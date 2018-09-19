Удержание недержания

СЕГОДНЯ 07:02 2018-09-19T07:42:53+03:00

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Правильный ответ - недержание мочи. Вы удивлены? Наверняка, мало кто из ваших знакомых говорил с вами об этом. Даже близкие люди порой не догадываются о том, как страдает подруга, родственница, любимая.

Стыдная проблема

И тем не менее, статистика сурова: каждая пятая женщина после родов сталкивается с подтеканием мочи при физической нагрузке, при кашле, чихании или смехе, даже во время секса. После 55 лет с недержанием знакомы уже 70% женщин! Говорить о проблеме и жаловаться на это врачу у нас в обществе почему-то не принято. Женщины обреченно меняют прокладки и памперсы, испытывают тревогу о том, что от них может неприятно пахнуть, и мучительный стыд за свое состояние.

Хотя стыдиться тут нечего: виной всему особенности соединительной ткани и врожденная слабость тазового дна. Во время родов за счет гормона прогестерона фасции малого таза разрыхляются, чтобы облегчить прохождение ребенка, и в 25% случаев они больше не возвращаются к своему первоначальному состоянию. Усугубляет ситуацию ношение тяжестей, болезни с сильным кашлем, хирургические операции в малом тазу.

Само не пройдет

С годами ситуация только ухудшается: проблема возникает при все более незначительных нагрузках, а объемы жидкости увеличиваются. К недержанию мочи присоединяются опущение или даже выпадения половых органов - о какой активной жизни в таком случае может идти речь?

Меняется образ жизни: женщины начинают отказываться от длительных прогулок и путешествий, от спорта и танцев, от половой жизни и свиданий, избегают походов в театр и на концерты. Только 25% пациенток находит в себе силы записаться с этой проблемой на прием к врачу. А ведь это именно тот первый шаг, после которого есть шанс вернуться к привычному образу жизни!

Лечить, нельзя терпеть!

Недержание мочи лечат поведенческими и медикаментозными средствами, а также хирургическим путем. Если говорить об операции укрепления тазового дна и фиксации уретры по методике «уретропексия ТОТ», то при стрессовом недержании мочи она приводит к успеху в 98% случаев.

В настоящее время у нас есть возможность оказывать этот вид высокотехнологичной помощи за счет средств ОМС — по полису медицинского страхования, который есть у каждой женщины, то есть бесплатно. Наши специалисты займутся оформлением всей необходимой документации. Вам нужно лишь явиться на первичный приём к гинекологу в Клинический госпиталь Уфа.

Возвращая радость жизни

Специалист проведет обследование, необходимое для уточнения диагноза, выявления сопутствующей патологии и возможных противопоказаний, определит объем и назначит дату операции. Сроки пребывания в стационаре 1-2 дня, но и после выписки пациентки могут продолжать наблюдаться в Клиническом госпитале, либо по месту жительства. Кстати, одновременно можно навсегда избавиться от опущения или выпадения половых органов.

Особенностью нашего госпиталя является также бережный подход к людям старшего возраста, имеющим сопутствующие заболевания и лишний вес, которые переносят операции сложнее, чем обычные люди. У нас накоплен опыт по малоинвазивным вмешательствам с обезболиванием, которое не ухудшает общее состояние.

После операции одна из пациенток призналась, что впервые за долгие годы смогла расслабиться и получить оргазм. Это ли не лучшая благодарность за нашу работу?

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