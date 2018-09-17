«Салават Юлаев» угодил в череду поражений

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-17T14:05:35+03:00

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Уфимский топ-клуб лихо стартовал в регулярном чемпионате КХЛ с трех гостевых побед в четырех матчах. Команда вернулась домой и намеревалась закрепить успех, но только на «Уфа-Арене» что-то пошло не так. Если с нижегородским «Торпедо» еще с трудом удалось удержать победу, то дальше посыпались довольно обидные поражения.

«Юлаевцы» в матче против казанского «Ак Барса» владели колоссальным преимуществом, но умудрились разбазарить все в третьем периоде. Хоккеисты так расстроились, что затем вышли против нижнекамского «Нефтехимика» совершенно разобранными. В итоге болельщики начали покидать трибуны задолго до конца основного времени.

ПОБЕДА БЫЛА ПОЧТИ В КАРМАНЕ

Какой лучший подарок может сделать «Салават Юлаев» своим фанатам на старте сезона? Естественно, победа над принципиальным соперником на домашней площадке. Календарь нынешнего сезона подкинул прекрасную возможность: «Ак Барс» приехал в Уфу уже в сентябре. Действующий обладатель Кубка Гагарина находился в достаточно разобранном состоянии, команды ЗинэтулыБилялетдинова всегда входят в сезон тяжело и добавляют ближе к весне.

А вот башкирский клуб, наоборот, был на ходу, показывал великолепный результативный хоккей и штамповал победы. По стартовым раскладам казалось, что, несмотря на высокий статус соперника, шансов у гостей мало. «Уфа-арена» была забита битком. Абсолютно все пришли лицезреть победу, притом уверенную.

И поначалу все шло строго по запланированному сценарию. Казанцы были тяжелы, не успевали за юркими форвардами хозяев. Кадейкин, Ткачев и Умарк довели счет до 3:0. Лучше и не придумаешь! Во втором периоде случилась небольшая неприятность с пропущенным голом от Лукоянова, но Бурдасов довольно быстро восстановил статус-кво, поэтому переживаний и тревожных предчувствий не возникало.

Но в перерыве перед третьим периодом в раздевалке что-то случилось. Уфимские хоккеисты расслабились настолько, что напрочь забыли об игре. В течение десяти минут гости счет сравняли, а затем вырвали победу по буллитам. Это был настоящий шок. Многие болельщики еще долгое время не могли встать со своих мест после победного штрафного от Бурмистрова – 4:5. Все застыли в чувстве, будто их обокрали.

ХУДШИЙ МАТЧ В СЕЗОНЕ

После поражения в таком важном матче в победной психологии хоккеистов «Салавата Юлаева» произошли кардинальные изменения. Нижнекамский «Нефтехимик» - команда неплохая, но такуюуфимцы в домашних стенах должны обыгрывать в любом состоянии.

Что же в реальности? Подопечные Николая Цулыгина выходят в таком состоянии, будто им к конькам привязали гири. Хоккеисты старательно избегают силовой борьбы, проигрывают все равные эпизоды, не успевают в гонке скоростей, да и вообще выглядят вальяжно. Особенно это касается первого звена.

Не очень понятно, с чем это связано: то ли захотели выиграть малой кровью, то ли успели «наесться» и подсели физически. В любом случае на хозяев в матче с «Нефтехимиком» было смотреть больно, особенно зная, как действительно умеет играть «Салават».

Счет1:3 стал логичным и полностью вытекающим из логики событий. Минуты за три до финальной сирены большие группы болельщиков стали покидать свои места и уходить домой.

- Проиграли в движении и борьбе, - был предельно краток после матча главный тренер Николай Цулыгин.

Молодому специалисту явно есть над чем подумать, ведь оба поражения вполне можно назвать тренерскими. Хоккеистов так и не удалось взбодрить и мотивировать по ходу матчей. Они играли сами по себе.

На этой неделе на «Уфа-Арене» пройдут еще два матча. В соперниках новосибирская «Сибирь» и астанинский «Барыс».