в любом случае был и остаётся влиятельным политическим «игроком» в регионе. Конечно, перевод в Совет Федерации повышение лишь формальное, фактически статус руководителя крупного города выше, но я бы не торопился с выводами о завершении политической карьеры Ялалова. Есть примеры, когда сенаторы возвращались в активную региональную политику, тем более, что у мэра Уфы относительно неплохая федеральная узнаваемость.