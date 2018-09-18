«Дочь перестала отвечать на звонки»: в Китае врачи спасли жизнь 20-летней девушки из Башкирии

СЕГОДНЯ 10:49 2018-09-18T12:16:24+03:00

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20-летняя Нелли Абашина из Стерлитамака еще со школьных времен мечтала уехать в Китай учиться и остаться там жить. Вот, наконец, окончание школы, экзамены позади – и девушка воплотила свою мечту в жизнь. Прошло уже два года, как Нелли живет в стране мечты, но месяц назад, 21 августа, произошло страшное – она попала в аварию, где серьезно пострадала.

«ВАША ДОЧЬ НЕ В СОЗНАНИИ, ПРИЕЗЖАЙТЕ»

Нелли была всегда на связи со своей мамой. Каждый день они созванивались или переписывались. Только вот 21-го августа Нелли перестала отвечать на сообщения матери. Женщина испугалась, вдруг, что случилось, и ее страхи подтвердились – 22 августа Фариде позвонили из больницы Китая и сообщили страшную новость.

- Тете позвонили с клиники врачи, сказали, что Нелли попала в ДТП, их машина заехала под грузовик. Тете сказали: "Ваша дочь не в сознании, приезжайте". Ей нужно было срочно вылетать в Китай к Нелли, - рассказывает «Комсомолке» родственница Алексия.

В тот злополучный день, как удалось узнать позже, Нелли возвращалась к себе в общежитие на такси. На полном ходу легковушку протаранил грузовик. В салоне, кроме нее и водителя, тоже были люди. Но весь удар пришелся на Нелли.

Девушку срочно забрали в больницу, она была без сознания. Нелли получила очень серьезные травмы и чудом осталась жива. У нее диагностированы разрыв печени в трех местах (сложная операция уже сделана), перелом ребер, перелом правого голеностопного сустава, пневмоторакс. Сломанное ребро повредило легкое. Теперь в нем образовалась дырка, и Нелли очень трудно дышать.

фото: соцсети

СНАЧАЛА ЗАПЛАТИТЕ, ПОТОМ ВЫПИШЕМ

Как только мать Фарида прибыла в клинику Сюйчжоу, ей сразу же озвучили сумму. За две недели пребывания в больнице нужно было заплатить 70 000 юаней, то есть 700 000 рублей.

Такой большой суммы денег у матери, естественно, не было. Женщина была вынуждена влезать в долги, чтобы рассчитаться с клиникой. Друзья открыли сбор, но удалось собрать только 150 тысяч рублей.

- В больнице сразу сказали, что Нелли выпишут только после того, как заплатят деньги. Она не гражданка Китая, поэтому и лечат ее тут платно, - говорит Алексия.

В данный момент Нелли выписали из клиники, потому что лечение там очень дорогое. Сейчас она лежит в комнате в общежитии и восстанавливается, принимает препараты. Рядом с ней находится мама. Перелет пока крайне опасен для ее здоровья, поэтому в Россию она сможет вернуться не скоро – перелет очень тяжелый, долгий, с пересадками. Приехать в родной город Нелли можно будет только после снятия дренажа, пока не пройдут гнойные выделения.

«СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЕ»

Сегодня Нелли отписалась о своем состоянии и поблагодарила всех за помощь.

- Сейчас я понемногу встаю и хожу с маминой помощью. Мы нашли нового хирурга. Сегодня сдали анализы крови и УЗИ печени . Врач сказал, что печень ещё не восстановилась и увеличена, поэтому дренажную трубку снимать нельзя. Почему я не лечу домой? Потому что из-за пневмоторакса и перелома рёбер мои легкие не до конца расправлены. Если я буду лететь, я начну задыхаться. Поэтому врачи мне запретили перелёт на 2-3 месяца, - говорит Нелли.

Университет девушки отнёсся с пониманием и разрешил ей и ее маме жить в общежитие, крыша над головой есть.

- Хочу ещё раз сказать Вам большое спасибо за поддержку и добрые слова. Мир не без добрых людей. Я такого не забуду, - написала девушка.

Если вы хотите помочь Нелли, то это можно сделать переводом средств на карты:

МИР «Сбербанк» 2202 2011 2811 2253

«Газпром» 6233 7103 53000 839 Union Pay