Суд отменил приговор бывшему вице-мэру Уфы Александру Филиппову

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-18T10:52:02+03:00

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Суд отменил приговор известному на всю Уфу бывшему вице-мэру столицы Александру Филиппову за истечением срока давности преступления.

СЛИШКОМ МНОГО ВОДЫ УТЕКЛО

Напомним, что злоключения теперь уже бывшего чиновника начались в конце 2017 года. Тогда, после очередной проверки, следствие выяснило, что в 2011 году, когда Филиппов еще не был чиновником мэрии, мужчина провернул весьма интересную сделку – перепродал крупную компанию по продаже автомобилей. Из показаний свидетелей выяснилось: оформлено предприятие было на «липового» персонажа. Уже после этого чиновник не заплатил полагавшийся с продажи крупной компании налог в размере 3,7 миллионов рублей. Защита подозреваемого с этой версией была не согласна. Начались долгие судебные разбирательства.

На пользу карьере чиновника это, конечно, не пошло. Особенно на фоне высказываний Рустэма Хамитова о «слишком близком общении чиновников и бизнеса» весной 2017 года. В мэрии решили перестраховаться и от греха подальше уволили своего «анфан террибль» в связи с утратой доверия. Через год суд первой инстанции признал Филиппова виновным в неуплате налогов с продажи компании.

Однако даже после всего этого экс-чиновника так и не смогли привлечь к ответственности. История дошла до Верховного суда, где выяснилось, что у дела… попросту истек срок давности преступления. Кроме того, основной свидетель по процессу находился в Италии, мужчина давал показания по «Скайпу». Дело направили обратно в прокуратуру. В итоге суд назначил экс-чиновнику весьма мягкое наказание – 300 тысяч рублей штрафа.

НОВОЕ «СТАРОЕ» ДЕЛО

Впрочем, весной 2018 года фамилия экс-чиновника «засветилась» в еще более громком и неприятном деле. Почти сразу после решения по «налоговой» истории он получил статус подозреваемого в деле о «золотом миллиарде». Следствие считает, что Александр Филиппов может быть причастен к таинственному исчезновению более 800 миллионов рублей, отправленных федеральным центром на расселение ветхого жилья в башкирской столице. По одной из версий, застройщики могли получить государственные средства за расселение домов, которые должны были расселить за свой счет. Никаких обратных выплат бюджеты разных уровней так и не получили. Помимо Филиппова, в уголовном деле фигурируют двое его бывших подчиненных.