Врачи лишь разводят руками: подросток из Башкирии столкнулся с редкой и агрессивной формой рака

СЕГОДНЯ 09:51 2018-09-18T09:51:22+03:00

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16-летний житель Ишимбая Малик Искандаров перешел в десятый класс, но на школьных занятиях так ни разу не появился. Парень уже долгое время проводит в больнице, чередуя операции с курсами химиотерапии, но лучше ему не становится. Все дело в страшном диагнозе мальчика: ангиосаркома 3 стадии, редкая и агрессивная форма рака. И, к сожалению, далеко не в каждой клинике берутся помочь Малику, предлагая лишь паллиативное лечение.

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ЛЕЧИЛИ ОТ ОТИТА

Впервые Малик почувствовал себя неважно еще в 2015 году: стали болеть уши, часто поднималась температура. Врачи поставили диагноз острый отит и назначили лечение, но боли регулярно возвращались. В течение года родители водили сына по платным и бесплатным ЛОРам и сурдологам, но все разводили руками: отит, закапывайте лекарство и приходите на контрольный осмотр. Когда в ноябре 2016 года у Малика в очередной раз нестерпимо заболели уши, и подскочила температура, мама отвезла его в Салават, где мальчику сделали МРТ и обнаружили в голове огромную опухоль.

- Нас успокоили, мол, опухоль доброкачественная, поэтому серьезной угрозы жизни и здоровью нет, - разводит руками тетя Малика Регина Ф. – Племянника отправили в уфимскую клинику, где за четыре месяца он перенес четыре операции по удалению этой опухоли. Самое удивительное, что три первых гистологии не показывали онкологию, и только последняя, которую отправляли в Москву, показала ангиосаркому.

КРАЙНЕ РЕДКАЯ И ОЧЕНЬ АГРЕССИВНАЯ ФОРМА РАКА

Результаты гистологии повергли в шок родных Малика, но еще большее отчаяние они испытали, когда онкологи объяснили им – что такое ангиосаркома. Это опухоль, зарождающаяся из клеток внутренней поверхности кровеносных и лимфатических сосудов, крайне редкая и очень агрессивная.

Малику пришлось вытерпеть многое: за полтора года парень перенес девять блоков «химии», лучевую терапию и еще несколько серьезных операций, но опухоль не отступала.

- Ему даже трепанацию черепа делали, - вздыхает Регина Ф. – Но так до конца опухоль и не убрали. И вроде химиотерапия помогла, так метастазы пошли – уже легкие поражены, и неизвестно, когда и где они еще могут появиться.

Сейчас у парня третья стадия рака и многочисленные метастазы, но он совершенно не унывает, вот только родные замечают, что он сильно повзрослел.

- Если раньше от компьютера нельзя оттащить было, то теперь он в чтение погрузился, - рассказывает тетя десятиклассника. – Причем предпочитает русских классиков: Достоевского, Толстого. Сейчас «Войну и мир» перечитывает, говорит, что многое стал воспринимать иначе.

А вот врачи не спешат делать радужных прогнозов относительно выздоровления Малика, а потому могут предложить лишь паллиативное лечение, сдерживающее рост опухоли и появление новых метастазов. Но семья парня твердо намерена попробовать все способы и возможности, а потому рассылает запросы по заграничным клиникам. На данный момент принять Малика на обследование готов госпиталь в Испании, но на это требуется огромная денежная сумма, которой у семьи Искандаровых нет. Все последние сбережения и пожертвования от друзей и родственников ушли на лечение в московском онкогематологическом центре.

Если вы хотите помочь мальчику справится со своим заболеванием и вернуться к обычной жизни шестнадцатилетнего подростка, просьба обращаться по телефону 8(917)410-61-53 (мама мальчика Гульнара Искандарова). Карта Сбербанка привязана к номеру телефона.